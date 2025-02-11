Спадний Місяць 13-27 лютого 2025 року: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця від 13 до 27 лютого – це час уповільнення, завершення та внутрішньої перебудови. Після яскравої кульмінації в повні у Леві 12 лютого Місяць починає спадати, а разом з ним знижується напруження пристрастей, емоції поступово стабілізуються, а енергія йде всередину.

Ці етапи можна порівняти восени чи пізно ввечері — природа завмирає, збирає ресурси, відпускає непотрібне. Це не час активного зростання, а скоріше момент очищення, підбиття підсумків та підготовки до нового циклу, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергетичні впливи

Зниження зовнішньої активності – люди стають більш схильними до роздумів, рефлексії, а не до спонтанних дій.

Уповільнення процесів — якщо на зростальному Місяці все прискорюється, то тепер справи йдуть більш розмірено, а нові починання вимагають більше зусиль.

Підвищена чутливість – слабшають зовнішні амбіції, але посилюється інтуїція та внутрішня робота.

Кращий час для очищення — як фізично (детокс, позбавлення непотрібних речей), так емоційно (завершення "хворих" зв'язків, пробачення).

Психологічний клімат

У цей період можуть спостерігатися:

Бажання усамітнитися — багато хто відчуває потребу знизити темп, менше спілкуватися, бути на самоті.

Потреба підбиття підсумків — думки часто повертаються до минулого, з'являється бажання осмислити події.

Легкість відпускання – зараз простіше розлучатися з непотрібними речами, звичками, стосунками.

Менше сил на різкі зміни — будь-які нововведення даються важче, ніж на Місяці, що росте.

У багатьох людей можуть виявлятися:

Втома, апатія (якщо перед цим було багато активності)

Тривога через необхідність завершувати справи

Складність в ухваленні рішень

Як використовувати спадний Місяць з користю?

Очистіть простір — заберіть зайве з дому, розберіть старі речі.

Розберіться у собі – запишіть думки, завершіть недороблені справи.

Відпочивайте та відновлюйтесь – організм налаштовується на перезавантаження.

Закривайте старі теми — позбавляйтеся непотрібних зв'язків і зобов'язань.

Довіряйте інтуїції – зараз легко відчути, що справді важливо.

Спадний Місяць, що зменшується, — це період завершення і підготовки до нового. Це не час активних починань, зате ідеальний момент для очищення, аналізу та внутрішньої роботи. Якщо використовувати цей період правильно, то до Молодика можна підійти з легкістю та оновленою енергією.

13-15 лютого: Місяць у Діві — тиша після бурі

Після потужної повні настає фаза заспокоєння та наведення ладу. Період усвідомлення. Енергія все ще висока, але вже немає того спалаху емоцій, який був у дні кульмінації.

Приділіть час собі – відпочиньте, перегляньте свої плани, залиште в житті лише те, що справді робить вас щасливими.

16-18 лютого: Місяць у Терезах — гармонія та завершення суперечливих питань із партнерами

Час навести лад у взаєминах та справах, що вимагають балансу та тонкощі. Легше закривати конфлікти мирним шляхом та звільнятися від токсичних зв'язків.

Період підходить для того, щоб переглянути свій стиль, позбутися непотрібних речей. Не ігноруйте свої почуття заради чужого комфорту!

19-21 лютого: Місяць у Скорпіоні — глибоке очищення

Це найбільш трансформаційні дні спадного Місяця. Енергія Скорпіона спрямована на глибоку роботу над собою, а результатом буде відродження.

Кращий час для позбавлення від негативних уподобань та емоційного вантажу. Корисно практикувати детокс — як фізичний, так і емоційний. Не варто піддаватися ревнощам або мстивим настроям.

22-23 лютого: Місяць у Стрільці — нове бачення

Після важких днів Скорпіона настає полегшення. Місяць у Стрільці допомагає знайти нові сенси. Гарний час для завершення освітніх проєктів, зміни атмосфери.

Важливо не розпорошуватися на багато справ одразу. Не очікуйте миттєвих результатів – це час роздумів, а не дій. Подивіться ширше – можливо, рішення давно лежить на поверхні.

24-25 лютого: Місяць у Козорозі — фокус на конкретних справах

Практичні та серйозні дні, коли важливо зосередитись на зобов'язаннях. Гарний час для того, щоб розбиратися з фінансами, закривати борги, наводити лад у документах. Зробіть хоча б одну важливу справу, яку довго відкладали.

Емоцій найменше, тому можна розробити чіткий план на майбутнє. Дослухайтеся до сигналів свого тіла – перевантаження може зашкодити здоров'ю.

26-27 лютого: Місяць у Водолії — завершальний етап

В останні дні спадного Місяця добре практикувати медитації, вести щоденник, працювати з підсвідомістю. Бажано завершити старі емоційні історії. Проведіть ці дні у спокої – слухайте музику, гуляйте, розслабляйтеся.

Не варто починати щось нове – це час завершення. Якщо ви в глухому куті — інтуїція підкаже правильний напрямок. Відпочивайте, набирайтеся сил перед новим місячним циклом.

Молодик настане 28 лютого в Рибах, відкриваючи нову сторінку. А поки що — це час спокою, усвідомлення та очищення.

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