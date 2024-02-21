Спадний Місяць 25 лютого - 9 березня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Від 25 лютого починається період спадного Місяця, який продовжиться до молодика 10 березня. У ці дні більшість справ йде за графіком та планом, а процеси, запущені в першій половині місячного циклу, повільно, але впевнено набирає обертів.

Повня 24 лютого визначає енергетичне тло на найближчі два тижні. Це час турбот і клопотів, що принесе безліч можливостей розумним та начитаним особистостям. Прекрасний час для реалізації проєктів, завершення підготовчих робіт перед запуском якогось грандіозного підприємства, розробки бізнес-стратегії розвитку компанії, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

25 лютого – спадний Місяць у Діві

17-й місячний день починається о 18:03

Неділя – день Сонця

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Близнята, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Юпітер, тригон Місяць-Уран

День, коли можна досягти життєвого балансу, гармонії духу та тіла. Дуже добре робити вправи, що сприяють рівновазі. Сприятливий день для професійної діяльності, важливих справ у всіх галузях, ділових поїздок. Добре розпочати цього дня курс масажу, ввести фізичні навантаження та тренування у звичку.

26 лютого – спадний Місяць у Діві, від 16:29 – у Терезах

18-й місячний день починається о 19:09

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу з 09:35 до 16:29

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг, від 16:29 — Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Близнята, Стрілець, Риби, від 16:29 — Овен, Рак, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Нептун, тригон Місяць-Плутон

Більшість дня неефективна, тому не варто планувати важливі справи до входження Місяця на знак Терези. Вечір сприятливий для ділових зустрічей, переговорів із впливовими людьми, а також відвідування різних заходів з метою запровадження корисних знайомств. У разі правильного підходу, партнерські відносини можна трансформувати на краще.

27 лютого спадний Місяць у Терезах

19-й місячний день починається о 20:15

Вівторок – день Марса

Період Місяця без курсу з 20:21

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Овен, Рак, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Марс, тригон Місяць-Венера

Гармонічні аспекти розслаблюють, але якщо не лінуватися, то можна багато зробити цього дня.

Можна зміцнювати досягнуті позиції, присвятити день встановленню комфорту у колективі чи гармонізації особистих взаємин. Відповідний час для обговорення поточних справ та прийняття рішень.

28 лютого – спадний Місяць у Терезах

20-й місячний день починається о 21:22

Середа – день Меркурія

Період Місяця без курсу – весь день

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Овен, Рак, Козоріг

Важливо залишатися осторонь суєти і напруженості, відкласти серйозні справи, провести день у неспішних роздумах. Начальникам не варто вимагати від підлеглих надмірних здобутків, краще дати їм відпочинок. Підходящий час для того, щоб ділити увагу комфортабельному облаштуванню свого робочого місця.

29 лютого – спадний Місяць у Скорпіоні від 05:09

21-й місячний день починається о 22:32

Четвер – день Юпітера

Період Місяця без курсу триває до 05:09

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Плутон

Протягом дня досить важке емоційне тло. Важко виконувати звичні завдання, особливо ті, які потребують особливої уваги. Краще не займатись грошовими операціями. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій. Однак день підходить для напруженої творчої діяльності, самостійної роботи, самопізнання.

1 березня – спадний Місяць у Скорпіоні

22-й місячний день починається о 23:44

П'ятниця – день Венери

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригон Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Марс, квадрат Місяць-Венера, опозиція Місяць-Юпітер, тригін Місяць-Сатурн, опозиція Місяць-Уран.

Обережніше з емоціями, енергії дня сильні, але дуже суперечливі. День запам'ятається яскравими подіями та враженнями на всіх рівнях. Можливі важливі заяви лідерів держав. Напружені аспекти створюють натиск та енергію, а гармонійні – сприяють реалізації задумів. Приділяйте час найважливішим справам, підписуйте папери, контракти та договори. Можна звертатися до начальства з проханнями, вирушати у відрядження.

2 березня – спадний Місяць у Скорпіоні, від 15:56 – у Стрільці

22-й місячний день триває весь день

Субота – день Сатурна

Період місяця без курсу з 09:47 до 15:56

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби, з 15:56 – Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Телець, Лев, Водолій, з 15:56 – Близнята, Діва, Риби

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Нептун, секстиль Місяць – Плутон

Загалом, сприятливий день. Планетарні взаємодії дозволяють створювати свою волю, керуючи своєю уявою, оновлювати свої життєві сили. Дає можливість оновлювати практичні відносини та світ почуттів. Талановиті люди зможуть використати незвичайні методи в угодах, розплутати найскладніші життєві ситуації.

