Спадний Місяць 24 травня - 5 червня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Спадний Місяць сприяє набуттю ґрунту під ногами, стабілізації становища, зміцненню довіри між людьми. У цей період легше досягти рівноваги духу та тіла.

Після повні в Стрільці приходить заспокоєння, приваблюють важливі питання життя. З'являється прагнення зрозуміти глибший зміст всього – від особистого досвіду до роботи Всесвіту. Люди більше схильні до філософських роздумів та розширення своїх горизонтів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

24 травня – спадний Місяць у Стрільці

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 22:34

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Марс, квадрат Місяць-Сатурн

Протягом дня людям властива величезна емоційність, схильність ускладнювати все. Помірно витрачаючи свої сили, кожен прагне перекласти непомірний тягар на плечі оточення. Обставини складаються більш сприятливо для представників чоловічої статі, є везіння у сфері любовних взаємин.

25 травня – спадний Місяць у Стрільці, у Козорозі – від 18:35

16-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 23:40

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу від 17:46 до 18:35

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Нептун

Важко відокремити факти від вигадки, але творчі особистості знаходять натхнення і можуть створювати щось дуже вражаюче у стані творчої напруженості. Будь-яка робота потребує точності, носить відтінок недомовленості, або спирається на не зовсім точні схеми. Доводиться мати справу з чимось таємничим, недомовленим, присутня плутанина у всьому.

26 травня – спадний Місяць у Козерозі

18-й місячний день

Неділя – день Сонця

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій

Хороші результати у справах, які слід зробити протягом 1–2 днів. Сприятливий час для поїздок, угод купівлі-продажу, серйозних розмов про майно та гроші. Якщо є конфлікти між батьками та дітьми, ближніми родичам, саме час зайнятися їх усуненням. Людям легше висловити свої потреби, зрозуміти іншу людину та усунути з нею всі емоційні проблеми.

27 травня – спадний Місяць у Козорозі, у Водолії – від 23:44

19-й місячний день починається о 00:31

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу від 23:01 по 23:44

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, секстиль Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Уран

Потрібно терпіння у професійних та домашніх справах, оскільки скандал може розгорітися до неймовірних масштабів від одного необережного слова чи дії. Практичний підхід до справ, стриманість та повний контроль над емоціями, дозволить набути впевненості у матеріальному, побутовому плані, у сім'ї.

28 травня – спадний Місяць у Водолії

20-й місячний день починається о 01:08

Вівторок – день Марса

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригін Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер

Енергетичний потенціал дня дуже сприятливий для будь-яких справ. Посилюються стабільність, емоційна та психологічна захищеність, вітальність організму. У людях виявляються найкращі якості – практичні здібності, організаторський талант, економія, ощадливість. Відповідний час для вирішення питань за кордоном, пошуку співпраці з іноземцями.

29 травня – спадний Місяць у Водолії

21-й місячний день починається о 01:34

Середа – день Меркурія

Період Місяця без курсу від 17:19

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Марс, квадрат Місяць-Уран

Підвищена збудливість, збудженість, нервозність, бажання швидких змін можуть призвести до затяжних негативних наслідків. Несподіванка може змінити всі плани. Спонтанний дзвінок, несподівані гості або просто непередбачена ситуація змінить порядок дня. У вагітних можливий раптовий початок пологів. Також можливе спонтанне включення незвичайних талантів, здатність ухвалювати інтуїтивні, парадоксальні рішення.

30 травня – спадний Місяць у Рибах – 03:32

22-й місячний день починається о 01:54

Четвер – день Юпітера

Період Місяця без курсу триває до 03:32

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Венера, квадрат Місяць-Юпітер

Дуже напружений та несприятливий день – час провокацій та спокус. Багато людей перебувають у хаотичному, некерованому, піднесеному стані, схильні ухва несподівані рішення. Атмосфера істеричності, дива у поведінці, може дати збій життєвого ритму. З іншого боку, обставини дня можуть сприяти глибоким внутрішнім трансформаціям.

31 травня – спадний Місяць у Рибах

23-й місячний день починається о 02:09

П'ятниця – день Венери

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Сатурн, секстиль Місяць-Уран

День приємних несподіванок надає щасливі шанси – головне їх не прогаяти. Запорука успіху – швидкість реакції на нові обставини, гарна комунікабельність, легке розставання з минулими життєвими подіями. Аспекти дня посилюють інтерес до знань та стимулюють інтелектуально. Між людьми може виникати мимовільне, незвичне магнетичне тяжіння.

1 червня – спадний Місяць в Овні від 06:28

24-й місячний день починається о 02:23

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу від 05:54 до 06:28

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер

Сприятливий день для любовних взаємин, сімейних вечорів, спілкування з дітьми на глибокі філософські теми. Романтичні почуття, що виникли цього дня, можуть перерости в пристрасну закоханість або потяг, який буде довготривалим. Обставини дня сприяють справам за кордоном.

2 червня – спадний Місяць в Овні

25-й місячний день починається о 02:37

Неділя – день Сонця

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера

Енергії дня розкривають творчі здібності, витончують смак та сприяють художньому сприйняттю. Світ стає прекраснішим і життя приносить задоволення. Цілющий вплив планет посилюють інтуїцію, у цей період можливі відкриття та осяяння. Гармонізуються стосунки з протилежною статтю, витончуються почуття. Відчуття набувають особливої глибини та м'якості.

3 червня – спадний Місяць у Тельці від 08:55

26-й місячний день починається о 02:52

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу від 01:03 до 08:55

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Марс

День енергійних та активних енергій, які сприяють матеріальним справам. Гарний час для того, щоб створити фундамент наступного місяця. З іншого боку, сильні емоції, прагнення отримати все й одразу можуть давати вибухи гніву.

4 червня – спадний Місяць у Тельці

27-й місячний день починається о 03:09

Вівторок – день Марса

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сатурн

Цього дня можна дисциплінувати всі життєві сфери, структурувати своє емоційне життя, що допомагає ефективно управляти своїми почуттями та розуміти їх. Люди схильні виявляти обережність у близьких взаєминах, не квапити події.

5 червня спадний Місяць у Близнятах від 03:32

28-й місячний день починається об 11:38

Середа – день Меркурія

Період місяця без курсу від 11:08 до 11:38

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Уран

День перед молодиком у Близнятах 6 червня о 15:37 за київським часом. Приносить оптимізм та віру у світле майбутнє, дозволяє створити базу майбутніх успіхів. Сприятливий день, коли можна довести справи до логічного завершення та отримати гарну матеріальну винагороду.