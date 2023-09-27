Спадний Місяць 30 вересня - 13 жовтня 2023 року: що на нас чекає в цей час

У період спадного Місяця — від 30 вересня до 13 жовтня — є шанс примножити енергію рівноваги, балансу та гармонії. Настав час заспокоїти постійні "гойдалки" у своєму житті та зробити вибір, зайняти тверду позицію.

Найближчі два тижні є дуже важливими, оскільки цей час перед коридором затемнень 14-28 жовтня. Можна врівноважити протилежності, впевнено йти серединним шляхом і довести справи до кінця, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У дні спадного Місяця ефективно проходить очищення внутрішніх органів, косметичні чищення, позбавлення зайвої ваги та надлишку води в організмі. У цей період люди слабшають, знижується витривалість, з'являються пасивність, втома. У цей час навіть улюблена робота може бути важкою. Але не варто піддаватися песимізму — займайтеся собою, своїм здоров'ям.

Перед осіннім коридором затемнень потрібно багато встигнути. Краще виконувати звичну та монотонну роботу. Це поганий час для того, щоб розпочати реалізацію нових проєктів. Не варто просити у начальства збільшення. Не поспішайте будувати спільні плани на майбутнє та вимагати від партнера негайного ухвалення рішень.

30 вересня

Овни, Леви та Стрільці наповнені енергією та здатні створювати щось приголомшливе, надихнути інших людей діяти та перемагати. День радості та внутрішньої свободи. Сприятливий для любовних стосунків, парних контактів, свят.

30 вересня — спадний Місяць в Овні

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 19:06

Вдалий день для зміцнення досягнутих позицій. Свято натхнення для творчих людей. Гармонійний і сприятливий день, особливо перша половина, вона дає можливість максимально використовувати внутрішню енергію. Можливі осяяння, одкровення.

1-2 жовтня

Тельці, Діви та Козороги досягають поставлених цілей. День ідеально підходить для проведення презентацій та рекламних кампаній. Творча активність незабаром дасть добрі матеріальні результати.

1 жовтня — спадний Місяць у Тельці від 04:18

Період місяця без курсу від 00:49 до 04:18

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 19:23

Сприятлива колективна робота. Можна подавати проєкти та різні запити на розгляд начальству – вони будуть ухвалені. Будуть успішними серйозні та масштабні переговори, будь-які дії щодо створення фундаменту для майбутніх робіт.

2 жовтня — спадний Місяць у Тельці

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 19:44

Чудовий час на вирішення фінансових питань, угод купівлі-продажу, пошуку фінансової та матеріальної допомоги. Якщо давно планували виїхати за кордон – це зробите сьогодні. Робіть все, щоб здійснити свої плани, — і ви наблизитесь до їх реалізації.

3-5 жовтня

Якщо Близнята, Терези і Водолії влаштують собі відпочинок і свято, тоді з'являться сили на весь період Місяця, що залишився. Спілкування, зустрічі зі старими друзями сприятимуть новим яскравим знайомствам.

3 жовтня — спадний Місяць у Близнятах від 08:03

Період місяця без курсу від 04:19 до 08:03

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 20:10

Будьте обережні зі словами та діями, оскільки легко спровокувати конфліктну ситуацію. Ретельно перевіряйте всю інформацію. Проведіть день спокійно, але не на самоті. День сприятливий для контактів та знайомств, обміну інформацією та ідеями. Завдяки терпінню та працьовитості можна домогтися заступництва начальства та чекати на підтримку спонсора.

4 жовтня — спадний Місяць у Близнятах

20-й місячний день триває від ранку

21-й місячний день починається о 20:46

Будьте відкритими тому, що прийде сьогодні. Бажано бути в суспільстві однодумців, їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. День звільнення від боргів та тяжких станів. День осяянь, одкровень та відкриттів. Сьогодні люди товариські та відкриті. За умови плідної роботи може з'явитися можливість кар'єрного зростання.

5-7 жовтня

Раки, Скорпіони та Риби перебувають у центрі уваги. Це дні світла, тепла та добра.

Романтичні взаємини, що зав'язалися в цей час, можуть продовжитися досить довго або перерости в сімейні.

