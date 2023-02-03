Спадний Місяць 6-19 лютого 2023-го: що на нас чекає в цей час

Енергетичний потенціал цього періоду обумовлений повнею у Леві, яка відбудеться 5 лютого 2023 року. У найближчі два тижні Місяць буде переміщуватися за такими знаками зодіаку: Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій, а це означає, що представники цих знаків отримують щасливий шанс реалізувати свої задуми, але також зрозуміють те, що необхідно доопрацювати для того, щоб стати щасливою та успішною людиною, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Важливо пам'ятати про те, що Чорний Місяць у Леві отримав потужний заряд енергії та його негативний вплив значно зріс. Вона спокушатиме владою, грошима і багато людей, дійсно, "здаватимуться, а не будуть", всі ресурси кинуть на те, щоб мати добрий вигляд в очах оточення. Зростає потреба у підтвердженні своєї переваги, що іноді супроводжується бажанням чути від інших людей лестощі. Для людини, сильної духом – це привід попрацювати над собою, для слабкої – біль та страждання. І лише той, хто зможе подолати вплив негативної кармічної точки – Чорного Місяця, тобто позбутися гордоти, пихи, зоряної хвороби, зможуть отримати блага від Всесвіту.

У період спадного Місяця (6-19 лютого) кожен з нас зможе більш чітко побачити, що ж переважає – егоїстичні бажання та себелюбство чи бажання працювати з однодумцями та виявляти свої сильні сторони на благо спільної справи. Хоча найчастіше у цей час виникає конкуренція та бажання змагатися, а не прагнення до об'єднання.

6 лютого – спадний Місяць у Леві до 23:14, після чого переходить на знак Діви

Період місяця без курсу від 16:15 до 23:14

Сила повні 5 лютого ще дуже відчутна, найбільш чутливі до енергетики цієї астрологічної події: Тельці, Леви, Скорпіони, Водолії. Цього дня натхнення переповнює, але водночас люди схильні до куражу, розпорошення сил і засобів. День може принести багато нових цікавих можливостей.

7 і 8 лютого – спадний Місяць у Діві

Діви, а також Тельці та Козероги отримують додаткові можливості, необхідні ресурси для того, щоб вирішити найактуальніші завдання. Транзит Місяця у Діві сприятливий для відвідування лікаря, косметолога чи іншого фахівця з метою покращити своє самопочуття та вирішити питання, пов'язані зі сферою здоров'я.

9 лютого – спадний Місяць у Діві до 10:47, після чого переходить на знак Терези

Період місяця без курсу від 08:39 до 10:47

Ранок завжди є головною частиною дня, але в цей день він не дуже ефективний, оскільки Місяць холостий (без курсу), а це означає, що не варто планувати на цей час найважливіші справи. Від другої половини дня починається сприятливий період для представників символів стихії Повітря: Терези, Водолій. Найближчі 2-3 дні найбільш подієві для Терезів, в основному, це час позитивних емоцій. Гарний час для працівників індустрії краси, творчих особистостей, дипломатів. Місяць у Терезах створює найбільш підхожу атмосферу для врегулювання конфліктів.

10 і 11 лютого – спадний Місяць у Терезах

Період Місяця без курсу 11 лютого від 18:41 до 20:34, після чого переходить на знак Скорпіона

Незважаючи на те, що Місяць зменшується, дні транзитного Місяця Терезами підходить для наведення краси (відвідування косметолога, перукаря, майстра нігтьового сервісу), гармонізації взаємин. Триває сприятливий період для Терезів та інших знаків стихії Повітря. Дні справедливості, об'єднання людей та рухи вперед. Відповідний час для відвідування офіційних інстанцій, вирішення юридичних питань.

12 і 13 лютого – спадний Місяць у Скорпіоні

Скорпіон — містичний та загадковий знак, один із найскладніших для розуміння. Це знак падіння Місяця, такий транзит впливатиме на почуття, внутрішнє життя, особисті взаємини та фінансову сферу. На жаль, ці сфери життя піддаються глибоким перетворенням і трансформаціям, тому дні дуже емоційні та драматичні. Ті, хто пройде випробування, набудуть особливої сили. Нестабільний та бенетжливий період для представників символів стихії Води: Раків, Скорпіонів, Риб.

14 і 15 лютого – спадний Місяць у Стрільці

Період Місяця без курсу 14 лютого від 01:51 до 03:31 – це час Місяця у Скорпіоні

Після складних днів транзиту Місяця Скорпіоном, настає свято, легкість і радість. Найбільше щастить Стрільцям у найближчі 2 – 3 дні, а також Левам та Овнам. День пробудження чоловічої енергії, романтики та кохання, спостерігається сильне піднесення фізичних сил. Сприятливий час для спілкування із протилежною статтю, творчості, презентації своїх робіт.

16 і 17 лютого – спадний Місяць у Козорозі від 07:00

Період Місяця без курсу 16 лютого від 03:05 до 07:00 – це час Місяця у Стрільці

Починається сприятливий час для Козорогів, насамперед, а також Тельців та Дів. Якщо ви маєте родину, довгострокові зв'язки, то найближчими днями найкраще підходять для того, щоб зміцнити ваші взаємини. У цей час легше зрозуміти себе, скласти план і визначитися з подальшими діями. Можна знайти вихід із складної ситуації, вирішити робочі питання. Не варто починати жодних справ, оскільки вони будуть розвиватися дуже повільно і не принесуть задоволення.

18 і 19 лютого – спадний Місяць у Водолії від 07:35

Період Місяця без курсу 18 лютого від 06:17 до 07:35 – це час Місяця у Козорозі

Настав час Водоліїв, а також представників інших знаків стихії Повітря: Близнят та Терезів. Транзит Місяця у Водолії сприятливий для романтичних знайомств, пошуку однодумців, корисних мандрівок, покупки комп'ютерної техніки. Загальні ідеї, спільна робота, відвідування навчальних курсів допомагає людям зблизитися, краще зрозуміти одне одного. Якщо ви наважитеся поїхати у відпустку, то гарні спогади про проведену з родиною відпустку вам забезпечені. Цими днями можливі цікаві та запаморочливі зустрічі. Не варто упускати свій шанс!

19 лютого – день перед молодиком, дуже відповідальний. Тому необхідно провести аналіз попереднього місячного місяця, визнати помилки, зробити правильні висновки, підготувати ґрунт для нових починань. Бажано зробити очищення будинку, позбутися похмурих думок і токсичних зв'язків, емоційних залежностей і шкідливих звичок.

20 лютого о 06:55 транзитний Місяць входить у знак Риби, а о 09:05 – молодик у цьому знаку зодіака

Період місяця без курсу від 04:00 до 06:55 – це час Місяця у Водолії.

Від 09:05 за київським часом розпочинається новий місячний цикл.

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