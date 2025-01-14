Спадний Місяць 15-28 січня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця від 15 до 28 січня 2025 року символізує глибоке очищення та підготовка до нового початку. Цей проміжок часу наповнений особливою енергією завершення та переосмислення.

Спадний Місяць починається після емоційної повні в Раку 14 січня і несе в собі потенціал цього повного Місяця, аж до молодика у Водолії 29 січня. Енергії найближчого спадного Місяця сприяють внутрішній роботі, легкому розлученню з минулим і непотрібним, щоб очистити простір для нових починань. Саме це дозволить досягти гармонії у Новому році Деревної Зеленої Змії, який розпочнеться 29 січня 2025 року і закінчиться 16 лютого 2026 року, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 15 січня Місяць зменшується, що перекладає акцент із зовнішнього на внутрішнє. Повня у Раку 14 січня відкриває цей період. Рак — знак, пов'язаний із домом, сім'єю та чуттєво-емоційною сферою життя. Енергії періоду спадного Місяця посилюють інтуїцію, пробуджують бажання піклуватися про себе та близьких. Проте від 14-16 січня емоції можуть зашкалювати, що робить ці дні важливими для усвідомленого підходу до своїх почуттів.

Особливо важливо в дні спадного Місяця пройти процес очищення та прощення, аналізу подій за минулий рік. Спадний Місяць — найкращий час для позбавлення від усього, що більше не служить вашим цілям. Це може бути як фізичні речі, і внутрішні блоки: образи, страхи, сумніви. Почніть із прибирання дому, розбирання старих справ та відпускання емоційних вантажів.

До молодика 29 січня 2025 року енергія спрямована всередину. Ставте собі запитання: які уроки принесла остання повня? Що ви готові завершити у своєму житті? Спадний Місяць підтримує медитації, практики усвідомленості і роботу з підсвідомістю.

Цей час ідеально підходить для турботи про своє психічне та фізичне здоров'я, проведення профілактичних та очищувальних процедур. Пийте більше води, переходьте на легке харчування, уникайте перевантажень. Організм легше розлучається з токсинами, що посилює ефект детоксу.

Енергетичний фон спадного Місяця за днями:

14-16 січня: Місяць у Раку — емоції та турбота

Місяць у Раку на спадній фазі спонукає до поглибленої роботи з почуттями. Цей період ідеально підходить для сімейних справ, турботи про близьких, створення затишку. Емоції можуть бути сильними, тому приділіть час самоаналізу та дбайливому ставленню до себе.

Рекомендації: медитуйте, розбирайтеся у своїх емоційних потребах, приділіть час будинку та сім'ї.

16-18 січня: Місяць у Леві — творчість та самооцінка

Енергія Лева додає бажання виділятися, але спадний Місяць - це швидше період для усвідомлення, де ви недостатньо проявляли себе. Займіться творчістю, проаналізуйте, як ви висловлюєте свою індивідуальність.

Рекомендації: завершіть проєкти, пов'язані із самореалізацією, розкрийте свої приховані таланти.

18-20 січня: Місяць у Діві — порядок та дисципліна

Діва у спадному Місяці сприяє наведенню ладу — як зовнішнього, так і внутрішнього. Це чудовий час для прибирання, планування, а також піклування про здоров'я. Енергії підтримують аналітичну роботу та дрібні деталі.

Рекомендації: займіться розбиранням справ, звільніться від непотрібного, перегляньте свої звички на користь здоровіших.

20-22 січня: Місяць у Терезах — гармонія та рівновага

Місяць у Терезах приносить прагнення до гармонії, але у спадній фазі він запрошує до аналізу взаємин та відновлення внутрішнього балансу. Це слушний час для вирішення конфліктів і пошуку компромісів. Терези допомагають поглянути на баланс у відносинах і в житті в цілому.

Рекомендації: приділіть увагу партнерським взаєминам, завершуйте юридичні чи соціальні питання.

22-25 січня: Місяць у Скорпіоні — трансформація та глибина

Енергія Скорпіона у спадному Місяці посилює потребу в перетвореннях існуючого стану речей. Це час для очищення на всіх рівнях: емоційному, духовному та фізичному. Скорпіон стимулює трансформаційні процеси. Можливо, цими днями ви відчуєте потребу поринути у свої найглибші переживання, щоб знайти в них ресурси для подальшого зростання.

Поради: займіться внутрішніми практиками, попрощайтеся з минулими образами, завершіть емоційно складні справи.

25-27 січня: Місяць у Стрільці — натхнення та розширення горизонтів

Місяць у Стрільці пом'якшує серйозність спадної фази, привносячи дух оптимізму та пошуків сенсу. Це час для роздумів про майбутнє та натхнення, незважаючи на уповільнені енергії. Стрілець вносить дух оптимізму та натхнення в період спадного Місяця.

Рекомендації: завершіть старі ідеї, почніть готуватися до нових подорожей чи проєктів, зміцніть віру у свої сили.

27-28 січня: Місяць у Козорозі — відповідальність та структура

Козоріг посилює прагматизм та концентрацію. У спадній фазі Місяць допомагає завершити важливі справи, навести лад у документах і зміцнити дисципліну.

Рекомендації: зосередьтеся на виконанні зобов'язань, займіться кар'єрними та фінансовими питаннями, підсумуйте поточні справи.

Завершення циклу: Молодий місяць у Водолії 29 січня

День символізує перехід у нову фазу. Водолій — символ свободи, нових ідей та перспектив. Молодик підштовхує до сміливих мрій і експериментів, але їхній успіх безпосередньо залежить від того, наскільки чисто і усвідомлено ви завершили попередній цикл.

Молодик у Водолії о 14:36 (gmt+2) стане початком нового річного циклу та абсолютно нових енергій. Але саме період спадного Місяця від 15 до 28 січня включно є фундаментом для нового глобального періоду.

Ця фаза Місяця створює природний ритм для роботи над собою, завершення та підготовки до нових вершин. Нехай кожен день наповниться гармонією та усвідомленням у другій половині січня 2025 року!

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