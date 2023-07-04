Спадний Місяць 4-17 липня 2023 року: що на нас чекає в цей час

У дні спадного Місяця – від 4 до 16 липня – відбудуться важливі події, які можуть навіть змінювати перебіг історії для деяких держав.

Містичний збіг обставин може показати вихід із глухого кута чи навпаки: той хто мав усе – владу, гроші, статус у суспільстві, раптом через безглузду випадковість втрачає все. Кожен із нас складатиме "кармічні іспити", проходитиме перевірку на міцність, тому необхідно бути готовими проявити максимальну стійкість і витримку у всіх життєвих сферах, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Основний тон на найближчі два тижні задає повня в Козорогу, яка відбулася 3 липня. Це період активної роботи над собою на користь майбутнього! Необхідно зрозуміти себе і своє призначення в житті, своє місце в соціальній структурі суспільства. Всесвіт вимагає від кожного здобутків, конкретних результатів, самовизначення, відповідального вибору.

Найбільш відповідальний період для Козорогів, Водоліїв, Риб, Овнів, Тельців, Близнят і Раків. Саме цими знаками зодіаку переміщатиметься Місяць протягом його спадання. Але й представники інших знаків також будуть начебто в стані стиснутої пружини. Молодий місяць 17 липня в найдушевнішому знаку зодіаку, яким є Рак, закриє складні програми поточного місячного циклу.

4 липня, вівторок, спадний Місяць у Козорогу, від 20:30 – у Водолії

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 22:44

Період Місяця без курсу – від 19:45 до 20:30

Важливий день: Козоріг, Телець, Діва

Складний день: Рак, Овен, Терези

День виконання бажань, полегшення, скидання надмірної енергії. Ідеально вдалий для початку процесу схуднення. Місяць у поєднанні з ретро Плутоном допомагає знайти плюси навіть у найгіршій ситуації, що сприятиме трансформації життя, зміні поточного стану речей.

5 липня, середа, спадний Місяць у Водолії

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 23:15

Важливий день: Водолій, Близнята, Терези

Складний день: Телець, Лев, Скорпіон

Напружений аспект Місяць–Юпітер перевертає все з ніг на голову, змушує боротися, долати перешкоди, виходити за звичні межі. Пасивність протипоказана! Якщо "сидіти, склавши руки, і чекати з моря погоди", то несподівані обставини можуть затиснути в цих рамках і, як-то кажуть, розчавити.

6 липня, четвер, спадний Місяць у Водолії, від 20:32 – у Рибах

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 23:37

Період Місяця без курсу – від 16:41 до 20:32

Важливий день: Водолій, Близнята, Терези

Складний день: Телець, Лев, Скорпіон

Напружений аспект Місяць–Уран є взаємною рецепцією, внаслідок якої планети підтримують одна одну. А це означає, що навіть найнеприємніше, що трапиться на цьому неприємному аспекті, як результат, обернеться користю й оновленням. Тенденції, що намітилися протягом дня, на перший погляд, такі дивні і трохи лячні, призведуть до певного злиття двох абсолютно різних напрямків.

7 липня, п'ятниця, спадний Місяць у Рибах

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 20:55

Важливий день: Риби, Рак, Скорпіон

Складний день: Діва, Близнята, Стрільці

Час звільнення від боргів і важких станів. З'єднання Місяць–Сатурн та гармонійний аспект між нічним і денним світилами робить цей день продуктивним, передбачуваним та конструктивним. Колективна праця сприяє спільному вирішенню питань. Найкращий період зміцнення старих зв'язків, ухвалення важливих рішень, вступу на відповідальні посади.

8 липня, субота, спадний Місяць у Рибах, від 22:19 – в Овні

20-й місячний день триває від ранку

Період Місяця без курсу – від 21:21 до 22:19

Важливий день: Риби, Рак, Скорпіон

Складний день: Діва, Близнята, Стрільці

Місяць у поєднанні з ретро Нептуном та в гармонійному аспекті з Меркурієм створює комфортний психологічний клімат, відповідну атмосферу для спілкування в колі однодумців, творчої діяльності, романтичних зустрічей. День справедливості, об'єднання людей і руху вперед.

9 липня, неділя, спадний Місяць в Овні

21-й місячний день починається о 00:09

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Складний день: Терези, Козоріг, Рак

У багатьох людей вмикається бажання рухатися вперед, проявляти себе, організовувати робочий процес і вести за собою. Сприятливий день для тих, хто має лідерські якості, для сміливих та відважних особистостей. Проблеми вирішуються вольовими діями, обдуманий ризик вітається, як і оригінальний підхід до справ.

