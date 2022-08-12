Спадний Місяць 13-26 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час

12 серпня 2022 року о 04:35 за київським часом, сталася повня у Водолії. Цей день визначив фон подій на період Місяця, тобто від повні до молодика 27 серпня.

Повня 12 серпня несе в собі складні енергії, перебуває під управлінням планет-гігантів Урана та Сатурна, які між собою у напруженому аспекті. Конфлікт поколінь - протистояння батьків та дітей, старого (Сатурн) та нового (Уран), призводить до загальної соціальної напруги, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Головний управитель повні у Водолії - Уран, планета несподіванок та оновлень, тому в наступні два тижні може статися все, що завгодно і це не піддається контролю.

У грецькій міфології Уран - бог, який уособлює небо, чоловік богині Землі - Геї. Він належить до найдавнішого "покоління" богів. Гея, народивши Урана, одружилася з ним. Внаслідок цього на світ з'явилися гори і море Понт; народилися німфи, титани, циклопи та сторукі велетні - гекатонгейри. Уран мав нескінченну плідність. Його потомство було жахливе своїм виглядом: він ненавидів його і боявся, оскільки знав, що один із його синів позбавить його влади. Уран ховав своїх дітей в утробі Геї (в Тартарі), завдаючи їй тяжких страждань. Щоб полегшити свою долю, Гея впросила свого молодшого сина Кроноса (Сатурн) припинити нескінченну плодючість батька, і той серпом кастрував Урана. Однак, плідна сила Урана була настільки велика, що від крапель його крові, що впали на землю, народилися ериннії (у давньогрецькій міфології богині помсти; у римській міфології їм відповідали фурії), а від впалих у море - богиня кохання та краси Афродіта (Венера). Таким чином, Уран виявився відстороненим від продовження роду богів-чудовиськ і був змушений поступитися владою своєму синові Кроносу. Однак і той розділив долю свого батька. Так само як і Уран, він був змушений побоюватися своїх синів. Один із них - Зевс (Юпітер), позбавив Кроноса його влади.

Попри те, що неконтрольовані сили на зовнішньому рівні забезпечують некомфортні життєві умови, все ж є аспект підтримки між Венерою у Леві та Юпітером в Овні, який допомагає пережити тимчасові труднощі в період від 12 до 26 серпня 2022 року.

13 серпня 16-й місячний день, спадний Місяць у Рибах, сприяє набуттю гармонії і рівноваги духу і тіла. У глобальних масштабах - день дуже непростий, енергії повні ще сильні. Можуть відбуватися важливі події, які вплинуть на велику кількість людей. Найкраще, в цей день - вирушити кудись на природу і відновити сили, тож вплинути на зовнішні процеси ви все одно не зможете.

14 серпня 17-й місячний день, спадний Місяць у Рибах. Період Місяця без курсу від 18:10 до 23:42. Поєднання Місяця та ретро Нептуна дає натхнення та відчуття внутрішньої свободи. Це день розквіту жіночих енергій, творчості, вирішення суто особистих питань. Бажано звести до мінімуму зовнішні контакти, уникати перебування у натовпі.

15 серпня 18-й місячний день, спадний Місяць в Овні. Сприятливий день для соціальної активності, далеких подорожей, взаємин із іноземцями. З'єднання Місяця з ретро Юпітером допомагає отримати заступництво, домогтися підтримки впливових людей. День підходить для вирішення юридичних питань, звернення до офіційних інстанцій.

16 серпня 19-й місячний день, спадний Місяць в Овні. День провокацій, емоційно важкий - напруга з ретро Плутоном підніймає з підсвідомості приховані страхи, комплекси та тривоги будь-якого виду. Але водночас гармонійний аспект з ретро Сатурном допомагає взяти себе в руки, зрозуміти свої психічні особливості та позбутися тяжкості в душі.

17 серпня 20-й місячний день, спадний Місяць у Тельці від 05:22. День може стати гармонійним та сприятливим, якщо правильно розставити пріоритети, особливо щодо покупок. Напруга Місяць-Венера дає складність вибору, перешкоджає правильному плануванню бюджету. Намагайтеся свої витрати розподілити у дві категорії: потреби та бажання. Звичайно, в першу чергу необхідно орієнтуватися на свої потреби та потреби своєї сім'ї.

