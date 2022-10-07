Спадний Місяць 10-24 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час

9 жовтня 2022 року о 23:55 за київським часом настане повня в Овні, після якої починається час спадного Місяця – від 10 до 24 жовтня 2022 року.

Це період реалізації життєвих енергій, все що приховується виходить на поверхню, досягаються результати від докладених раніше зусиль. Повня у вогненному знаку активізує чоловічі енергії, активні, допомагає досягати цілей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

10 жовтня, понеділок – день Місяця. Спадний Місяць в Овні. Період місяця без курсу від 17:01 до кінця доби. Від ранку триває 15-й місячний день, а від 18:40 починається 16-й місячний день.

Місяць у напруженому аспекті з ретро-Плутоном знижує інстинкт самозбереження, але водночас посилює прагнення боротися, долати труднощі. Будь-який процес супроводжується неймовірною психічною перенапругою, на зовнішньому плані фон подій досить тривожний. Може спостерігатися погіршення стану тяжкохворих людей, загострюватись хронічні захворювання. Підвищується емоційність та агресивність, можливі кризи в особистих взаєминах.

11 жовтня, вівторок – день Марса. Спадний Місяць у Тельці (статус екзальтації). Від ранку триває 16-й місячний день, а від 18:56 починається 17-й місячний день.

Спокійний день, можна досягти гармонії тіла та духу, вирішити фінансові проблеми, знайти підтримку та опору з боку друзів та партнерів. Меркурій увійшов у знак Терези і з цього дня буде легше домовлятися у найскладніших питаннях. Сьогодні й у найближчі 2-3 дні можуть відбуватися події, які стосуються світових, загальнолюдських цінностей.

12 жовтня, середа – день Меркурія. Спадний Місяць у Тельці (статус екзальтації). Від ранку триває 17-й місячний день, а від 19:15 починається 18-й місячний день.

Місяць з'єднується з Ураном і висхідним місячним вузлом, що включає глобальні процеси. Психологічне тло досить важке, багато людей відчувають внутрішню напруженість фізичних та психічних сил. Але водночас є передчуття, що незабаром настане мир, а агресор зазнає поразки (це стосується не лише військових дій між державами, а й міжособистісних конфліктів).

13 жовтня, четвер – день Юпітера. Спадний Місяць у Близнятах від 08:07. Період місяця без курсу від 00:41 до 08:07. Зранку триває 18-й місячний день, а від 19:39 починається 19-й місячний день.

Місяць у гармонійному аспекті з Меркурієм сприяє поїздкам, переговорам, угодам купівлі-продажу. Цього дня формуються сприятливі обставини для того, щоб поліпшити своє життя, усунути конфлікти, набути порозуміння з рідними та близькими. Будьте уважні до того, що відбувається, і дослухайтеся до того, що вам кажуть люди.

14 жовтня, п'ятниця – день Венери. Спадний Місяць у Близнятах. Від ранку триває 19-й місячний день, а від 20:10 починається 20-й місячний день.

Сприятливий день для особистого та соціального життя – Місяць у гармонійних аспектах із ретро-Сатурном, Венерою та Сонцем. Час гарних повідомлень, цікавих зустрічей, приємного спілкування. Хороший день для відвідування офіційних інстанцій, вирішення фінансових питань, початку будь-яких поїздок чи подорожей. Вдалий час для найскладніших робіт і проєктів – доклавши необхідних зусиль, ви наблизитесь до їхнього щасливого завершення.

15 жовтня, субота – день Сатурна. Спадний Місяць у Близнятах до 19:10, після чого входить у знак Раку, де має статус управління. Період місяця без курсу від 07:10 до 19:10. Від ранку триває 20-й місячний день, а від 20:51 починається 21-й місячний день

Практично весь день – період неефективного Місяця, а це означає, що ліпше зайнятися повсякденними справами, завершити поточні роботи або просто відпочити. Від моменту входження Місяця у знак Рака настрій поліпшується, люди хочуть душевного спілкування, романтики, переїздів на нове місце проживання. Вечір сприятливий для сімейних зустрічей, спілкування з батьками та дітьми, примирення із родичами.

16 жовтня, неділя – день Сонця. Місяць у Раку (статус управління). Від ранку триває 21-й місячний день, а від 21:43 починається 22-й місячний день.

