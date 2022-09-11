Спадний Місяць 11-25 вересня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Рибах 10 вересня у знаку Зодіаку Риби о 12:59 за київським часом, включить процеси завершення багатьох етапів на всіх рівнях.

День повні є визначальним на весь період спадного Місяця від 11 до 25 вересня 2022 року. Має бути цікавий період, але водночас, не варто шукати логічне пояснення того, що відбувається. Довіртеся Всесвіту і все буде гаразд!

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11 вересня, неділя:

15-й місячний день триває вранці, Місяць в Овні з 09:47.

Період місяця без курсу від 03:28 до 09:47. Від 20:06 починається 16-й місячний день.

День фізичної активності, цілеспрямованих дій, визначення правильного життєвого спрямування. Однак надмірна активність може дати зовсім протилежний результат. Оскільки цього разу дні спаду Місяця припадають на період ретроградного Меркурія, то найкраще не поспішати і не намагатися прискорювати події.

12 вересня, понеділок:

16-й місячний день триває від ранку, Місяць у Овні.

Від 20:20 починається 17-й місячний день.

Час конструктивних дій у всіх сферах. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб розібратися зі своїми почуттями та емоціями, виправити помилки в особистих взаєминах. Сприятливо спілкуватися з дітьми та підбивати підсумки певного життєвого циклу, а також говорити про майбутнє, але з урахуванням минулого досвіду.

13 вересня, вівторок:

17-й місячний день триває вранці, Місяць в Овні до 14:39, після чого переходить у знак Тельця.

Період місяця без курсу від 07:52 до 14:39. Від 20:36 починається 18-й місячний день.

До 14:39 - неефективний період. У цей час не варто займатися важливими справами, вирушати в дорогу, робити дорогі покупки. Після того, як Місяць увійде у знак Тельця, розпочнеться дуже ресурсний час. Те, що не вдавалося зробити за кілька днів, вдасться виконати надвечір цього дня. Максимально використовуйте внутрішню енергію, власні психічні можливості і ви зможете будь-яку ситуацію обернути на свою користь.

14 вересня, середа:

18-й місячний день триває від ранку, Місяць у Тельці.

Від 20:53 починається 19-й місячний день.

Цього дня можна займатися вирішенням фінансових питань, виконувати складні повільні роботи, а також займатися угодами купівлі-продажу, особливо якщо предмети вже були у вжитку. День натхнення для творчих людей, розквіту жіночих енергій, радості та внутрішньої свободи. Сприятливий час для романтики, подружніх стосунків, парних контактів.

15 вересня, четвер:

19-й місячний день триває від ранку, Місяць у Тельці.

Період місяця без курсу від 15:58 до 23:15. З 21:14 починається 20-й місячний день.

Гармонійний та сприятливий день, особливо перша його половина. Протягом дня вдається зробити багато, щоб увечері дозволити собі приємне спілкування, зустрічі з друзями чи родичами. Запорука успіху сьогодні і найближчими днями - жити тут і зараз, думати лише про хороше, займатися благодійністю, допомагати тим, хто потребує. Громадська активність піде на користь вам та вашому бізнесу.

16 вересня, п'ятниця:

20-й місячний день триває від ранку, Місяць у Близнятах.

Від 21:41 починається 21-й місячний день.

Обережніше з виявом емоцій та висловлюваннями. Легко бути втягнутим у конфлікт. День підвищеної небезпеки на дорозі та у поїздках. День не підходить для обговорення важливих питань, але можна подавати проєкти на розгляд начальству - з високою ймовірністю вони будуть прийняті. Також, якщо вам потрібна будь-яка інформація - гарний час зайнятися її пошуком, сходити до архівів.

17 вересня, субота:

21-й місячний день триває від ранку, Місяць у Близнятах.

Від 22:15 починається 22-й місячний день.

День провокацій будь-якої якості та конфліктів. Необережне слово може обнулити все, над чим ви працювали довгий час. Енергетика дня настільки активна, що підштовхує людей до поспішних дій та висновків. Сприятлива самостійна діяльність, робота по дому, внесення змін до будь-яких проєктів, аналіз минулих подій.