18 серпня 21-й місячний день, що спадає Місяць у Тельці у поєднанні з Ураном і Висхідним Місячним Вузлом. День активний та творчий, час усвідомлення істини, визначення свого місця у тій чи іншій системі. Події цього дня можуть мати довгострокові перспективи. Сприятливий час для групової роботи, об'єднань у різні спільноти з метою просування певних ідей.

19 серпня 22-й місячний день, спадний Місяць у Тельці до 15:06, після чого переходить на знак Близнят. Період місяця без курсу від 14:05 до 15:06. Ранок дуже насичений різними подіями, як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні. З'єднання Місяця та Марса у першій половині дня дає агресивні енергії, посилює войовничість. Але, з іншого боку, планетарні впливи надихають людей активні дії, повертають бажання боронити свою свободу.

20 серпня 23-й місячний день, спадний Місяць у Близнятах у гармонійному аспекті з Венерою, сприяє встановленню легкої, дружньої атмосфери. Легше досягти ресурсного стану, внутрішнього комфорту та вирішити головні питання. День сприятливий для поїздок, угод купівлі-продажу, спілкування з людьми, особливо з метою усунення протиріч та конфліктних ситуацій.

21 серпня 24-й місячний день, спадний Місяць у Близнятах у гармонійному аспекті з ретро Сатурном сприяє пробудженню чоловічої енергії. Гарний час для спілкування з протилежною статтю, для пошуку клієнтів, встановлення контактів. Сприятливо закладати фундаменти, займатися домашнім ремонтом. День підходить для планування свого життя, довгострокових поїздок, вирішення сімейних питань.

22 серпня 25-й місячний день, спадний Місяць у Раці від 03:28. Вдалий час для вирішення майнових питань, пошуку житла, переїзду, сімейних заходів. У цей період може посилитися тривожність оскільки люди стають недовірливими, надчутливими до того, що відбувається навколо. Слід дослухатися свого внутрішнього голосу, бо відповіді на багато запитань приходять завдяки інтуїції.

23 серпня 26-й місячний день, спадний Місяць у Раку в поєднанні з негативною кармічною точкою Чорним Місяцем. Несприятливий день, особливо для сфери кохання, сімейних стосунків. Може раптово з'явитися депресія, сумніви у собі та у партнері, у почуттях стосовно одне до одного. Можуть проявитися симптоми хронічних захворювань, нагадати собі старі невирішені питання, які спустошують як психічно, і матеріально.

24 серпня 27-й місячний день, спадний Місяць у Раку до 16:09, після чого переходить на знак Лева. Період Місяця без курсу від 12:40 до 16:09. Перша половина дня вважається несприятливою - опозиція Місяця з ретро Плутоном дає сильну психічну напругу. Події у військово-політичній сфері ще більше сприяють напруженої ситуації, що впливає на психологічний стан. До вечора, гармонійний аспект Місяця та Марса допоможе повернути цікавість до роботи та захоплень, а також вирішити багато питань.

25 серпня 28-й місячний день, спадний Місяць у Леві у поєднанні з Венерою і напрузі з ретро Ураном - будьте готові до несподіваного повороту подій. Краще нічого серйозного не планувати цього дня. Особливо несприятливий час для переговорів із партнерами, обговорення сімейних питань, угод купівлі-продажу. Важко досягти компромісу, тому все може закінчитися бурхливим скандалом.

26 серпня 29-й місячний день, спадний Місяць у Леві. Період місяця без курсу від 09:54 до 27 серпня 03:24. Неефективний день практично для всіх справ. Але він пов'язаний із духовним прозрінням, очищенням від негативу, усвідомленням глибинних причин того, що відбувається. Корисно в цей день завершити справи, усамітнитися та підбити підсумки попереднього місячного циклу. Постарайтеся провести час на природі, щоб накопичити сили на цей час, що розпочнеться з молодика в Діві 27 серпня об 11:07 за київським часом.

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