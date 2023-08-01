Спадний Місяць 2-15 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Від 2 до 15 серпня – період спадного Місяця, тобто це дні, які підходять для продовження поточних справ та завершення робіт, але не для планування та починань.

Зверніть увагу на те, що вже зроблено, проаналізуйте раніше скоєні помилки і внесіть зміни до настання молодика 16 серпня. Здоров'я варто поберегти, але більшою мірою це стосується літніх людей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергетичне тло найближчими двома тижнями обумовлене повнею у Водолії 1 серпня, тому на нас чекає багато воістину фантастичних подій. Ідеї, закладені у свідомості, розквітають та стають абсолютно реальними. У цей час тягне все незвичайне, але намагайтеся не вплутуватися в авантюри та сумнівні проєкти! Стежте за своїми витратами, намагайтеся в цей період бути економнішими і притримати фінанси для більших закупів.

Триває період ретроградної Венери, а це означає, що закріплення старих зв'язків зараз призведе до успішної та взаємовигідної співпраці в майбутньому. Навіть якщо вам дуже сильно захочеться раптово змінити місце роботи або навіть рід діяльності, не поспішайте – серпень для цього зовсім не підходить, а тим більше дні спадного Місяця.

2 серпня, середа, спадний Місяць у Водолії

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 21:39

Важливий день: Водолій, Близнята, Терези

Складний день: Телець, Лев, Скорпіон

Місяць у напруженості з Ураном, а Меркурій в опозиції з ретро-Сатурном – день перешкод, конфліктів та вимушеної зміни планів. Тільки стриманість та зважені рішення допоможуть знайти вузьке вікно можливостей у щільному переплетенні дивних подій та обставин цього дня.

3 серпня, четвер, спадний Місяць у Рибах від 06:06

Період місяця без курсу від 00:15 до 06:06

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 21:58

Важливий день: Риби, Рак, Скорпіон

Складний день: Близнята, Діва, Стрілець

Місяць протягом дня з'єднується з ретро-Сатурном, що сприяє стримуванню емоцій та творчих поривів, охолодженню почуттів, зниженню емпатії. Але це гарний час для конструктивних змін та наведення ладу у своїй професійній сфері.

4 серпня, п'ятниця, спадний Місяць у Рибах

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 22:14

Важливий день: Риби, Рак, Скорпіон

Складний день: Близнята, Діва, Стрілець

Місяць в опозиції з Марсом, але гармонійному аспекті з Ураном – день раптових відкриттів, особистісного та професійного зростання завдяки відповідальній та цілеспрямованій роботі. Не поспішайте звільнятися, підготуйте резюме і розішліть його в різні компанії. Від 4 серпня Меркурій входить до петлі ретроградності до 30 вересня.

5 серпня, субота, спадний Місяць в Овні від 06:19

Період місяця без курсу від 04:20 до 06:19

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 22:29

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Складний день: Рак, Терези, Козоріг

У цей день багато людей відчувають приплив сил та енергії. Будьте обережні зі словами та діями, тому що можна легко створити конфліктну ситуацію. Пам'ятайте про такт та дипломатичність! Фінанси швидко розпорошуються. Не беріть багато готівки, є ризик одразу все витратити. Уникайте поспішності, нетерплячості та імпульсивності.

6 серпня, неділя, спадний Місяць в Овні

20-й місячний день триває від ранку

21-й місячний день починається о 22:43

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Складний день: Рак, Терези, Козоріг

Місяць у гармонійному аспекті із Сонцем, що робить день яскравим та позитивним. Час одкровень, відкриттів, духовного перетворення, подолання сумнівів. Будьте відкритими тому, що прийде сьогодні. Бажано бути в суспільстві однодумців, їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. День звільнення від боргів та тяжких станів.

7 серпня, понеділок, що спадний Місяць у Тельці від 09:24

Період місяця без курсу від 07:12 до 09:24

21-й місячний день триває від ранку

22-й місячний день починається о 22:59

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Складний день: Лев, Скорпіон, Водолій

Гармонійний аспект Місяця з ретро-Сатурном, але напруженість із Юпітером дає труднощі під час спілкування з впливовими людьми, начальниками, представниками державних органів. Тільки дотримуючись закону і традиції, встановлених правил, можна вирішити всі питання якнайкраще. День справедливості, об'єднання людей та руху вперед.

