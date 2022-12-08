Спадний місяць 9-23 грудня 2022 року: що нас чекає в цей час

Від 9 грудня починається період спадного Місяця і в найближчі два тижні буде можливість завершити якісь справи, чогось позбутися, підготуватися до нового життєвого циклу, який розпочнеться після дня Зимового Сонцестояння. 2022 року ця астрологічна подія відбудеться 21 грудня о 23:48 за київським часом.

Дні спадного Місяця пройдуть під впливом енергетики Повні в Близнятах, яка сталося 8 грудня 2022 року.

9 грудня, п'ятниця, день Венери

Місяць без курсу – з 08:13 до 09:48

16-й місячний день триває від ранку, символ – Метелик

17-й місячний день починається о 16:25, символ Енергія життєвої сили

Місяць у Близнятах до 09:48, після чого переходить на знак Раку. Опозиція Місяця з Венерою створює суперечливе тло, виникають невідповідності між дійсно необхідним для життя і, просто, бажаним. Цього дня порушується порозуміння і навіть виникає ворожість у сфері партнерства. Основною причиною сварок та конфліктів є різна емоційна реакція на те, що відбувається навколо.

10 грудня, субота, день Сатурна

17-й місячний день триває з ранку, символ Енергія життєвої сили

18-й місячний день починається о 17:20, символ – Дзеркало

Спадний Місяць сприяє сімейним взаєминам, романтичним зв'язкам. День сприятливий для структурування та планування. Сатурн допоможе набути стійкості та стабільного стану, збільшить можливість отримати підтримку від вищих людей у просуванні кар'єрними сходами, посилить організаторські таланти.

11 грудня, неділя, день Сонця

Місяць без курсу – з 20:48 до 22:08

18-й місячний день продовжується з ранку, символ – Дзеркало.

19-й місячний день починається о 17:20, символ – Павук.

Місяць у Раку до 22:09, у поєднанні з Чорним Місяцем і в опозиції з Плутоном — день неймовірно складний, непередбачуваний. Найкраще провести цей час із рідними та близькими, відкласти на деякий час робочі справи. Цього дня активізуються кармічні зв'язки, події та взаємини з минулого, що відбуваються, викликають надмірні емоційні реакції.

12 грудня, понеділок, день Місяця

19-й місячний день триває від ранку, символ – Павук

20-й місячний день починається о 19:31, символ – Орел.

Спадний Місяць у Леві сприяє романтичним настроям, посилює творчі здібності. Легко відбуваються відкриття, є несподівані рішення, мислення стає нестандартним. День сприятливий для демонстрації своїх робіт, привернення уваги своєї діяльності. Збільшується можливість розташовувати себе людей і полюбовно вирішувати поставлені завдання.

13 грудня, вівторок, день Марса

Місяць без курсу – з 17:51 до 10:45

20-й місячний день триває від ранку, символ Орел

21-й місячний день починається о 20:41, символ – Табун коней

Зменшується Місяць у Леві в гармонійних аспектах із ретро-Марсом та Сонцем, в опозиції із Сатурном та ретро Ураном. Дуже насичений день, те, що відбувається на зовнішньому тлі, запускає внутрішні процеси. Можливі суперечності з вищими за посадою чи статусом людьми, тому бажано утриматися від серйозних розмов.

14 грудня, середа, день Меркурія

21-й місячний день триває від ранку, символ – Табун коней

22-й місячний день починається о 21:52, символ – Мудрість та добробут

Зменшений Місяць у Діві з 10:45 у гармонійному аспекті з Венерою у Козорозі – день отримання результатів, прибутку, явного просування до намічених цілей. Реалістичний погляд на речі, на любовні взаємини дозволяє досягти внутрішньої гармонії, комфортного стану, отримати радість і задоволення від життя.

15 грудня, четвер, день Юпітера

22-й місячний день триває від ранку, символ – Мудрість та благополуччя

23-й місячний день починається о 23:03, символ – Крокодил

Місяць у Діві в гармонійних аспектах з ретро-Ураном і Меркурієм. Дуже плідний день, коли можна отримати максимум від докладених зусиль. Час усунення конфліктів, подолання перешкод, прояви вольових якостей. Проблеми можуть виникнути через перебільшення своїх фізичних та психічних можливостей, надмірного звалювання на себе відповідальності.

