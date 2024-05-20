Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Спадний Місяць сприяє набуттю ґрунту під ногами, стабілізації становища, зміцненню довіри між людьми. У цей період легше досягти рівноваги духу та тіла.
Після повні в Стрільці приходить заспокоєння, приваблюють важливі питання життя. З'являється прагнення зрозуміти глибший зміст всього – від особистого досвіду до роботи Всесвіту. Люди більше схильні до філософських роздумів та розширення своїх горизонтів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).
24 травня – спадний Місяць у Стрільці
16-й місячний день триває від ранку
17-й місячний день починається о 22:34
П'ятниця – день Венери
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Марс, квадрат Місяць-Сатурн
Протягом дня людям властива величезна емоційність, схильність ускладнювати все. Помірно витрачаючи свої сили, кожен прагне перекласти непомірний тягар на плечі оточення. Обставини складаються більш сприятливо для представників чоловічої статі, є везіння у сфері любовних взаємин.
25 травня – спадний Місяць у Стрільці, у Козорозі – від 18:35
16-й місячний день триває від ранку
18-й місячний день починається о 23:40
Субота – день Сатурна
Період місяця без курсу від 17:46 до 18:35
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Нептун
Важко відокремити факти від вигадки, але творчі особистості знаходять натхнення і можуть створювати щось дуже вражаюче у стані творчої напруженості. Будь-яка робота потребує точності, носить відтінок недомовленості, або спирається на не зовсім точні схеми. Доводиться мати справу з чимось таємничим, недомовленим, присутня плутанина у всьому.
26 травня – спадний Місяць у Козерозі
18-й місячний день
Неділя – день Сонця
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій
Хороші результати у справах, які слід зробити протягом 1–2 днів. Сприятливий час для поїздок, угод купівлі-продажу, серйозних розмов про майно та гроші. Якщо є конфлікти між батьками та дітьми, ближніми родичам, саме час зайнятися їх усуненням. Людям легше висловити свої потреби, зрозуміти іншу людину та усунути з нею всі емоційні проблеми.
27 травня – спадний Місяць у Козорозі, у Водолії – від 23:44
19-й місячний день починається о 00:31
Понеділок – день Місяця
Період місяця без курсу від 23:01 по 23:44
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, секстиль Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Уран
Потрібно терпіння у професійних та домашніх справах, оскільки скандал може розгорітися до неймовірних масштабів від одного необережного слова чи дії. Практичний підхід до справ, стриманість та повний контроль над емоціями, дозволить набути впевненості у матеріальному, побутовому плані, у сім'ї.
28 травня – спадний Місяць у Водолії
20-й місячний день починається о 01:08
Вівторок – день Марса
Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригін Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер
Енергетичний потенціал дня дуже сприятливий для будь-яких справ. Посилюються стабільність, емоційна та психологічна захищеність, вітальність організму. У людях виявляються найкращі якості – практичні здібності, організаторський талант, економія, ощадливість. Відповідний час для вирішення питань за кордоном, пошуку співпраці з іноземцями.
29 травня – спадний Місяць у Водолії
21-й місячний день починається о 01:34
Середа – день Меркурія
Період Місяця без курсу від 17:19
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Марс, квадрат Місяць-Уран
Підвищена збудливість, збудженість, нервозність, бажання швидких змін можуть призвести до затяжних негативних наслідків. Несподіванка може змінити всі плани. Спонтанний дзвінок, несподівані гості або просто непередбачена ситуація змінить порядок дня. У вагітних можливий раптовий початок пологів. Також можливе спонтанне включення незвичайних талантів, здатність ухвалювати інтуїтивні, парадоксальні рішення.
30 травня – спадний Місяць у Рибах – 03:32
22-й місячний день починається о 01:54
Четвер – день Юпітера
Період Місяця без курсу триває до 03:32
Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Венера, квадрат Місяць-Юпітер
Дуже напружений та несприятливий день – час провокацій та спокус. Багато людей перебувають у хаотичному, некерованому, піднесеному стані, схильні ухва несподівані рішення. Атмосфера істеричності, дива у поведінці, може дати збій життєвого ритму. З іншого боку, обставини дня можуть сприяти глибоким внутрішнім трансформаціям.
31 травня – спадний Місяць у Рибах
23-й місячний день починається о 02:09
П'ятниця – день Венери
Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Сатурн, секстиль Місяць-Уран
День приємних несподіванок надає щасливі шанси – головне їх не прогаяти. Запорука успіху – швидкість реакції на нові обставини, гарна комунікабельність, легке розставання з минулими життєвими подіями. Аспекти дня посилюють інтерес до знань та стимулюють інтелектуально. Між людьми може виникати мимовільне, незвичне магнетичне тяжіння.
1 червня – спадний Місяць в Овні від 06:28
24-й місячний день починається о 02:23
Субота – день Сатурна
Період місяця без курсу від 05:54 до 06:28
Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер
Сприятливий день для любовних взаємин, сімейних вечорів, спілкування з дітьми на глибокі філософські теми. Романтичні почуття, що виникли цього дня, можуть перерости в пристрасну закоханість або потяг, який буде довготривалим. Обставини дня сприяють справам за кордоном.
2 червня – спадний Місяць в Овні
25-й місячний день починається о 02:37
Неділя – день Сонця
Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера
Енергії дня розкривають творчі здібності, витончують смак та сприяють художньому сприйняттю. Світ стає прекраснішим і життя приносить задоволення. Цілющий вплив планет посилюють інтуїцію, у цей період можливі відкриття та осяяння. Гармонізуються стосунки з протилежною статтю, витончуються почуття. Відчуття набувають особливої глибини та м'якості.
3 червня – спадний Місяць у Тельці від 08:55
26-й місячний день починається о 02:52
Понеділок – день Місяця
Період місяця без курсу від 01:03 до 08:55
Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Марс
День енергійних та активних енергій, які сприяють матеріальним справам. Гарний час для того, щоб створити фундамент наступного місяця. З іншого боку, сильні емоції, прагнення отримати все й одразу можуть давати вибухи гніву.
4 червня – спадний Місяць у Тельці
27-й місячний день починається о 03:09
Вівторок – день Марса
Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сатурн
Цього дня можна дисциплінувати всі життєві сфери, структурувати своє емоційне життя, що допомагає ефективно управляти своїми почуттями та розуміти їх. Люди схильні виявляти обережність у близьких взаєминах, не квапити події.
5 червня спадний Місяць у Близнятах від 03:32
28-й місячний день починається об 11:38
Середа – день Меркурія
Період місяця без курсу від 11:08 до 11:38
Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Уран
День перед молодиком у Близнятах 6 червня о 15:37 за київським часом. Приносить оптимізм та віру у світле майбутнє, дозволяє створити базу майбутніх успіхів. Сприятливий день, коли можна довести справи до логічного завершення та отримати гарну матеріальну винагороду.