5 жовтня — спадний Місяць у Раку від 15:32

Період місяця без курсу від 09:34 до 15:32

21-й місячний день триває з ранку

22-й місячний день починається о 21:34

Серйозні розмови з дітьми та близькими людьми будуть результативними. Сприятливий час для проведення відповідальних заходів, сімейних урочистостей, одруження. Можна здійснювати важливі купівлі та угоди, фінансові операції, звертатися до офіційних інстанцій та до керівництва за допомогою.

6 жовтня — спадний Місяць у Раку

22-й місячний день триває від ранку

23-й місячний день починається о 22:33

Напружений аспект між Сонцем та Місяцем наповнює день протиріччями. Конфлікт свідомості та підсвідомості заважає об'єктивно оцінювати те, що відбувається навколо. Прокидаються чутливість, уразливість, сентиментальність, емоційна нестійкість, замкнутість. Краще уникати зустрічей, які вимагають дипломатії та неупередженості у процесі ухвалення рішень.

7 жовтня — спадний Місяць у Раку

Період Місяця без курсу від 22:11

22-й місячний день триває від ранку

23-й місячний день починається о 22:33

Напружений аспект між Сонцем та Місяцем наповнює день суперечності. Конфлікт свідомості та підсвідомості заважає об'єктивно оцінювати те, що відбувається навколо. У багатьох є відчуття того, що пливеш проти течії. Прокидюється чутливість, уразливість, сентиментальність.

8-10 жовтня

Овни, Леви та Стрільці на піку активності,отримують компліменти та подарунки. Легше привернути увагу публіки та набути популярності. Прекрасний час для спілкування із протилежною статтю. Дні сповнені енергії, тому бажано не проґавити їх.

8 жовтня — спадний Місяць у Леві від 02:25

Період Місяця без курсу триває до 02:25

24-й місячний день триває від ранку

День гри та флірту. Підходить для проведення виставок, виступів, концертів, творчого вечора. Ознайомлення, що легко зав'язалося, може поступово перерости в міцні прихильності. Модель взаємин, які зав'язуються у цей час – «спільна творчість».

9 жовтня — спадний Місяць у Леві

25-й місячний день починається о 00:51

День творчої піднесеності, ідеальний для проведення презентацій, культурних, спортивних та інших масових заходів. Прокидаються оптимізм, впевненість, красномовство, бойовий дух збільшується, настрій покращується, підвищується схильність до ризику.

10-12 жовтня

Тельці, Діви та Козороги перебувають у гарному настрої. Робота та поточні взаємини вдаються якнайкраще. Хороші дні для того, щоб піти до начальника і вимагати збільшення зарплати або просто налагодити ділові взаємини.

10 жовтня — спадний Місяць у Діві від 15:02

Період місяця без курсу від 12:36 по 15:02

26-й місячний день починається о 02:03

Велика спокуса піддатися ілюзії своїх досягнень. Виявляйте вибірковість у контактах, щоб зберегти ресурси та гарний настрій. Витримка і сила волі, спокій до того, що відбувається, і почуття гумору, допоможуть зробити багато корисного та покращити матеріальне становище.

11 жовтня — спадний Місяць у Діві

27-й місячний день починається о 03:14

Утримайтеся від активної діяльності, більше відпочивайте. Можуть проявити активність конкуренти та вороги, провокуючи на зайві емоційні реакції. Зосередьтеся на професійній сфері та намагайтеся закінчити найважливіші справи до 14 жовтня.

12 жовтня — спадний Місяць у Діві

Період Місяця без курсу від 23:10

28-й місячний день починається о 04:28

Зберігайте спокій та доброзичливість у всіх справах. Займайтеся невідкладними справами. Вирішуйте грошові питання, підписуйте важливі документи, договори та контракти. Друга половина жовтня буде складною, оскільки у сезон затемнень (14-28 жовтня) все спотворюється.

13-14 жовтня

Представники знака Терези сильніше за інших відчують енергії сонячного затемнення, що наближається.

13 жовтня — спадний Місяць у Терезах з 03:22

Період місяця без курсу до 03:22

29-й місячний день починається о 05:34

День перед сонячним затемненням у Терезах 14 жовтня о 20:59 за київським часом. Місяць у Терезах допомагає налагодити особисті та ділові взаємини. Це важливо зробити до коридору затемнень, оскільки вже від 14 жовтня всі невирішені питання можуть завдати безліч неприємностей.

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