Багато важливих подій щодо внутрішнього життя, сім'ї, місця проживання, любовних взаємин. Загострюється інтуїція, бажання опікуватися, піклуватися, любити та допомагати, проводити час у сімейному колі, спілкуватися з батьками. День сприятливий для творчої діяльності, самопізнання та духовної роботи. Можливі звістки від вищого керівництва про ситуацію на фронті та про подальший сценарій воєнних дій.

17 жовтня, понеділок – день Місяця. Спадний Місяць у Раку (статус управління). Від ранку триває 22-й місячний день, а від 22:43 починається 23-й місячний день.

Емоційно важкий день – Місяць поєднується з негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем. Раніше невирішені питання чи ситуації, яких всіляко намагалися уникнути, знову нагадують про себе. Можуть повторитись кармічні ситуації, особливо пов'язані з родом, родиною, батьківщиною. День справедливості (кожен отримає по заслугах), об'єднання людей і рухи вперед.

18 жовтня, вівторок – день Марса. Спадний Місяць у Леві від 07:44. Період місяця без курсу – до 07:44. Від ранку триває 23-й місячний день, а від 23:52 починається 24-й місячний день.

День пробудження чоловічої енергії: люди відчувають сильний підйом фізичних сил, посилюється прагнення воювати, боротися та перемагати. Сприятливий день для спілкування із протилежною статтю, важливих розмов із партнером, планування спільного майбутнього. Слушний час для творчості, презентації своїх робіт, пошуку співпраці.

19 жовтня, середа – день Меркурія. Спадний Місяць у Леві. Від ранку триває 24-й місячний день.

Місяць у напруженості з ретро-Ураном дає несподіваний поворот подій, зриви планів, але у результаті все має обернутися користю – гармонійних аспектів набагато більше. День виявиться вдалим, якщо спокійно відпустити старе, зачинти двері в минуле і з урахуванням обставин, що склалися, починати нове життя. Не найкращий час для фінансових справ.

20 жовтня, четвер – день Юпітера. Спадний Місяць у Леві до 19:25, після чого переходить у знак Діви. Період місяця без курсу від 13:35 до 19:25. 25-й місячний день починається о 01:03.

Атмосфера у першій половині дня дуже енергійна, що сприяє продуктивній роботі. У період Місяця без курсу багато людей можуть почуватися не дуже добре, накопичується втома, тому ліпше зберегти свої ресурси в ці години. Увечері можуть спасти на думку несподівані корисні ідеї, розмови чи зустрічі.

21 жовтня, п'ятниця – день Венери. Спадний Місяць у Діві. 26-й місячний день починається о 02:16.

День багатих можливостей, якими зможе скористатися той, хто не боїться експериментувати, застосовувати у своєму житті нові та сучасні технології, працювати в колективі, користуватися соціальними мережами та можливостями Інтернету. Можна проводити приховані роботи, створювати фундамент майбутніх проєктів.

22 жовтня, субота – день Сатурна. Спадний Місяць у Діві. Період місяця без курсу від 21:17. 27-й місячний день починається о 03:29.

День одкровень та усвідомлень, які можна практично застосовувати та отримувати від цього вигоду та користь. Гарний час для вирішення фінансових питань, пошуку ресурсів, залучення інвесторів у свої проєкти. Можна знайти вихід зі складної ситуації, отримати прибуток від раніше укладених угод та договорів. Сприятливий день для відвідування лікаря, косметолога, перукаря.

23 жовтня, неділя – день Сонця. Спадний Місяць у Терезах від 04:43. Період місяця без курсу триває до 04:23. 28-й місячний день починається о 04:43.

Сонце та Венера входять у знак Скорпіона. Гарний час для роботи зі своїми страхами, самопізнання та самозцілення, навчання та викладання – можна знайти самого себе та передати щось цінне іншим людям. Намагайтеся роздати борги, позбавитися токсичних зв'язків, підвести всі попередні 6 місяців. Не варто хизуватися своїми досягненнями!

24 жовтня, понеділок – день Місяця. Спадний Місяць у Терезах. 29-й місячний день починається о 05:59.

День напередодні Сонячного затемнення в Скорпіоні дуже важливий для всіх. Весь світ на порозі серйозних змін. Сьогодні можуть прийти одкровення та таємні знання. Не варто підписувати договори, нові документи та розпочинати нові справи. Відкладіть бізнес, особливо якщо немає впевненості. Необхідно залагоджувати проблеми, що виникли раніше з партнерами, колегами, начальством.

25 жовтня, вівторок – день Марса. Молодик, він же Сонячне затемнення в Скорпіоні о 14:00 за київським часом.

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