16 грудня, п'ятниця, день Венери

Місяць без курсу – з 21:12 до 21:49

23-й місячний день триває від ранку, символ – Крокодил

Зменшується Місяць у Діві до 21:49, після чого переходить на знак Терези, що сприяє романтичним взаєминам. У сфері соціальних зв'язків також спостерігається готовність партнерів йти одне одному назустріч, ухвалювати компромісні рішення. Зовнішні обставини більш-менш гармонійні. З'являється можливість діяти за планом без ривків та надривів, чітко рухаючись до мети, подолання складності та досягаючи успіху у кар'єрному зростанні.

17 грудня, субота, день Сатурна

24-й місячний день починається о 00:14, символ – Сімейне вогнище

Місяць у Терезах у напруженості з Меркурієм і Венерою допомагає знайти оптимальне рішення навіть у найскладніших обставинах. Гармонійний аспект із ретро-Марсом створює гармонійне тло для проведення косметологічних процедур, відвідування перукаря. Будь-які оздоровчі процедури сприяють оздоровленню організму, покращенню самопочуття.

18 грудня, неділя, день Сонця

25-й місячний день починається о 01:27, символ – Черепаха

Місяць у Терезах у гармонії з Сатурном і Сонцем, формує відповідні обставини для поліпшення особистих і ділових взаємин, налагодження довгострокових контактів. Спокійний, споглядальний день, енергії якого сприяють зосередженню та уяві, набуттю внутрішнього спокою.

19 грудня, понеділок, день Місяця

Місяць без курсу – з 00:35 до 05:30

26-й місячний день починається о 02:44, символ – Болото

Місяць у Скорпіоні з 05:27 – дуже емоційний день, легко проявляються дратівливість, нетерплячість, схильність до депресій. Партнерські зустрічі, відвідування офіційних інстанцій краще звести до мінімуму і зосередитися на вирішенні особистих завдань, тому, що підвищується критичність розуму та здатність дивитися вглиб проблеми.

20 грудня, вівторок, день Марса

27-й місячний день починається о 04:05, символ – Тризуб

Місяць у Скорпіоні в напруженості з Сатурном вимагає розумних самообмеження. Корисна усамітнення та роздуми про головні життєві цінності. Прекрасний день для медитації, можливе усвідомлення чогось дуже важливого, можуть відкритися таємні знання, знайти вихід із складної ситуації. Цього дня тією чи тією мірою вирішуються фінансові питання, надходить прибуток від раніше укладених угод та договорів.

21 грудня, середа, день Меркурія

Місяць без курсу – з 04:44 до 09:12

28-й місячний день починається о 05:32, символ – Лотос.

Зменшений Місяць у Стрільці з 09:08. Спокійний та сприятливий день для всіх справ. Він пов'язаний із духовним прозрінням. Слід провести його активно і в хорошому настрої, зазирнути всередину себе. Люди, що перебувають далеко від батьківщини, зможуть вирішити безліч питань, підвищити рівень комфорту у своєму житті.

22 грудня, четвер, день Юпітера

Місяць без курсу – з 22:15 до 23 грудня 09:49

29-й місячний день починається о 06:59, символ – Гідра

Місяць у Стрільці триває від ранку. День душевного очищення, завершення справ, підготовки до нового місячного циклу, який розпочнеться з молодика 23 грудня о 12:16. Слід віддавати борги, позбавлятися всього непотрібного. День кохання, прощення та прийняття.

23 грудня, п'ятниця, день Венери

Період Місяця без курсу триває до 09:49

30-й місячний день починається о 08:21, символ – Золотий лебідь.

На знак Козорога Місяць входить о 09:49. Дуже гармонійний та легкий день. 30-й місячний день буває не кожен місяць, триває недовго. Дуже добре очищати будинок можна захищати його талісманами. Молодик у Козорозі о 12:16 за київським часом стане початком нового місячного місяця.

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