Спадний Місяць 26 січня - 9 лютого 2024 року: що нас чекає в цей час

Для одних це період активності та рішучих дій, а для інших – широких жестів та драматичних любовних історій. Обставини сприятливі для прояснення будь-яких ситуацій, професійних звершень, завершення певного етапу та підготовки фундаменту нового життєвого циклу.

Протягом фази спадного Місяця важливо закінчити відкриті питання та проєкти на роботі, а також вирішити всі спірні моменти у сімейному колі. Легше тримати емоції під контролем, зберігати ясність розуму та виявляти стриманість, тому можемо приймати виважені рішення, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Протягом найближчих двох тижнів підвищується здатність до адаптації, мобілізації, зміцнення авторитету. Цілеспрямовані особистості нарешті зможуть досягти бажаного, але не варто квапити події — нехай події розвиваються природно.

26 січня, п'ятниця, спадний Місяць у Леві

16-й місячний день починається о 17:11

Період Місяця без курсу від 23:19

День Марсу

Напружений аспект Місяць – Уран, з одного боку, сприяє появі геніальних ідей, але з іншого боку, дає підвищене навантаження психоемоційну сферу. Є ймовірність тертя та непорозумінь, які можуть створювати дуже неприємну, навіть небезпечну атмосферу.

27 січня, субота, спадний Місяць у Діві від 21:11

17-й місячний день починається о 18:23

Період Місяця без курсу триває до 21:11

День Сатурну

Практично весь день є неефективним Місяцем, а це означає, що не варто планувати на цей день важливі справи. Необхідна обережність у стосунках, оскільки вони перебувають під загрозою. Прекрасний час для відпочинку та неспішної домашньої роботи, завершення поточних справ.

28 січня, неділя, спадний Місяць у Діві

18-й місячний день триває від ранку

День Сонця

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць – Венера, тригон Місяць – Юпітер, опозиція Місяць – Сатурн. Час очищення душі та совісті. День насичений активними світлими енергіями, романтикою, пригодами. Супроводжується почуттям легкості, ясності думок та позитивним настроєм. Якщо надійде цікава пропозиція, варто її прийняти без сумнівів та вагань.

29 січня, понеділок, спадний Місяць у Діві

19-й місячний день починається о 20:42

День Місяця

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць – Меркурій, тригон Місяць – Марс, тригон Місяць – Уран. Прекрасний початок тижня – психологічний гармонійний фон, формуються сприятливі умови для життєдіяльності, а це допомагає рости і з оптимізмом дивитися в майбутнє. Енергії дня стабілізують розбіжності та конфліктні ситуації щодо роботи, поїздок, побутових питань, усіх видів навчання, а також юридичних та майнових справ.

30 січня, вівторок, спадний Місяць у Терезах від 10:04

20-й місячний день починається о 21:50

Період місяця без курсу від 01:19 до 10:04

День Марсу

Гармонійний аспект Місяця з Плутоном надає добрі шанси та сприятливі перспективи у всіх справах. Трансформаційні енергії Плутона спонукають змінювати свій світогляд або принаймні спробувати переглядати переконання, які міцно прив'язують до минулого. Багато хто відчує "свіжий вітер змін".

31 січня, середа, спадний Місяць у Терезах

20-й місячний день триває від ранку

21-й місячний день починається о 22:58

День Меркурію

Місяць у гармонійному аспекті з Сонцем та напрузі з Венерою створює неоднозначні енергетичні потоки протягом дня. Відбуватимуться зміни і в питаннях, пов'язаних зі стосунками. Якщо все залишиться, як раніше, наростатимуть незадоволеність та роздратування, які легко можуть перерости у бажання розриву взаємин.

1 лютого, четвер, спадний Місяць у Терезах, від 22:36 – у Скорпіоні

21-й місячний день триває від ранку

Період місяця без курсу від 11:03 до 22:36

День Юпітера

Місяць у напружених аспектах із Меркурієм та Марсом створює "вибухонебезпечну суміш". Необхідно дотримуватися підвищеної обережності на дорогах, у громадському транспорті, під час роботи з інструментами, особливо колючими-ріжучими предметами. Сварки та непорозуміння виникають з нічого. Будьте стримані та терплячі!