10 липня, понеділок, спадний Місяць в Овні

22-й місячний день починається о 00:23

Важливий день: Овен, Лев, Стрілець

Складний день: Терези, Козоріг, Рак

10 липня о 14:40 Марс входить до знака Діви. Транзит сприяє цілеспрямованій роботі, відповідальному виконанню своїх обов'язків.

Місяць у напружених аспектах із ретро Плутоном та Меркурієм. Важкий день для всіх, але його енергії активізують здатність проявити себе в конкретних справах, відгукуватися на прохання інших, повставати проти несправедливості й волі тих, хто прагне руйнувань або деструктивних дій. Обережно на дорогах, у громадських місцях уникайте екстриму.

11 липня, вівторок, спадний Місяць у Тельці від 02:55

23-й місячний день починається о 00:38

Період Місяця без курсу – від 02:10 до 02:55

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Складний день: Скорпіон, Водолій, Лев

11 липня о 07:11 Меркурій входить до знака Лева, що сприяє набуттю популярності, ораторській майстерності, просуванню творчих проєктів. Яскравий, насичений подіями день. Гарний час для пристрасних любовних стосунків. Найкращий день для того, щоб зайнятися нерухомістю та майновими питаннями, матеріальними накопиченнями, бухгалтерськими розрахунками. Можна виконувати ретельну роботу в будь-якому напрямку.

12 липня, середа, спадний Місяць у Тельці

24-й місячний день починається о 00:54

Важливий день: Телець, Діва, Козоріг

Складний день: Скорпіон, Водолій, Лев

Головний аспект дня – поєднання Місяця та Урана, енергії якого змушують оновлювати життя, руйнувати старе, аби створювати нове. Гармонійний зв'язок сонця й Місяця допомагає завершувати важливі проєкти та справи, закладати фундамент для будівництва, розпочинати ремонт, купувати чи продавати нерухомість, землю. Добре було б проаналізувати, які дії дають позитивний результат, а які ні.

13 липня, четвер, спадний Місяць у Близнятах від 10:25

25-й місячний день починається о 01:15

Період місяця без курсу – від 09:10 до 10:25

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Складний день: Стрілець, Діва, Риби

Вранці гармонійний аспект Місяць–Плутон позитивно впливає на фінансову сферу, взаємини в родині, вирішення суперечок з приводу загальних ресурсів. Гарний день для того, щоб поставити крапку у стомливих, млявих процесах і зробити рішучий крок назустріч майбутньому. Якщо цього дня вирушити в подорож, вона обов'язково буде успішною та принесе задоволення.

14 липня, п'ятниця, спадний Місяць у Близнятах

26-й місячний день починається о 01:41

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Складний день: Стрілець, Діва, Риби

Необхідно виявляти вибірковість у контактах, витримку й силу волі, спокій до того, що відбувається, та почуття гумору. Намагайтеся не обтяжувати себе важкодосяжними цілями, виконуйте звичайну роботу, дослухайтеся до порад близьких людей, і тоді завершення місячного циклу буде вдалим.

15 липня, субота, спадний Місяць у Близнятах, від 20:13 – у Раку

27-й місячний день починається о 02:15

Період Місяця без курсу – від 15:35 до 20:13

Важливий день: Близнята, Терези, Водолій

Складний день: Стрілець, Діва, Риби

Хороший день для контактів і знайомств, обміну інформацією та ідеями. Потрібно продовжувати старі справи, швидкі й термінові. Можна проводити переговори, вирушати в поїздки, відрядження. Сприятливий час для журналістів, збирання різних відомостей, виступів перед аудиторією. Вдалий час для того, щоб займатися комерційною діяльністю, особливо якщо вона пов'язана з майном, господарськими та сімейними справами.

16 липня, неділя, спадний Місяць у Раку

28-й місячний день починається о 03:01

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Складний день: Козоріг, Овен, Терези

День варто провести день в гарному настрої, зазирнути всередину себе, звернути увагу на сновидіння й підказки власної підсвідомості. Прокидається творча енергія, чутливість, сентиментальність. Гарний день для любовних стосунків, зближення з родиною.

17 липня, понеділок, спадний Місяць у Раку до молодика о 21:31 за київським часом

29-й місячний день починається о 03:59

Важливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Складний день: Козоріг, Овен, Терези

День перед молодиком, тому з'являються тривога, сильна втома, плаксивість. До будь-яких справ варто підходити з особливою увагою, а краще відкласти їх на завтра. Бажано залишитися вдома, обмірковуючи плани на місячний цикл, який розпочнеться о 21:31.

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