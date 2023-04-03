Спадний Місяць 7-19 квітня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Від 7 до 19 квітня - період спадного Місяця, який закінчиться 20 квітня сонячним затемненням в Овні.

Настав час витрачати накопичену енергію, грамотно розподіляючи сили та не кидаючись у крайнощі. Потенціал цих двох тижнів (третя та четверта чверті місячних фаз), зумовлений енергіями повні 6 квітня, що допомагає врівноважити суперечності активних складників будь-якого процесу з пасивними, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

7 квітня, спадний Місяць у Терезах - Скорпіоні (з 09:29)

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 21:22

Період Місяця без курсу триває до 09:29

Опозиція Місяця та Меркурія перешкоджає особистим та діловим взаєминам. Емоції не дають чітко та об'єктивно мислити, чітко формулювати свої думки. Гармонійні аспекти Місяця з Сатурном і Марсом не дають неприємностям і конфліктам, що сталися, перерости в щось глобальне. Однак, краще обійтися без претензій і критики у своїх висловлюваннях щодо оточення, дотримуватися здорового харчування, дотримуватись у всьому золотої середини.

8 квітня, спадний Місяць у Скорпіоні

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 22:42

Опозиція Місяця та Урана генерує важкі енергії, може принести випробування та суперечності, несподівані чи необдумані витрати, втрати. Якщо людина є суперечливою фігурою, її становище нестабільне, то протягом дня можуть статися неприємні зміни (звільнення, розрив із партнером та ін.). Водночас внутрішня напруженість активізує творчі здібності, можливі осяяння, одкровення.

9 квітня, спадний Місяць у Скорпіоні - Стрільці (з 15:56)

19-й місячний день триває від ранку

Період Місяця без курсу від 12:09 до 15:56.

Місяць утворює гармонійний аспект із Нептуном та опозицію з Венерою. Аспекти посилюють прагнення до комфорту, зручностей, грошей, розваг та насолод. Однак надмірне захоплення земними радощами може призвести до негативних наслідків. В один день можна витратити велику суму грошей на непотрібні речі та непотрібні і навіть шкідливі продукти та напої.

10 квітня, спадний Місяць у Стрільці

20-й місячний день починається о 00:04

День звільнення від боргів, похмурих думок та важких станів. Люди товариські та відкриті, готові допомагати одне одному. Бажано бути в товаристві однодумців, їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. Не варто шукати логічне пояснення всьому, що відбувається - довіртеся Всесвіту. Несподівані одкровення, відкриття сприяють духовному перетворенню, подолання сумнівів.

11 квітня, спадний Місяць у Стрільці - Козорозі (від 20:33)

21-й місячний день починається о 01:24

Період Місяця без курсу від 13:47 до 20:33

О 07:47 Венера входить на знак Близнят до 8 травня. Транзит сприяє сфері комунікацій та будь-якої діяльності в інформаційному секторі. День справедливості, об'єднання людей та рухи вперед. Сприятливий для закордонних поїздок, вирішення юридичних питань, розширення бізнесу, проведення громадських заходів, пошуку захисту та заступництва.

12 квітня, спадний Місяць у Козорозі

22-й місячний день починається о 02:35

Опозиція Місяць - Марс викликає дискомфорт і відчуття безвиході в нових умовах або обставинах, що несподівано змінилися. День конфліктів, домашніх проблем, перешкод у професійній сфері. Людям, які мають хронічні захворювання, які проходять лікування, слід звернути на сигнали свого тіла. Неспокійна атмосфера, відсутність стабільності, обмеження у фінансах негативно відбивається на стані здоров'я.

13 квітня, спадний Місяць у Козорозі - Водолії (від 23:42)

23-й місячний день починається о 03:31

Період місяця без курсу від 17:14 до 23:42

Цього дня світла кармічна точка - Білий Місяць (Селена), входить на знак Овна до 13 листопада 2023 року. Місяць у напруженості з Сонцем та Юпітером, але в гармонійних аспектах з Ураном та Нептуном, що дає дуже енергійний фон дня. День сприятливий для соціальної сфери, кар'єри, фізичних навантажень. Планомірна робота, дотримання законів і правил, наполегливе, але ненав'язливе нагадування про себе та спільні справи обов'язково дасть позитивний результат. Активна, відповідальна та напружена діяльність призводить до досягнення мети.

14 квітня, спадний Місяць у Водолії

24-й місячний день починається о 04:11

Місяць у напруженості з Меркурієм - аспект ускладнює процеси мислення, сприйняття, переробки та зберігання інформації. Несприятливий день для колективної роботи, обговорення фінансових питань, нарад та обговорень робочих питань. Нестійкість настрою, внутрішнє занепокоєння та погана здатність до концентрації уваги можуть призвести до неприємностей у професійній сфері.

15 квітня, спадний Місяць у Водолії

25-й місячний день починається о 04:40

Період Місяця без курсу від 18:15

Місяць у гармонійних аспектах із Сонцем та Юпітером відкриває безліч можливостей, особливо за кордоном та у сфері взаємин з іноземними партнерами. Гарний час для торгових операцій, угод купівлі-продажу, укладання договорів, підписання контрактів, ухвалення відповідальних рішень. Можна звертатися до керівників із проханнями, говорити про підвищення зарплати та покращення умов праці.

16 квітня, спадний Місяць у Водолії - Рибах (від 01:56)

26-й місячний день починається о 05:02

Період Місяця без курсу триває до 01:56

Місяць з'єднується із Сатурном. Мовчання - золото. Утримайтеся від активної діяльності, більше відпочивайте. Виявляйте вибірковість у контактах, не піддавайтеся ілюзіям своїх досягнень. Дотримуйтесь нейтралітету у відносинах з колегами та партнерами, а якщо є можливість, влаштуйте собі вихідний для відновлення сил.

17 квітня, спадний Місяць у Рибах

27-й місячний день починається о 05:19

Період Місяця без курсу від 21:56

Місяць поєднується з Нептуном - аспект посилює інтуїцію, активізує творчі здібності, сприяє пробудженню ясновидіння, відкриває шлях до потаємних знань. Можна знайти вихід із складної ситуації. Можливий прибуток від раніше укладених угод та договорів. Водночас будьте уважними до всіх фінансових питань, роздайте борги, зробіть посильні благодійні внески.

18 квітня, спадний Місяць у Рибах - Овні (від 04:09)

28-й місячний день починається о 05:34

Період Місяця без курсу триває до 04:09

Місяць у гармонійному аспекті з Венерою сприяє всім справам, точніше, їхньому завершенню. Звертайте увагу на свої сновидіння та на знаки Всесвіту. Цього дня можлива зустріч із людиною, яка вплине на подальше життя. Можна багато чого отримати, досягти бажаного результату, якщо підтримувати рівні стосунки з партнерами та враховувати взаємний інтерес.

19 квітня, спадний Місяць в Овні

29-й місячний день починається о 05:48

День перед молодиком, який цього разу є сонячним затемненням. Воно відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом та відкриє коридор затемнень. Не піддавайтеся тривожним та пригніченим настроям. Намагайтеся зайняти себе домашніми справами, здійснити очищення приміщень, позбутися фальшивих зв'язків. Для подорожей та відряджень час не підходить зовсім. Найкраще цей період провести на самоті та присвятити його творчості, тоді отримаєте непогані результати.

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