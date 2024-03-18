Спадний Місяць 26 березня – 7 квітня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця 26 березня – 7 квітня є весняним коридором затемнення 2024 року. Події цих днів визначають тло подій на найближчі пів року – до наступного сезону затемнень.

Місячне затемнення у Терезах 25 березня відкриє коридор затемнень і стане поштовхом для початку нового життєвого циклу. Можна скористатися потенціалом цього затемнення і провести ритуал, який допоможе відкоригувати життєві ситуації на краще.

Для цього потрібно набрати склянку води і покласти зверху якусь картинку, гарне зображення того, що відповідає вашому бажанню. Аркуш паперу розділіть навпіл і на лівому боці напишіть те, чого позбавляєтеся, а на правій те, що хочете отримати. В один із днів спадного Місяця потрібно запалити свічку, випити пів склянки води, яку на ніч залишали заряджатися енергією вашого бажання. Подивіться в дзеркало і запам'ятайте свій образ, станьте обличчям на північ і створіть уявну картину всього того, чого хочете позбутися. Таким чином, ви звільняєте місце для приходу бажаного в своє життя.

Уявіть потік, що виходить із точки між бровами, – це місце третього ока. Після цього випийте пів склянки води, що залишилася, станьте головою на схід, уявіть, як через маківку у вас входить те, що хочете придбати. Згадайте свій образ, коли дивилися у дзеркало на початку ритуалу. Після цього візуалізуйте себе в новій якості, уявіть свої бажання так, ніби вони вже втілилися в реальність.

Візьміть аркуш, на якому ви писали те, що хочете залишити в минулому і пристрасно бажаєте придбати в найближчі 6 місяців. Розірвіть цей лист навпіл. Перелік того, чого хочете позбавитися, спаліть від вогню свічки на широкій металевій тарілці або підставці, яку використовуєте винятково для магічних ритуалів. А другу половинку аркуша із бажаннями потрібно сховати затишне місце і не відкривати до осіннього сезону затемнень 2024 року.

Дайте свічці догоріти. Її залишки та попіл від паперу можна винести на природу. Відпустіть свої бажання у Всесвіт. Якщо бажання щирі, такі, які нікому не зашкодять, вони обов'язково збудяться в найближчі кілька місяців.

У період коридору затемнень важливо відстежити події, що відбуваються, зрозуміти те, що вищі сили хочуть вам сказати. У кожного представника символів зодіаку активізується та чи та життєва сфера. Під час упорядкування загальних гороскопів використовується символічна система астрологічних будинків.

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ОВЕН

Відбувається перезавантаження за 7 будинком, що характеризує партнерство, соціальні зв'язки, сферу особистих та ділових взаємин. Пояснішає тема шлюбу чи розлучення, відбудуться зміни у сфері соціальних взаємодій. Суспільна роль Овнів зростає. Взаємини зі шлюбним партнером та з партнером у справі виходять на перший план найближчим часом. До характеристик 7 будинку належать клієнти та конкуренти, а також опоненти та відкриті недоброзичливці.

ТЕЛЕЦЬ

У Тельців перетворення підуть у сфері 6 будинку – це питання здоров'я, робота, побут, повсякденне життя, будні. 6 будинок – це фізичне служіння, надання послуг іншим людям, домашні тварини. Повсякденна робота, підпорядковане становище. Мабуть, зміниться розпорядок дня у зв'язку з подіями на роботі або щодо здоров'я. Але, загалом, займатися цими питаннями необхідно найближчими місяцями після весняного сезону затемнень, якщо хочете покращити якість свого життя.

БЛИЗНЯТА

Весняний коридор затемнень впливатиме на 5 астрологічний будинок представників Близнят. Це сила Творця та все, що пов'язане з дітьми, бізнесом, творчістю, любов'ю, новим проявом себе у суспільстві. Доведеться грати нову соціальну роль, головне правильно її визначити та одягти цю соціальну маску. Розваги, хобі, спорт, лотерея, відпочинок, місця розваг — все в комплексі вплине на стосунки з дітьми та коханою людиною.

РАК

Раки включають 4 будинок — це сім'я, рід, мама, зачаття, місце проживання, почуття, емоції, пам'ять. Всім цим життєвим сферам доведеться приділяти увагу протягом найближчих пів року до наступного сезону затемнень. Представники знака Рак завжди відчувають затемнення, особливо місячні, адже Місяць є управителем цього знака. 4 будинок — це початок і кінець життя, пам'ять про людину після її смерті, сімейне оточення, атмосфера в батьківському будинку, а також глибокі, несвідомі враження до 4 років.

