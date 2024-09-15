Спадний Місяць 19 вересня - 1 жовтня 2024 року: що нас чекає в цей час

Цього разу період спадного Місяця є коридором затемнень, тому можуть відбуватися непередбачувані події, які закладають програму розвитку, як мінімум, на наступні 6 місяців.

Місячне затемнення 18 вересня відкриває осінній сезон затемнень, а також формує обставини найближчих двох тижнів – до Сонячного затемнення 2 жовтня. розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

25 вересня – серединна дата між двома затемненнями. Цього дня можуть відбуватися ситуації, які підштовхують до певного вибору, які, своєю чергою, визначають основні тенденції на тривалий період у багатьох життєвих областях. У коридори затемнень багато що сприймається у спотвореному вигляді. Варто не забувати, що кожен вибір веде до наслідків, які і формують долю.

Так, зазвичай, відбувається, що в період між Місячними та Сонячними затемненнями кількість подій стає більшою, фактор фатальності збільшується. Затемнення – це іспити. Їхнє завдання показати людям ті сфери життя, в яких потрібно навести порядок. У цей час активізуються кармічні питання, невирішені питання минулого. Ступінь неприємностей у коридори затемнень залежить ще й від занедбаності ситуації.

19 вересня спадний Місяць в Овні

18-й місячний день починається о 19:30

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, секстиль Місяць-Юпітер

Сум, фізична перенапруга та втрата сил – так можна охарактеризувати цей день. Спочатку може здаватися, що розставання або завершення чогось повністю забирає ресурси і можливості для змін на краще. Але вже після завершення коридору затемнень стане зрозумілим, що саме те, що сталося цього дня, відчинило двері до нового життя.

20 вересня спадний Місяць в Овні, у Тельці – з 12:06

19-й місячний день починається о 19:47

Період місяця без курсу від 11:38 до 12:06

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Венера

Підвищена тривожність, страхи, депресивні стани перешкоджають нормальним комунікацій. Тим паче вони руйнівного, деструктивного характеру. Впоратися з такими почуттями та бажаннями, та ще завдання! Але якщо вам це вдасться, вважайте, що іспит на психологічну стійкість складено на відмінно!

21 вересня спадний Місяць у Тельці

20-й місячний день починається о 20:08

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Марс, секстиль Місяць-Сатурн

Один із найкращих днів у період коридору затемнень. Його енергії сприятливі для ефективної, цілеспрямованої роботи, сміливих кроків у напрямі своєї мети. Відкинувши всі сумніви, займіться перетворенням навколишнього простору. Аспекти дня – об'єднуючі, що дозволяють створити міцний фундамент, «утриматися на плаву» навіть у найсильніший шторм.

22 вересня спадний Місяць у Тельці, у Близнюках – з 13:29

21-й місячний день починається о 20:36

Період місяця без курсу від 13:13 до 13:29

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, з'єднання Місяць-Уран

День справедливості, об'єднання людей та рухи вперед. Незважаючи на зовнішнє напружене тло, можна знайти рішення на найскладніші питання. Хороший для дружніх та соціальних контактів, знайомств із однодумцями. Відповідний час для обміну інформацією, ідеями, а також для рішучих оновлень у своєму житті, у сфері взаємин.

23 вересня спадний Місяць у Близнятах

22-й місячний день починається о 21:15

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сатурн

У цей день заносить із крайнощів у крайність: все або чорне, або біле, напівтонів просто немає.

У голові можуть постійно прокручуватися драми і непересічні шляхи розвитку подій.

Багато людей схильні займатися самокопанням, досить підозрілі та закриті. Складно когось впускати у свій внутрішній світ та довіряти.

