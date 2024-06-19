Спадний Місяць 23 червня - 5 липня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Попереду два тижні, які підходять для завершення довготривалих процесів і всього того, що ви хочете закрити раз і назавжди. Час звільнення від ілюзій, підготовки до нового життєвого етапу.

Після повні в Козорозі 22 червня, Місяць почав спадати до молодика 6 липня. Після кардинальної точки року – Літнього Сонцестояння 20 червня о 23:51 (gmt+3), багато питань прояснилися, а в період спадного Місяця знайдуть чіткі контури. Це гарний час, щоб переглянути свій погляд на різні речі, ситуації, особисті та ділові взаємини, – розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

23 червня 17-й місячний день, 18-й місячний день починається о 23:07

Спадний Місяць у Козорозі

Неділя – день Сонця

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Уран

Добре вдається планування та початок важливих справ. Усі починання обов'язково призведуть до успіху та бажаного матеріального результату. Професійна діяльність та заробітки виходять на перший план. Потреба у свободі та просторі, може дати напругу в емоційній та домашній сферах.

24 червня 18-й місячний день, 19-й місячний день починається о 23:38

Спадний Місяць у Водолії від 06:14

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу від 06:05 до 06:14

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Плутон, тригон Місяць-Юпітер

Тривають сприятливі тенденції попереднього дня. Прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. Аспекти дня допомагають опрацювати власні психологічні блоки, скоригувати будь-яку життєву ситуацію на краще, знайти відповіді на найскладніші питання.

25 червня 19-й місячний день, 20-й місячний день починається о 23:59

Спадний Місяць у Водолії

Вівторок – день Марса

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс

Войовничі енергії дня пробуджують інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї, які можуть дивувати ваше оточення. Легко посваритися, особливо в сім'ї, що може обернутися биттям посуду та неприємностями у чуттєвій галузі життя. Направте всю силу цього дня у фізичну роботу чи активний відпочинок!

26 червня 20-й місячний день

Спадний Місяць у Рибах від 09:07

Середа – день Меркурія

Період місяця без курсу від 01:29 до 09:07

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Уран

Краще звести до мінімуму контакти з іноземцями, звернення до офіційних органів, перенести початок дальньої поїздки на другий день. Шлях до досягнення заповітних бажань усіяний перешкодами, але, якщо виявити завзятість і не зійти з дистанції, зрештою ваші дії приведуть до успіху, хай навіть не сьогодні, але незабаром.

27 червня 21-й місячний день починається о 00:16

Спадний Місяць у Рибах

Четвер – день Юпітера

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Марс, тригон Місяць-Венера, з'єднання Місяць-Сатурн

День справедливості, винагороди, об'єднання людей та рухи вперед. Сприятливий для будь-яких справ та гармонізації всіх життєвих сфер, відновлення життєвих сил, складного лікування чи операції. Продовжуйте свої дії відповідно до наміченого плану – і ви досягнете здійснення своїх задумів.

28 червня 22-й місячний день починається о 00:30

Спадний Місяць в Овні з 11:52

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу від 11:44 до 11:52

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Уран

Велика ймовірність опинитися у сприятливій ситуації, що веде до нових, незвичайних, але позитивних взаємин. Ситуація вимагатиме від вас застосування чи вивчення нової техніки, комп'ютерних систем чи нестандартних методів, за допомогою яких ви зможете здійснювати свої повсякденні завдання.

29 червня 23-й місячний день починається о 00:44

Спадний Місяць в Овні

Субота – день Сатурна

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Венера, секстиль Місяць-Юпітер

День активних та рішучих дій, наполегливої роботи та перших видимих результатів. Слід уникати поспішності та дратівливості. Для пасивних людей день несприятливий, можливі проблеми зі здоров'ям, загострення хронічних захворювань.

Питання, які за кордоном довго не могли вирішити, нарешті отримують темп.

30 червня 24-й місячний день починається о 00:58

Спадний Місяць у Тельці від 15:01

Неділя – день Сонця

Період місяця без курсу від 07:56 до 15:01

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій

День конфліктів, найчастіше через надмірну емоційність у словах. Внутрішня нестабільність заважає мисленню, навчанню. Відбувається спотворене сприйняття інформації під впливом емоцій. Ускладнюється адаптація у нових обставинах. Можливі непорозуміння з братами, сестрами, сусідами, друзями.

1 липня 25-й місячний день починається о 01:14

Спадний Місяць в Тельці

Понеділок – день Місяця

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, з'єднання Місяць-Марс, секстиль Місяць-Венера

День сильних енергій та чудових можливостей, його енергії сприятливі для переїзду на нове місце проживання, серйозних розмов із коханою людиною. Кращий час у тому, щоб займатися важливими справами, фундаментальними завданнями, зміцнювати своє матеріальне становище.

2 липня 26-й місячний день починається о 01:35

Спадний Місяць у Близнятах від 18:51

Вівторок – день Марса

Період місяця без курсу від 18:42 до 18:51

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Сатурн, з'єднання Місяць-Уран

Складаються сприятливі обставини для контактів та знайомств, підписання договорів, отримання документів, обмін інформацією та ідеями. Прекрасний день для вияву своєї унікальності, творчого потенціалу. Ідеальний час для проведення онлайн-заходів, читання лекцій, просування своїх проєктів.

3 липня 27-й місячний день починається о 02:02

Спадний Місяць у Близнятах

Середа – день Меркурія

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Юпітер

Поліпшується психологічний клімат у сім'ї, на роботі, у взаєминах із ближнім оточенням. Сприятливі дії, створені задля отримання статусу, важливих документів, різних віз, захисту там. Також день вдалий для будь-яких покупок, зустрічей із друзями, поїздок та навчання.

4 липня 28-й місячний день починається о 02:39

Спадний Місяць у Близнятах, у Раку – від 23:53

Четвер – день Юпітера

Період місяця без курсу від 23:43 до 23:53

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сатурн, квадрат Місяць-Нептун

Підвищена емоційність упродовж дня може зіпсувати розвиток справ. Важливо виявляти дипломатію, вітаються самообмеження, усамітнення та самостійна робота. Відкладіть на сприятливіший час розмови з начальством, презентацію своїх робіт. Будьте готові до критики на свою адресу.

5 липня 29-й місячний день починається о 03:31

Спадний Місяць Місяць у Раку

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: формується з'єднання Місяця із Сонцем – молодик 6 липня о 01:57 (gmt+3)

День перед початком нового циклу важливо провести у роздумах, розмовах із найдорожчими та близькими людьми. Можна відчути занепад сил, зіткнутися з нерозумінням в оточенні. Корисно очистити свої думки та простір від негативу, залишити у минулому те, що спустошує. Попереду новий місячний цикл та нові звершення!

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