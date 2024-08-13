Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Місяць істотно знижує високу активність нашого організму, його реакції стають повільнішими. Протягом цього періоду важливо закінчити відкриті питання та проєкти на роботі, а також вирішити всі суперечливі моменти у сімейному колі.

Після найбільш таємничої та загадкової фази Місяця – повні 19 серпня – настає період її спаду до молодика 3 вересня. Цими днями нам легше тримати емоції під контролем, зберігати ясність розуму та виявляти стриманість. Багато людей стають менш чутливими та вразливими, тому без проблем зберігають холодну голову та ухвалюють зважені рішення, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

20 серпня – спадний Місяць у Рибах від 01:51

17-й місячний день починається о 20:42

Вівторок – день Марса

Період Місяця без курсу триває до 01:51

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Близнята, Діва, Стрілець

День підходить для відпочинку, романтики та творчості. Це час, коли зростає бажання спілкуватися з коханими людьми, намагаючись стати ближчими. Емпатія працюватиме особливо гостро. А ось займатися точними розрахунками, фінансовими справами, здійснювати свої наміри у такий час краще не варто.

21 серпня – спадний Місяць у Рибах

18-й місячний день починається о 20:57

Середа – день Меркурія

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Близнята, Діва, Стрілець

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, опозиція Місяць-Венера, квадрат Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн, секстиль Місяць-Уран

День яскравий, насичений, для багатьох людей стане дуже ефективним, якщо робити конкретні дії, займатися вирішенням соціальних питань, реорганізацією бізнесу, професійними завданнями. Важливо не прогаяти цей день і використовувати потенціал по максимуму, якщо є цілі та заплановані справи. Для романтичних та сімейних зустрічей, несприятливий час.

22 серпня спадний Місяць в Овні від 02:02

19-й місячний день починається о 21:11

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу з 00:53 до 02:02.

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Рак, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Плутон

Активність та рішучість у процесі реалізації своїх дій обов'язково призведе до бажаних матеріальних результатів. Слід уникати поспішності та дратівливості, інакше можна все зіпсувати в одну мить.

23 серпня – спадний Місяць в Овні

20-й місячний день починається о 21:26

П'ятниця – день Венери

Період Місяця без курсу від 15:44

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Рак, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Марс, секстиль Місяць-Юпітер

Прекрасний день для усунення суперечностей у сфері особистих взаємин. Також і для поїздок за кордон, пошуку захисту та заступництва, вирішення сімейних та житлових питань, переїздів, фінансових справ, звернення до офіційних інстанцій.

24 серпня – спадний Місяць у Тельці від 03:00

21-й місячний день починається о 21:44

Субота – день Сатурна

Період Місяця без курсу триває до 03:00

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Лев, Скорпіон, Водолій

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце

День справедливості, об'єднання людей та рухи вперед. Гарний час для важливих справ, кардинальних життєвих змін, ухвалення доленосних рішень. Вдасться зміцнити своє матеріальне становище, якщо цілеспрямовано працювати у цьому напрямі.

25 серпня – спадний Місяць у Тельці

22-й місячний день починається о 22:06

Неділя – день Сонця

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Лев, Скорпіон, Водолій

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Венера, секстиль Місяць-Сатурн, з'єднання Місяць-Уран

Протягом дня виникають суперечливі ситуації – усередині боротьба між розумом та почуттями. Тому легко припуститися помилки, правильно довести поточні процеси до результату. Найкраще відкласти всі справи на наступний тиждень, а цей день провести з сім'єю, коханою людиною чи друзями.

26 серпня – спадний Місяць у Близнятах від 06:06

23-й місячний день починається о 22:37

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу з 04:40 до 06:06

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Діва, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце

Психологічний клімат упродовж дня досить напружений. Різкі зміни настрою, прагнення незалежності, потреба у особистому просторі – усе це у комплексі дає непослідовне поведінка і складності у партнерських взаєминах, особливо у першій половині дня.

27 серпня – спадний Місяць у Близнятах

24-й місячний день починається о 23:19

Вівторок – день Марса

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Діва, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Сатурн

Аспекти дня роблять людей терплячими, добрішими і скромнішими. День підходить для початку процесу схуднення, курсу лікування та будь-яких самообмежень для досягнення вищого рівня духовності. День сприятливий для цілеспрямованої роботи, інтелектуальної діяльності, наведення ладу у своєму житті, вирішення побутових питань.

28 серпня – спадний Місяць у Раку від 11:51

24-й місячний день триває від ранку

Середа – день Меркурія

Період місяця без курсу від 10:13 до 11:51

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Овен, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, з'єднання Місяць-Марс, квадрат Місяць-Венера

Для громадської діяльності, пошуку свого місця під Сонцем день не підходить. Хоча саме цього хочеться найбільше. Неможливість досягти бажаного – це внутрішній конфлікт. І у багатьох людей він яскраво проявляється цього дня. Підвищена емоційність заважає продуктивній роботі.

29 серпня – спадний Місяць у Раку

25-й місячний день починається о 00:15

Четвер – день Юпітера

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Овен, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сатурн

Обережність, консерватизм, здоровий глузд, організаторський талант допоможуть витримати труднощі заради бажаного результату. Хороший день для угод купівлі-продажу нерухомості, серйозних розмов із батьками та вищими за посадою людьми.

30 серпня – спадний Місяць у Раку, від 20:12 – у Леві

26-й місячний день починається о 01:24

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу з 18:24 до 20:12

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Овен, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Венера, секстиль Місяць-Уран

Аспекти дня сприяють досягненню мети у всіх життєвих сферах. Люди більше спілкуються, зустрічають, ідуть на контакт. Легше викликати довіру одне в одного, працювати у колективі. Творчий потенціал, цікавість та допитливість зростають, дозволяючи вирішити безліч завдань.

31 серпня – спадна Місяць у Леві

27-й місячний день починається о 02:38

Субота – день Сатурна

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Телець, Скорпіон, Водолій

Гарний день для організації важливих заходів, розмов із впливовими людьми, виступів на публіці. Також і для проведення фотосесій у студії, купівлі дорогих речей.

1 вересня – спадний Місяць у Леві

28-й місячний день починається о 03:54

Неділя – день Сонця

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Телець, Скорпіон, Водолій

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Юпітер

Сприятливий день як для особистого життя, так і професійної діяльності, а також дій, спрямованих на здобуття популярності. Можна провести прямий ефір у соціальних мережах або якусь акцію у громадському місці, домовитися з фотографом про фотосесію.

2 вересня – спадний Місяць у Діві від 06:49

29-й місячний день починається о 05:07

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу з 03:24 до 06:49

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Близнята, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Марс, квадрат Місяць-Уран

Суперечливий день може принести несподівані зміни планів, сварки з друзями та однодумцями. Напередодні нового місяця, що розпочнеться 3 вересня, важливо очистити свій простір від негативу та провести його спокійно, займаючись поточними домашніми справами, зменшивши кількість контактів до мінімуму.

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