8 серпня, вівторок, спадний Місяць у Тельці

22-й місячний день триває від ранку

23-й місячний день починається о 23:19

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Складний день: Лев, Скорпіон, Водолій

Місяць у поєднанні з Юпітером та гармонійному аспекті з Марсом наповнює день доброю енергією. Найбільш вдалий час для пошуку фінансової допомоги, захисту та заступництва. Вдалі поїздки, відрядження, далекі подорожі. Можна закласти фундамент на новий місячний місяць, який розпочнеться 16 серпня.

9 серпня, середа, спадний Місяць у Тельці, а від 16:05 – у Близнятах

Період місяця без курсу від 13:38 до 16:05.

23-й місячний день триває від ранку

24-й місячний день починається о 23:43

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг, від 16:05 – Близнята, Терези, Водолій

Складний день: Лев, Скорпіон, Водолій, від 16:05 – Діва, Стрілець, Риби

Негативна карма залучає до кармічних ситуацій. День перенасичений різними емоціями, переважно неприємного відтінку. Протягом дня багато людей відчувають ефект "вже пережитого" чи дежавю. Раптом з'являються люди з минулого, обставини змушують займатися тим, що не було вирішено раніше, сподіваючись, що «все забудеться і розсмокчеться».

10 серпня, четвер, що спадний Місяць у Близнятах

24-й місячний день триває від ранку

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Складний день: Діва, Стрілець, Риби

Транзит Місяця Близнятами допомагає зацікавити людей, збільшити продажі, знайти потрібних людей. Юпітер і Меркурій у гармонійному аспекті сприяють поїздкам та відрядженням, а також зв'язкам з іноземцями, вирішенню юридичних питань. Можна запустити рекламну кампанію або написати оголошення, якщо хочете щось продати.

11 серпня, п'ятниця, спадний Місяць у Близнятах

Період Місяця без курсу від 20:27

25-й місячний день починається о 00:15

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Складний день: Діва, Стрілець, Риби

Напружений аспект Місяця та ретро-Нептуна може спровокувати психологічні розлади, хибні почуття. Цього дня активізуються пліткарі, злодії, шахраї та маніпулятори, виникають заплутані ситуації. Важливо не вплутуватися в інтриги, уникати спілкування з підозрілими людьми.

12 серпня, субота, спадний Місяць у Раку

Період Місяця без курсу триває до 01:51

26-й місячний день починається о 00:57

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Складний день: Овен, Терези, Козоріг

Сприятливий день, коли можна вирішити безліч бентежливих питань. Все, що стосується сім'ї, місця проживання, майна, чуттєвих взаємин, свійських тварин, можна запланувати на цей день. Гарний день для початку лікування чи будь-яких медичних процедур.

13 серпня, неділя, спадний Місяць у Раку

27-й місячний день починається о 01:51

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Складний день: Овен, Терези, Козоріг

День дуже важливий, бо починається новий 8-річний цикл Венери щодо Сонця, а це означає, що можна оновити своє особисте життя, перезавантажити ситуацію у сфері ділових взаємин та фінансів. Можливий прибуток від раніше укладених угод та договорів.

14 серпня, понеділок, спадний Місяць у Раку, 13:36 – у Леві

Період Місяця без курсу від 10:46 до 13:36.

28-й місячний день починається о 01:51

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби, від 13:36 — Овен, Лев, Стрілець

Складний день: Овен, Терези, Козоріг, від 13:36 — Телець, Водолій, Скорпіон

День сповнений енергії, творчого піднесення, оптимізму та покращення настрою, а також підвищення авантюризму. Підхожий час для того, щоб піти до начальника і поговорити про збільшення зарплати або просто налагодження тісніших взаємин. День підходить для просування бізнесу, заяви про себе.

15 серпня, вівторок, спадний Місяць у Леві

29-й місячний день починається о 04:05

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Складний день: Телець, Водолій, Скорпіон

День перед молодиком у Леві 16 серпня о 12:38 за київським часом. Слід провести день якомога спокійніше, це непросто, бо енергетичне тло дуже активне, але неефективне в матеріальному плані. Запишіться на тренінг особистісного зростання, це допоможе вам побачити свій потенціал і набути більшої впевненості у своїх силах.

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