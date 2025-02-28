Сонячне затемнення в Овні 29 березня 2025: що на нас чекає в цей час

Сонячне затемнення в Овні 29 березня закриває коридор затемнень, символізуючи перезавантаження, новий цикл, момент доленосних рішень та дій. Час, коли ми або наважуємося, або залишаємось у минулому. Для багатьох цей день стане стартом чогось великого, сміливого та сьогодення!

Сонячне затемнення – це молодик, захований у тіні, це народження нового розділу, приховане за завісою невідомості. У цій точці тиші, в серці ночі, раптом згасає Сонце. Світ завмирає на мить, наче хтось затримав дихання перед важливим кроком, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Воно відчиняє двері у майбутнє, підштовхує до змін і дає шанс розпочати з чистого аркуша. І якщо Місячне затемнення в Діві (14 березня) закривало старі процеси, допомагало очиститись і звільнитися від непотрібного, то Сонячне затемнення в Овні 29 березня о 12:47 (gmt+2) – це перший крок у незвідане, іскра нового шляху.

У момент сонячного затемнення Місяць затьмарить світло Сонця, і темрява зіллється з полум'ям – так Овен, перший знак зодіаку, спалахне іскрою початку. Це не просто точка відліку, це момент, коли майбутнє кличе нас уперед, а минуле догоряє за спиною.

Овен символізує народження, імпульс, рух уперед. Знак першопрохідників і воїнів, що належить до стихії Вогню, управляється Марсом, планетою сили, активності, боротьби. Овен не чекає, він діє. Там, де інші роздумують, він уже зробив перший крок. Там, де сумніваються, він спалює мости і йде вперед. І саме такий настрій принесе нам затемнення 29 березня. Це час, коли ми будемо змушені заявити світові про себе, вийти на сцену свого життя та сказати: "Ось хто я! Ось чого я хочу!".

Сонячне затемнення в Овні подарує нам життєву енергію та рішучість, принесе із собою потужний імпульс для нових починань та сміливих вчинків. Під яскравим світлом цього затемнення ми можемо відчути приплив сили та натхнення для здійснення найамбіційніших планів.

Місячний цикл, що розпочався із сонячного затемнення в Овні 29 березня, несе в собі чистий імпульс, щирість, бажання йти вперед без огляду. Зовнішнє тло таке, що багато стає ясним, йдуть сумніви.

Сонячне затемнення в Овні немов брама, через яку можна пройти тільки вперед. Це спалах, що освітлює шлях, який ще хвилину тому був у темряві. Воно питає: "Чого ти хочеш? Заради чого горить твоя душа?" І дає тобі шанс відповісти не словами, а вчинками. Багато хто зрозуміє, що більше немає сенсу дивитися назад і з'явиться палке бажання діяти, пробувати, завойовувати. Цей день стане початком чогось сміливого, важливого, сьогодення.

Це затемнення відкриває нові перспективи та допомагає розпочати значні зміни. Його вплив відчуватимемо щонайменше найближчі пів року. Головне - іти за покликом своєї долі і не боятися оновлення!

ОВЕН

Сонячне затемнення в І будинку Овна стане точкою оновлення особистості, образу та життєвого шляху. Це час потужного переродження, коли можна позбутися всього, що заважає вашому зростанню. Доля підштовхує до усвідомлення своєї справжньої ролі у світі та сміливих кроків до змін.

ТЕЛЕЦЬ

Сонячне затемнення в XII будинку Тельця активує підсвідомі процеси, внутрішні страхи та кармічні ситуації. Це період усвідомлення прихованих істин, звільнення від минулого та підготовки до нового етапу. Важливо довіряти інтуїції та знакам долі.

БЛИЗНЯТА

Сонячне затемнення у XI будинку знака Близнята принесе зміни у сфері дружби, колективних проєктів та планів на майбутнє. Можливі нові знайомства, зміни у соціальних колах чи усвідомлення нової мрії, до якої варто рухатись.

РАК

Сонячне затемнення в X будинку знаку Рак торкнеться кар'єри, репутації та соціального статусу. Це час важливих рішень, пов'язаних із роботою та цілями в житті. Можливі нові перспективи, підвищення чи зміна напряму професійного шляху.

ЛЕВ

Сонячне затемнення в IX будинку Лева відкриє двері до нових знань, подорожей та філософських пошуків. Можливі доленосні усвідомлення, зміни у світогляді чи початок значущого процесу творення.

ДІВА

Сонячне затемнення у VIII будинку Діви принесе глибокі трансформації щодо фінансів, спільних ресурсів та емоційних уподобань. Це час переродження, усвідомлення прихованих механізмів вашого життя та набуття внутрішньої сили.

ТЕРЕЗИ

Сонячне затемнення у VII будинку знаку Терези змінить сферу партнерства та особистих стосунків. Можливі нові союзи, перегляд поточних зв'язків чи усвідомлення справжніх потреб у партнерстві. Це важливий період для балансу між "я" та "ми".

СКОРПІОН

Сонячне затемнення у VI будинку Скорпіона торкнеться сфери роботи, здоров'я та повсякденних обов'язків. Можливі зміни у професійній діяльності, режим дня або усвідомлення необхідності піклуватися про свій фізичний стан.

СТРІЛЕЦЬ

Сонячне затемнення у V будинку Стрільця принесе зміни у любовній сфері, творчості та ставлення до радощів життя. Це час нових романтичних можливостей, пошуку натхнення та переосмислення своїх захоплень.

КОЗОРІГ

Сонячне затемнення в IV будинку Козорога порушить питання сім'ї, будинку та внутрішнього комфорту. Можливі зміни у житлових умовах, сімейних стосунках чи переосмислення коренів та емоційної безпеки.

ВОДОЛІЙ

Сонячне затемнення у III будинку знаку Водолій активує сферу спілкування, інформації та пересування. Можливі важливі розмови, документи, доленосні знайомства чи усвідомлення нових шляхів розвитку через навчання та обмін ідеями.

РИБИ

Сонячне затемнення у II будинку знака Риби змінить ставлення до фінансів, ресурсів та самооцінки. Це час перегляду матеріальних цілей, пошуку нових джерел доходу та усвідомлення справжніх цінностей у житті.

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