18 вересня, неділя:

22-й місячний день триває від ранку, Місяць у Близнятах 10:59, після чого переходить у знак Раку.

Період місяця без курсу від 00:51 до 10:59. Від 22:59 починається 23-й місячний день.

Ранок підходить для активного відпочинку, завершення справ, підбиття підсумків. Для багатьох це буде день духовного та творчого перетворення, мудрості та знання. Сприятливий час для відновлення стосунків, навчання та будь-яка робота з інформацією, поїздки до батьків, зустрічі з родичами. Можна провести презентацію та невелику рекламну кампанію. До вечора чарівним чином зникнуть більшість проблем та турбот.

19 вересня, понеділок:

23-й місячний день триває від ранку, Місяць у Раку.

Від 23:55 починається 24-й місячний день.

День дуже емоційний, невирішені сімейні питання потребують уваги. Гарний час для того, щоб зосередитися на власних потребах та почуттях, розібратися зі своїми бажаннями та можливостями. Цього дня карма може повернутись бумерангом. Не варто уникати серйозних розмов із членами сім'ї - будьте чесні з самим собою та оточенням. Цілком можливо, вдасться вийти з дивного кругообігу проблем.

20 вересня, вівторок:

24-й місячний день триває від ранку, Місяць у Раку.

Період місяця без курсу від 18:56 до 23:37.

День відповідальних рішень, особливо щодо загальних ресурсів, колективних проєктів. Дотримуючись золотої середини можна досягти рівноваги з фінансових питань, знайти підтримку впливових людей, залучити інвесторів. Гарний час для зарубіжної поїздки, еміграції, спілкування з іноземцями, повернення на колишнє місце роботи або місце проживання.

21 вересня, середа:

24-й місячний день починається о 00:59, Місяць у Леві.

Період надчутливості, зосередження та уяви. Слід дослухатися свого внутрішнього голосу. Дотримуйтесь нейтралітету щодо колег, і ви зможете уникнути безлічі проблем. Гарний час для демонстрації своїх робіт можна виставити на продаж нерухомість або автомобіль. Важко щось приховати, все стає надбанням громадськості.

22 вересня, четвер:

26-й місячний день починається о 02:09, Місяць у Леві.

Період місяця без курсу від 14:06 і до кінця дня.

Час спокус, цікавих зустрічей, які можуть стати доленосними. Незвичайний день, можуть несподівано вирішитись усі проблеми, однак можна їх і набути, зробивши один необережний крок або сказавши не вчасно одне лише слово. Намагайтеся не приймати рішень щодо фінансів чи майна. Насолоджуйтесь моментом "тут і зараз".

23 вересня, п'ятниця:

27-й місячний день починається о 03:22, Місяць у Леві та Діві.

Період Місяця без курсу триває до 10:53, після чого Місяць переходить у знак Діви.

День отримання результатів, вирішення фінансових питань та отримання додаткових ресурсів. Старі знайомі допоможуть розібратися з матеріальними проблемами чи дадуть цінні поради. Також є сприятливий час для взаємодії з фінансовими структурами та адміністративними органами. Можна брати у борг чи оформлювати кредит.

24 вересня, субота:

28-й місячний день починається о 04:36, Місяць у Діві.

Спокійний та сприятливий день. Можна займатися найважливішими та складними справами, бізнесом та роботою. Також, гарний час для переоформлення документів та різних договорів, проте уважно читайте те, що підписуєте, заручіться підтримкою фахівця. Розмови з колегами та партнерами конструктивні, приходять добрі ідеї, які можна буде втілити в реальність вже незабаром.

25 вересня, неділя:

29-й місячний день починається о 05:50, Місяць у Діві.

Період Місяця без курсу від 15:49 до 19:42, після чого Місяць переходить у знак Терези.

Зберігайте свої успіхи та досягнення в таємниці. Цього дня корисно приділяти увагу своєму духовному зростанню. Добре розмірковувати та обмірковувати поточні справи, робити нариси планів на найближче майбутнє. Перед новим місячним циклом важливо обрубувати фальшиві зв'язки, щоб наступний місяць став позитивнішим та ресурсним.

26 вересня молодик у Терезах о 00:54 і починається новий місячний місяць.

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