24 вересня спадний Місяць у Близнятах, у Раку – з 17:55

23-й місячний день починається о 22:07

Період місяця без курсу від 14:58 до 17:55

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Венера, з'єднання Місяць-Юпітер

Яскравий день подій! Можуть бути подвійні ситуації, але якщо вчасно зорієнтуватися і підключити хитрість і дипломатичні здібності, то вдасться уникнути неприємних наслідків. Досягненню успіхів у кар'єрі та навчанні можуть заважати підвищена збудливість, нервозність та розпорошення енергії в усіх напрямках одночасно. Аспекти дня допомагають розкрити свої розумові здібності та створити репутацію освіченої, ділової та практичної людини.

25 вересня спадний Місяць у Раку

24-й місячний день починається о 23:13

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Марс, тригон Місяць-Сатурн

Будьте уважні під час ведення справ та спільної роботи з іншими людьми – можлива каверза! Це середній день між двома затемненнями, тому все може відбуватися зовсім не за планом. Опинившись у незнайомій обстановці, будьте обережні. Важливо уникати обману та самообману, а також пліток, порожньої балаканини та інтриг – це дозволить діяти скоординовано та конструктивно.

26 вересня спадний Місяць у Раку

24-й місячний день триває весь день

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Уран, опозиція Місяць-Плутон

Протягом дня з'являються добрі шанси для позитивних змін у житті. Посилюються такі якості, як оригінальність та винахідливість. Не втрачайте можливості, що раптово з'явилися, дерзайте і всі найсміливіші мрії обов'язково втіляться в реальності. Але для того доведеться залишити багато чого залишити в минулому, зробити вибір на користь нового, незвичайного та сучасного.

27 вересня спадний Місяць у Леві з 01:48

25-й місячний день починається о 00:26

Період місяця без курсу від 01:12 до 01:48

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Венера

Людям легше встановлювати контакти, знайомитися, але для обговорення серйозних питань, день не підходить. Особливо це стосується грошей та з'ясування стосунків – тут компроміс неможливий. Аспекти дня сприяють творчому підйому, появі приємних емоцій, раціональному підходу до прийняття рішень. Сприятливий час для поїздок та подорожей, спілкування із родичами, сусідами, друзями.

28 вересня спадний Місяць у Леві

26-й місячний день починається о 01:43

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер

Один з найкращих днів для пошуку захисту та заступництва, вирішення питань за кордоном. Якщо потрібно виступити із публічною заявою – використовуйте можливості цього дня. Можна привернути увагу громадськості до хвилюючих питань, заявити про себе та просувати свої проєкти.

29 вересня спадний Місяць у Леві, у Діві – з 12:43

27-й місячний день починається о 02:57

Період місяця без курсу з 06:35 по 12:43

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Уран

Напружений день, неприємності можуть нагрянути з найнесподіванішого боку. Можливі конфлікти із друзями, сімейні скандали, аж до розриву взаємин. До завершення періоду місяця без курсу, особливо складний час. Найкраще провести цей день на самоті, займаючись повсякденними справами.

30 вересня спадний Місяць у Діві

28-й місячний день починається о 04:08

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Марс, секстиль Місяць-Венера, опозиція Місяць-Сатурн

День протиріч, але й величезного бажання діяти, долати непрості життєві ситуації, виборювати найкраще місце під Сонцем. Але перш ніж зробити рішучий крок, подумайте кілька разів. Не варто «гнути свою лінію», оскільки це може відкинути кілька кроків тому. Успіх як у особистих відносинах, так і в діловій сфері багато в чому залежить від готовності йти на компроміс.

1 жовтня спадний Місяць у Діві

29-й місячний день починається о 05:18

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Юпітер, тригон Місяць-Уран

День перед Сонячним затемненням, який також є молодим чоловіком у Терезах 2 жовтня.

Багатьох людей лякає невідомість та будь-яка незнайома обстановка. Очікування чергової неприємності чи власної помилки призводить до появи фобій та панічних станів. Постарайтеся цього дня позбутися всього, що заважає вам почати життя з чистого листа вже дуже скоро — після 2 жовтня.

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