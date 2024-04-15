Спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Протягом періоду спадного Місяця 25 квітня – 7 травня відбувається процес переключення на новий лад соціальних засад, способу отримання фінансів, питань, пов'язаних із землею та нерухомістю. Можуть статися нововведення на законодавчому рівні. Це час швидких рішень та швидких дій.

Закінчується період ретроградного Меркурія 25 квітня, а це означає, що всі завдання вирішуватимуться швидше. Повня 24 квітня сприяє досягненню вищих форм свідомості. Загалом, ці астрологічні події додадуть світла та ясності, як у свої думки, так і у своє життя. Допомагає налаштуватися на очищення та зцілення своїх думок та бажань, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Прояв своїх лідерських якостей та ініціативи в найближчі два тижні сприяє отриманню бажаних результатів. Добре спрямовувати активність на реалізацію своєї заповітної мрії, переглянути свої попередні уявлення, зробити висновки. Можливі моменти осяяння та розуміння, можуть приходити нові ідеї та одкровення.

25 квітня, спадний Місяць у Скорпіоні

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 21:18

Місячні аспекти з планетами: тригон Луна-Марс, опозиція Луна-Юпітер, тригон Луна-Сатурн, опозиція Луна-Уран.

День розквіту жіночих енергій, одкровень та радості дає можливість максимально використовувати внутрішню енергію для перетворення. Сприятливий для любовних стосунків, дружніх зустрічей, творчої діяльності. Соціальна активність сприяє новим цікавим знайомствам.

26 квітня, спадний Місяць у Стрільці з 04:37

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 22:34

Період місяця без курсу від 02:16 до 04:37

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Плутон

День м'яких трансформацій та відкриття нових істин. Все, що відбувається з нами цього дня, є відображенням нашої сутності. Корисно заглянути в себе, знайти там основу поглядів і дій. Кожна людина може спрямувати свою волю у творче русло та продуктивно використати потенціал цього дня.

27 квітня, спадний Місяць у Стрільці

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 23:46

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сатурн, тригон Місяць-Меркурій

Будьте обережні з новими ідеями. Завдяки терпінню та працьовитості можна домогтися заступництва начальства та очікувати підтримки спонсора. Цього дня можна вирушати в подорожі, але варто бути уважними до своїх документів і грошей, і не бути надто відвертими зі сторонніми людьми.

28 квітня, спадний Місяць у Стрільці, у Козорозі – від 12:37

20-й місячний день триває від ранку

Період місяця без курсу від 10:30 до 12:37

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Марс, квадрат Місяць-Нептун, тригон Місяць-Венера.

Тяжкий день, можливі ситуації, самостійно вибратися з яких буде практично нереально. У разі неприємностей відкрийтеся до людей, будьте в суспільстві однодумців і зберігайте дружній настрій. За допомогою інших людей вирішите багато питань. У разі плідної роботі може з'явитися можливість кар'єрного зростання.

29 квітня, спадний Місяць у Козорозі

21-й місячний день починається о 00:46

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Сатурн.

День справедливого вирішення ситуацій, напруженої роботи з інформацією, об'єднання людей та руху вперед. Сьогодні можна зробити багато й одразу, отримати цікаві пропозиції. Гарний день для тих, хто займається різними суднами.

Рекомендується вирішувати питання, які хвилюють усіх, контактувати з начальством та громадськими діячами.

30 квітня, спадний Місяць у Козорозі, у Водолії – 18:19

22-й місячний день починається о 01:32

Період місяця без курсу з 18:18 по 18:19

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер, тригон Місяць-Уран, секстиль Місяць-Марс, з'єднання Місяць-Плутон.

День мудрості та знання, духовного та творчого оновлення. Добре вдається планування та початок важливих справ. Вдалий час для виконання робіт, що потребують точності, суворих математичних розрахунків та чіткого виконання інструкцій. Від фінансових операцій краще утриматися, не позичати і не брати.

1 травня, спадний Місяць у Водолії

23-й місячний день починається о 01:23

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Меркурій.

День провокацій та спокус, але, водночас, важливих перебудов, дозволяє виявити незначні речі та усунути їх. Зростає ймовірність конфліктів та прояв агресії у разі невмілої поведінки та в розмові. Якщо діяти цілеспрямовано поодинці, то енергії планет допоможуть здійснити найскладніші плани.

2 травня, спадний Місяць у Водолії, у Рибах – 21:51

24-й місячний день починається о 01:51

Період місяця без курсу від 12:28 до 21:51

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Уран.

Практично весь день період неефективного Місяця, а отже, і користі від починань, не буде. Можна завершувати раніше розпочате, займатися повсякденними справами та нічого важливого не планувати на другу половину дня. Можна обговорювати справи, але краще відкласти обговорення складних проєктів. Сприятливий час для творчості, прогулянок та фізичних вправ.

3 травня, спадний Місяць у Рибах

25-й місячний день починається о 02:12

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Венера

Енергії дня пасивні та споглядальні, дають надчутливість та посилення уяви. Слід дослухатися свого внутрішнього голосу, не поспішати. Можна успішно вирішити багато питань у сфері особистих взаємин, домовитися з близькими та дорогими людьми, усунути конфлікти, знайти компроміси.

4 травня, спадний Місяць у Рибах, з 23:40 – в Овні

26-й місячний день починається о 02:31

Період місяця без курсу від 22:06 до 23:40

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Уран, секстиль Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн, з'єднання Місяць-Нептун.

Велика спокуса піддатися ілюзії своїх досягнень. Сприятливий для вирішення питань за кордоном, далеких поїздок, відвідування офіційних інстанцій, звернення за допомогою до впливових людей, угод купівлі-продажу. Можливі різноманітні сюрпризи – виявляйте витримку і силу волі, спокій до того, що відбувається, і почуття гумору.

5 травня, спадний Місяць в Овні

27-й місячний день починається о 02:48

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Плутон, з'єднання Місяць-Марс

Можливий прибуток від раніше укладених угод та договорів. Підхожий час для того, щоб намітити нові плани на місячний цикл, залагодити проблеми з партнерами, колегами, керівництвом. Важливо виявляти терпимість, розуміння, дипломатичність. Можна вести повільну, але самостійну роботу.

6 травня, спадний Місяць в Овні

28-й місячний день починається о 03:05

Період місяця без курсу з 08:57

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій

Після 08:57 за київським часом – Місяць неефективний, тому для більшості матеріальних справ несприятливий час. День пов'язаний із духовним прозрінням, бажано зазирнути всередину себе, попрацювати зі своєю підсвідомістю. Зберігайте спокій та доброзичливість, сійте добрі думки. Приділяйте увагу своєму духовному зростанню, зберігайте свої успіхи та досягнення в таємниці.

7 травня, спадний Місяць у Тельці з 00:42

29-й місячний день починається о 04:47

Період Місяця без курсу триває до 00:42

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Плутон, з'єднання Місяць-Венера

Корисно провести інвентаризацію та ремонт обладнання, прибирання офісу чи дому, підбити підсумки. У дні Місяця Тельцю добре робити все ґрунтовне. Сприятливі торгові угоди, вирішення фінансових питань та робота з грошима, переїзд. Можна позичати – повернете досить швидко. Для подорожей та відряджень цей час не підходить зовсім.

8 травня молодик у Тельці о 05:22 за київським часом.

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