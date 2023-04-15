Сонячне затемнення в Овні 20 квітня 2023 року: що на нас чекає в цей час

20 квітня о 07:16 за київським часом відбудеться другий молодик у Овні, який є Сонячним затемненням – перший на осі Овен/Терези, доленосний, що відкриває весняний коридор затемнень 2023 року. Від цього дня запускаються активні процеси переходу до абсолютно нової реальності. Вирок для одних та еволюційний поштовх для інших.

Сонячне затемнення відбудеться в останньому градусі Овна, концентруючи всі якості цього знаку зодіаку. Управитель затемнення в Овні — Марс, що переміщається знаком Рака. Події, що розгортатимуться у найближчі два тижні, будуть інтенсивними, динамічними та яскравими. Це період стратегічної раптовості на військовому фронті, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Період від 20 квітня до 5 травня — це останній сезон затемнень з Місячними Вузлами по осі Телець — Скорпіон. Від 18 липня ці кармічні точки переходять у вісь Овен — Терези, завершивши попередній соціальний цикл, який тривав 1,5 роки. Ймовірно, в середині літа відбудеться перелом у війні, і шлях до перемоги України стане очевидним навіть для ru-агресора.

Сонячне затемнення 20 квітня належить до серії Сароса 7 N – це родина затемнень пов'язана з реалізацією принципу сили та енергії, прагненням до продовження роду та продовженням життя. Ця серія виявить сильні пристрасті та глибокі почуття, які могли ховатися протягом багатьох років, але тепер лавиною виходять назовні. Затемнення 20 квітня відбудеться на висхідному місячному вузлі, включаючи усвідомлене прагнення до нового. Це затемнення, яке також є молодиком в Овні, задає глобальний еволюційний стимул, початок нового етапу розвитку.

Весняний сезон затемнень 2023 року відбувається на тлі петлі Меркурія в період від 7 квітня до 1 червня. У цей період планета рухатиметься ретроградно – ві 21 квітня до 15 травня у знаку Тельця. Вплив Сонячного затемнення в Овні, де Сонце має статус екзальтації, символізуючи найвищий Дух, підштовхне до видимих змін у всьому світі. Час прихованих процесів та тіньових ігор закінчується, починається інтенсивний 2-річний цикл народження, розвитку та формування нового світоустрою.

Кардинальний знак Овна відводить від грубої матеріальності та захоплює у творчий процес. Це час змін та перебудов на всіх рівнях. Ідуть великі події у глобальних масштабах! Петля Меркурія допомагає виявити приховані таланти, розкрити свій потенціал і особисту силу. Марсіанська енергія затемнення включає прагнення боротьби, бажання діяти, шукати додаткові ресурси у старому, знайомому і звичному.

У сезони затемнення часто трапляються особисті кризи, тому доводиться шукати нові життєві опори та способи забезпечення своїх основних потреб. Звична реальність змінюється, обставини змушують залишити зону комфорту. Все, що відбувається у затемнення, як правило, розвивається протягом наступних 6 місяців – до наступного сезону затемнень. Але буває так, що події мають довгостроковий характер – на 9 чи 18 років.

Меркурій пов'язаний з мисленням, здатністю до самоаналізу та зіставлення. У день сонячного затемнення планета стаціонарна з поворотом у ретро рух, що обов'язково виявиться у повсякденності. На жаль, в основному це неприємності, уповільнення та навіть зупинка важливих процесів, вчинення помилок, а також травми та аварії.

Мислення та світосприйняття багатьох людей зміниться в період весняного коридору затемнень 2023 року. Це час сумнівів, метушні, нескінченних корекцій та виправлень. Не варто змінювати зачіску в цей час, відвідувати косметолога, а тим паче щось міняти у своїй зовнішності, інакше доведеться все переробляти. Ліпше відкласти походи до лікарів, якщо є можливість, відкласти операції та інші медичні втручання, оскільки діагностика та обстеження навряд чи дадуть правильні результати.

Сонячне затемнення в Овні дозволяє розчистити простір перед початком нового життєвого етапу, оновити думки та особисті настанови, відмовитися від помилкових переконань. Час переосмислення цінностей, усвідомлення того, що матерія дуже нестійка і недовговічна, на відміну від духовного. Кожна усвідомлена людина може зробити значний внесок у існування світу, якщо почне роботу з себе, роблячи крок у бік світла і добра.

Овен – войовничий знак зодіаку, у найближчі два роки затемнення відбуватимуться у цьому знаку кожні пів року. На жаль, найімовірніше виникнуть нові гарячі конфлікти та збройні зіткнення. Однак важкі трансформації всього світу у 2020 – 2022 роках залишаються у минулому. У ті роки затемнення проходили по осі Телець – Скорпіон: це фіксовані знаки зодіаку, їхня енергія важка, а події мають затяжний характер.

Розпочавши з Сонячного затемнення 20 квітня, вісь затемнень протягом найближчих двох років поступово переміщається у знаки Овен – Терези. Це кардинальні знаки зодіаку, які мають ефект різкої зміни ситуації. Подій буде багато, але до них не встигаємо звикнути, оскільки виникає нова несподівана ситуація. У тому чи іншому місці земної кулі військові конфлікти неминучі, їх побільшає, але всі вони короткострокові. І, загалом, швидше вирішуватиметься суперечливі питання на рівні держав, оскільки з'явиться готовність до компромісів та дипломатичного розв'язання глобальних проблем. Виявлятися подібні тенденції почнуть вже з цього коридору затемнень, але розгортатимуться та реалізовуватимуться протягом двох років.

Через 4 години після Сонячного затемнення 20 квітня Сонце перейде у знак Тельця об 11:14 за київським часом, що трохи знизить градус напруги. Навіть якщо щось неприємне і сталося цього ранку, якщо ви опинилися, на перший погляд, у безвихідній ситуації, не переживайте! Швидше за все, найближчими днями все зміниться на краще. Однак, ліпше в цей день не ризикувати, за можливості, залишитися вдома чи хоч би менше з'являтися в громадських місцях.

Затемнення 20 квітня вплинуть на Овнів, Терезів, Раків і Козорогів. Виникає гостра потреба вносити зміни до колишніх планів, способи їхнього втілення в реальність. Тією чи іншою мірою взаємодія зі світом викликає дискомфорт, через перешкоди, що постійно виникають, і зовнішній опір. Доводиться адаптуватися до нових умов, підлаштовуватися під обставини, що раптом виникли, що супроводжується хвилюванням і тривогами. Те, що не хотілося приймати та усвідомлювати, різко вривається у ваше життя і потребує негайної уваги. Час напруженої роботи, перезавантаження у всіх життєвих сферах, а також болісного, однак необхідного звільнення від сюжетів минулих років.

Стрільцям та Левам Сонячне затемнення в Овні принесе цікаві обставини, популярність, проте, необхідно виявляти максимальну обережність під час зустрічі з новими людьми. У всякому разі, нудно не буде найближчого тижня, але й зачаровуватися не варто. Пам'ятайте, що в дні затемнення все спотворюється. Бережіть свою репутацію. Імовірність потрапити до суспільного скандалу досить велика.

Представникам усіх знаків зодіаку бажано зосередитись на нових починаннях, фіксувати думки, запам'ятовувати те, що раптово з'являється у вашому полі зору, але жодних важливих рішень не приймати до середини травня. Це час роботи зі своїми страхами та комплексами, внаслідок чого можуть відкритися нові та неповторні шляхи для самореалізації, здобуття свого місця під Сонцем.

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