3 березня – спадний Місяць у Стрільці

23-й місячний день починається о 00:57

Неділя – день Сонця

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Близнята, Діва, Риби

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Марс, квадрат Місяць-Сатурн

Обставини дня потребують зовнішньої холодності та самоконтролю. Планетарні енергії сприяють збільшенню внутрішньої енергії, дають прагнення успіху. Важливо уникати негативних емоцій, оскільки вони швидко поширюються на оточення, навіюючи нудьгу та похмурий настрій. Багатьом доведеться змусити себе забути минуле, щоби впевненими кроками йти в майбутнє.

4 березня – спадний Місяць у Стрільці, з 23:14 – у Козорозі

24-й місячний день починається о 02:10

Понеділок – день Місяця

Період місяця без курсу з 17:40 до 23:14

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Близнята, Діва, Риби

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Венера

День сприятливий для особистих взаємин, романтичних зустрічей. У діловій сфері можливі складнощі. Намагайтеся виявляти терпіння та великодушність до інших людей. Енергія цього аспектів дня дається на вирішення життєвих проблем, вивчення миру та його законів. У взаєминах з оточенням важливо дотримуватись максимальної конкретики, наводити аргументи в дискусіях.

5 березня – спадний Місяць у Козорозі

25-й місячний день починається о 03:16

Вівторок – день Марса

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Овен, Рак, Терези

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Юпітер, секстиль Місяць-Сатурн

Сприятливий потенціал дня сприяє врегулюванню багатьох складних питань. Оптимізм, справедливість та здатність до співпереживання сприяють авторитету, успіху та зростанню добробуту. Підхожий час для угод купівлі-продажу, взаємин з іноземцями, відвідування адмістративних установ та інших офіційних інстанцій.

6 березня – спадний Місяць у Козорозі

26-й місячний день починається о 04:10

Середа – день Меркурія

Період Місяця без курсу з 21:35

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Овен, Рак, Терези

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Уран

Почуття та розум у гармонії, що допомагає реалізовувати свої думки на практиці. Сприятливо займатися питаннями здоров'я та харчування, проводити час у сім'ї, налагоджувати особисті взаємини. Доклавши небагато зусиль, можна впоратися з дрібницями життя, уникаючи непотрібної витрати часу. Ідеї легко впроваджуються та приносять доходи.

7 березня – спадний Місяць у Водолії

27-й місячний день починається о 04:51

Четвер – день Юпітера

Період Місяця без курсу триває до 02:38

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Телець, Лев, Скорпіон

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Юпітер

Продумана та напружена робота підійде до успішного завершення. Просування соціальними сходами відбувається через конфлікт, але день підходить для активних дій у цьому напрямі. Проблеми виникають через небажання ототожнювати себе з навколишнім світом та зайвою вимогливістю до інших людей.

8 березня – спадний Місяць у Водолії

28-й місячний день починається о 05:23

П'ятниця – день Венери

Період Місяця без курсу з 20:55

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Телець, Лев, Скорпіон

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Марс, З'єднання Місяць-Венера, квадрат Місяць-Уран

День сильної емоційної напруженості, інтенсивних дій та почуттів, що може давати несподівані вибухи гніву. Тільки терпіння та готовність до компромісів допоможуть зберегти партнерські взаємини та бізнес. Багатьом доведеться зняти "рожеві окуляри". Реальні розрахунки та здоровий глузд у фінансових питаннях дозволяє створити міцний фундамент на наступний місячний цикл.

9 березня – спадний Місяць у Рибах

29-й місячний день починається о 06:22

Субота – день Сатурна

Період Місяця без курсу триває до 03:03

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Телець, Лев, Водолій

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн

День перед молодим місяцем у Рибах 10 березня. Багато непотрібної суєти та стресових ситуацій. Віра та власні переконання здатні змусити забути розсудливість та обережність. Потрібно дуже постаратися, щоб не вплутатися в конфлікти. В іншому разі, настане швидкий жаль про сказане або зроблене. Важливо тримати свої почуття та фізичні сили під контролем свідомості.

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