2 лютого, п'ятниця, спадний Місяць у Скорпіоні

22-й місячний день починається о 00:09

День Венери

Місяць в опозиції з Юпітером та гармонійному аспекті із Сатурном. Обережніше з емоціями та день буде дуже продуктивним. Підходить для творчої та інтелектуальної роботи. Будьте гнучкими, відкритими всьому незвіданому та не обмежуйте себе. Забудьте про необхідність контролювати все та намагайтеся подивитися на все відоме вам з іншого боку!

3 лютого, субота, спадний Місяць у Скорпіоні

23-й місячний день починається о 01:23

День Сатурну

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць – Сонце, секстиль Місяць – Марс, секстиль Місяць – Венера, опозиція Місяць – Уран. Тяжкий день, але багато людей можуть відчути приплив ентузіазму і впевненості в собі. Зменшити напружений потенціал цього дня можна за рахунок активної діяльності, колективної роботи, спільних планів та цілей. Попереду нові вершини, тож краще спрямувати енергію у цьому напрямі. Її застій може включити саморуйнівні процеси.

4 лютого, неділя, спадний Місяць у Стрільці від 08:27

24-й місячний день починається о 02:40

Період місяця без курсу від 05:24 до 08:27

День Сонця

Місяць у гармонійному аспекті з Меркурієм та напрузі із Сатурном. Обставини дня не дозволяють розслабитись. Необхідно завершити справи, які раніше були доведені до потрібного результату. Можуть виникнути деякі проблеми чи несподівані події у поїздках. Реально оцінюйте свої можливості, особливо якщо берете на себе додаткові зобов'язання.

5 лютого, понеділок, спадний Місяць у Стрільці

25-й місячний день починається о 03:59

День Місяця

Місяць у гармонійному аспекті із Сонцем створює сприятливі енергії протягом дня. Прекрасний час для возз'єднання із родичами, зустрічей із романтичним партнером, розмов з дітьми.

6 лютого, вівторок, спадний Місяць у Козорозі від 14:08

26-й місячний день починається о 05:13

Період місяця без курсу від 07:06 до 14:08

День Марсу

Різні борги, економічні проблеми з банками, відносини з адміністративними органами можуть виходити на перший план, і важливо не ухилятися від вирішення питань, а знайти шляхи уникнути цього тиску. Необхідно погасити зобов'язання та не тягнути їх у новий місячний місяць, який розпочнеться 10 лютого. І з цього дня Зелений Дерев'яний Дракон набуде своїх прав.

7 лютого, середа, спадний Місяць у Козорозі

27-й місячний день починається о 06:16

День Меркурію

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць – Венера, тригон Місяць – Юпітер, секстиль Місяць – Сатурн, тригон Місяць – Уран. Чудовий день, коли можна зробити багато важливих справ. Формуються відповідні обставини для пошуку роботи та поліпшення ситуації у матеріальній сфері. Варто використати можливості цього дня для гармонізації особистих стосунків, відвідування державних установ, далеких поїздок.

8 лютого, четвер, спадний Місяць у Водолії від 15:59

28-й місячний день починається о 07:04

Період місяця без курсу від 09:52 до 15:59

День Юпітера

Місяць у поєднанні з Марсом дає агресивний фон дня. Але також це енергія боротьби та досягнення цілей. Прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї. Сприятливий день для активної роботи, занять спортом, початку дієти для поліпшення фізичної форми.

9 лютого, п'ятниця, спадний Місяць у Водолії

29-й місячний день починається о 07:37

День Венери

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць – Меркурій, квадрат Місяць – Юпітер, квадрат Місяць – Уран. За східним календарем це останній день, яким керує Кролик. Слід уважно поставитися до знаків Всесвіту, звернути увагу на свої сновидіння. День перед молодиком 10 лютого енергетично потужний, тому необхідна обережність у кожній справі та словах. Слід уникати поспішності та дратівливості. Відкладіть усі починання та важливі справи на наступний тиждень.

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