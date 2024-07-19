Спадний Місяць 22 липня - 3 серпня 2024 року: що нас чекає в цей час

Місяць не любить поспіху, але вимагає зосередитися і розставити пріоритети. Енергетичний потенціал поступово знижується, що впливає на наші рішення та цілі у відповідь на зовнішні події. Тією чи іншою мірою змінюються сімейні стосунки у контексті соціальних трансформацій.

Повня 21 липня визначає фон подій до молодика 4 серпня. Обставини цього періоду дозволяють долучитися до мудрості предків, розумно розпорядитися наявним ресурсом, щоби побудувати щось нове, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Період спадного Місяця від 22 липня до 3 серпня, найважливіші дні літа 2024. Закінчується епоха стабільності, і нам пора з нею попрощатися. Попереду на нас чекає довгий і непередбачуваний історичний період.

22 липня, спадний Місяць у Водолії

18-й місячний день починається о 22:03

Понеділок – день Місяця

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер

Важливо збалансувати свої бажання та потреби, знайти баланс між особистим та соціальним. Планетарні взаємодії створюють позитивний настрій, атмосферу життєрадісності та оптимістичний погляд на життя. Сприятливий день для людей, що знаходяться далеко від рідної країни.

23 липня, спадний Місяць у Водолії, від 16:22 – у Рибах

19-й місячний день починається о 22:21

Вівторок – день Марса

Період місяця без курсу від 12:57 до 16:22

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Марс, квадрат Місяць-Уран

Напружений день, сповнений небезпек та неприємних несподіванок. Обережно варто ставитись до всього нового та незвичайного, не поспішати приймати це за основу. Зовнішнє тло агресивне, багато провокацій. Самовпевнені люди активно проявляють себе, намагаються зайняти лідируючу позицію.

24 липня, спадний Місяць у Рибах

20-й місячний день починається о 22:37

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн

День може принести почуття емоційної обмеженості, серйозності та відповідальності. Планетарні аспекти істотно впливають на плани та життєві пріоритети. Багато людей відчують себе невпевнено, з'являється схильність недооцінювати себе, що може призводити до втрачених можливостей.

25 липня, спадний Місяць у Рибах, від 17:54 – в Овні

21-й місячний день починається о 22:51

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу від 17:31 до 17:54

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Марс, секстиль Місяць-Уран

Сприятливий день, коли відкриваються чудові перспективи та швидко вирішуються складні завдання. Здоровий психологічний клімат сприяє пробудженню інтересу до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. Гарний час для обговорення важливих питань із коханою людиною, батьками та дітьми.

26 липня, спадний Місяць в Овні

22-й місячний день починається о 23:05

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу від 17:31 до 17:54

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер

День справедливості, мудрості та знання, об'єднання людей та рухи вперед. Гарний час для вирішення питань за кордоном та з іноземними партнерами, пошуку допомоги та заступництва. Багато людей відчують задоволення попри те, що у глобальному світі відбуваються важливі події, що змінюють перебіг історії.

27 липня, спадний Місяць у Овні, від 20:24 – у Тельці

23-й місячний день починається о 23:20

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу від 01:14 до 20:22

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Венера

Прекрасний день, обставини якого допомагають здобути впевненість у собі, визначити правильний шлях, зміцнити своє матеріальне становище. Активність та рішучість у любовній сфері забезпечать гармонію в особистих відносинах. Творча сила зростає, угоди купівлі-продажу проходять успішно.

28 липня, спадний Місяць у Тельці

24-й місячний день починається о 23:39

Неділя – день Сонця

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце

День перешкод та руйнування старого, що підштовхує до творення нового. Слід уникати поспішності та дратівливості. Можливі несподівані великі витрати, затримки з виплатами, майнові проблеми та складності.

29 липня, спадний Місяць у Тельці

24-й місячний день триває від ранку

Понеділок – день Місяця

Період Місяця без курсу від 23:59

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Венера, секстиль Місяць-Сатурн, з'єднання Місяць-Уран

Хороший день для отримання консультацій та спілкування з терапевтами, психологами, астрологами. Цього дня легко виявляються внутрішні блоки, які заважають будувати глибокі серйозні стосунки, добре заробляти, порозумітися з дітьми.

Зміцнити своє матеріальне становище можна, якщо застосувати нові способи.

30 липня, спадний Місяць у Близнятах від 00:29

25-й місячний день починається о 00:03

Вівторок – день Марс

Період Місяця без курсу триває до 00:27

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Марс

Конфлікт між розумом і почуттями можуть відчувати багато людей цього дня. Тому не варто планувати на цей день важливі справи, ухвалення важливих рішень, угоду купівлі-продажу. День підходить для активного відпочинку, фізичної роботи, сімейних справ, налагодження побутових питань.

31 липня, спадний Місяць у Близнятах

26-й місячний день починається о 00:37

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Венера, з'єднання Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Сатурн

Гарний час для контактів та знайомств, обміну інформацією, ідеями. Романтичні взаємини та творча діяльність приносять задоволення. А ось у сім'ї і партнерських відносинах, що давно сформувалися, можуть виникати жорсткі суперечки, конфлікти, аж до розставання.

1 серпня, спадний Місяць у Близнятах, від 06:20 – у Раку

27-й місячний день починається о 01:24

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу від 05:46 до 06:20

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій

Сприятливий день для навчання, поїздок, вирішення питань, пов'язаних із документами. Можна вирішити багато поточних питань, оскільки атмосфера дня дозволяє зберігати об'єктивність.

2 серпня, спадний Місяць у Раку

28-й місячний день починається о 02:23

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сатурн

Спокійний та сприятливий день. Обережність, консерватизм, здоровий глузд і організаційний талант дозволяють подолати труднощі і знайти вірний шлях до досягнення своєї мети.

3 серпня, спадний Місяць у Раку, від 14:12 – у Леві

29-й місячний день починається о 03:35

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу від13:31 до 14:09

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Уран

Велика можливість появи нових можливостей. Сприятливо перебувати у колективі однодумців. Добре підбити підсумки, прийняти себе і з любов'ю зробити крок у новий місячний місяць, який розпочнеться 4 серпня.

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