ЛЕВ

Леви надто схильні до впливу затемнень, особливо сонячних, оскільки Сонце управляє знаком Лева, а сонячно-місячні цикли і формують будь-які затемнення. У цей період спадного Місяця активізується сфера 3 будинку в символічній сітці будинків, народжених під знаком Лева. А це сфера комунікації, стосунків із близькими родичами, сусідами, одногрупниками та однокласниками. Також 3 будинок пов'язаний із ближніми переїздами, навчанням. Ось ці сфери життя в найближчі пів року будуть особливо актуальними.

ДІВА

Для Дів актуальні взаємини 2 будинку — це сфера грошей та особистого майна, комфорту, самооцінка, вроджені таланти та здібності, імунітет. Настав час серйозно подумати, де краще «пустити коріння». Події, які відбуватимуться найближчим часом, дуже вплинуть на ваш матеріальний рівень. Бережіть свої ресурси, зумійте розпорядитися ними правильно. Змінюється ваш матеріальний добробут, здатність самостійно заробляти гроші та все, що для вас є цінним у житті.

ТЕРЕЗИ

У період коридору затемнень включається символічний перший будинок представників знаку Терези, говорить про індивідуальність, активність особистості. Загострюються особисті проблеми та питання та вимагають негайного вирішення. З іншого боку, це час посилення особистого впливу на те, що відбувається навколо. Після певних подій вас почнуть сприймати інші люди. Можливо, настав час змінити спосіб самовираження у суспільстві, образ дій, погляди на життя.

СКОРПІОН

Скорпіони порушать кармічні питання, оскільки коридор затемнень активізує теми 12 будинку. Це також несвідоме, таємниці, страхи та комплекси, лікарні, далеке зарубіжжя. Активізуються приховані вороги, виникає необхідність таємних дій, приховування фактів. Те, що не хочеться згадувати, впевнено нагадує про себе. Безумовно, це час тривог та сумнівів. Залежно від особливостей особистого гороскопу, відбудеться дозвіл у той чи той бік.

СТРІЛЕЦЬ

11 будинок – це сфера друзів та однодумців, довгострокових проектів. З ним іде все, що пов'язане з інтернет-ресурсами. Айті-сфера, онлайн-діяльність, суспільні справи. Це будинок майбутнього, надій, виконання бажань та нових починань. Найближчим часом оновиться коло спілкування, хтось із друзів покаже свою справжню особистість. Може статися якесь «диво», незвичайний та оригінальний прояв, із негативного – призвести до несподіваних неприємних подій.

КОЗОРІГ

Козороги повинні приготуватися до змін у кар'єрі, через обставини життєві цілі змінюватимуться, оскільки коридор затемнень впливає на 10 символічний будинок. Внаслідок подій, які відбудуться наприкінці березня – на початку квітня, може змінитися соціальний статус. У когось розлучення чи шлюб, вихід на пенсію, удівство, у когось підвищення на посаді чи отримання довгоочікуваних документів за кордоном. 10 будинок – це питання статусу, кар'єрне зростання, репутація, амбіції, становище у суспільстві.

ВОДОЛІЙ

До характеристик 9 будинку належить розширення горизонтів у всіх значенні цього слова. Цей період Місяця актуальними робить питання зарубіжжя, вищої освіти, далеких подорожей або еміграції. Також по 9 будинку йдуть питання, пов'язані з традиціями та культурами різних країн, філософією. Цей астрологічний будинок є дуже важливим, оскільки від особистих переконань та моральних цінностей залежатимуть досягнення, оскільки 9 будинок передує 10. Водоліям відкриваються нові перспективи, головне їх розглянути і не проґавити.

РИБИ

У Риб активізується найскладніша сфера життя – символічний 8 будинок, який відповідає за питання життя та смерті, великі гроші, ресурси інших людей, спадщину, сексуальну сферу, а також кримінал, небезпеки, оперативні втручання, екстремальні ситуації. Глибокі, езотеричні дослідження, магічний бік життя, а також заповіти, спадок. Багато представників знака Риби почнуть життя з чистого аркуша, у зв'язку з непередбачуваними, часом небезпечними обставинами.

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