Спадний Місяць 8-21 березня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця від 8 до 20 березня буде насичений кінцевими ситуаціями і подіями, що завершуються, на різних рівнях. У цей час настає зрозумілість із багатьох питань, з'являється можливість втілити в реальність якийсь свій план, побачити результати своїх зусиль, зроблених у першій частині місяця.

Повня 7 березня визначає тло того, що відбувається, енергетику, суспільні настрої на другу половину місячного місяця. Прокидається ділова та інтелектуальна активність. Люди проявляють практичність, пунктуальність, відповідальність, уважність, раціональність, обережність. Це найкращий час для виконання роботи, що вимагає великої точності та зосередженості. Можна оформлювати фінансові документи, цінні папери, банківські рахунки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

8 березня, середа, день Меркурія, 16-й місячний день триває від ранку

Спадний Місяць у Діві до 16:43

Символ дня: Метелик

Період Місяця без курсу від 16:07 до 16:43, після чого Місяць у Терезах

17-й місячний день починається о 18:52

Енергетичне тло дня – спокійне та передбачуване, можна досягти рівноваги та гармонії духу та тіла. Більшість людей віддають перевагу обережному прагматизму, у крайньому разі спокійному песимізму. Якщо раптом охопить напад лінощів, варто йому піддатися без докорів сумління.

9 березня, четвер, день Юпітера, 17-й місячний день триває від ранку

Спадний Місяць у Терезах

Символ дня: Богиня-мати

18-й місячний день починається о 20:04

День розквіту жіночих енергій, внутрішньої волі. Творчі люди знаходять натхнення. Сприятливий для встановлення довірливо-особистих заємин, соціальних контактів, усунення конфліктів, обговорення робочих проєктів та укладання договорів.

10 березня, п'ятниця, день Венери, 18-й місячний день триває від ранку

Спадний Місяць у Терезах

Символ дня: Дзеркало

19-й місячний день починається о 21:18

Зовнішнє відбиває внутрішнє. Все, що відбувається з людиною цього дня, є відображенням її сутності. Залежно від внутрішнього світу, поглядів та переконань, цей день може стати щасливим чи нещасним. Корисно поміркувати над своїми вчинками, попрацювати зі своєю підсвідомістю. Змінивши свої реакції на зовнішній світ, можна змінити своє життя на краще.

11 березня, субота, день Сатурна, 19-й місячний день триває від ранку

Спадний Місяць у Терезах до 02:05

Символ дня: Павук

Період Місяця без курсу з 01:36 до 02:05, після чого Місяць у Скорпіоні

20-й місячний день починається о 22:34

День інтриг, активізації прихованих процесів, драми та ревнощів. Підвищена емоційність та дратівливість штовхає багатьох людей до нелогічних вчинків, причини яких неможливо пояснити самим собі. З висловлюванням критики слід максимально обережними, бо будь-які закиди та зауваження сприйматимуться оточенням дуже болісно.

12 березня, неділя, день Сонця, 20-й місячний день триває від ранку

Спадний Місяць у Скорпіоні

Символ дня: Орел

21-й місячний день починається о 23:54

Опозиція Місяця з Ураном спотворює сприйняття реальності та здатність тверезо оцінювати вчинки оточення. Не треба дивуватися його дратівливості і починати з ним сварки через дрібниці. До вечора енергетичне тло вирівнюється – гармонійні аспекти Місяця з Меркурієм, Сонцем та Нептуном сприяють перетворенню, подоланню сумнівів, творчому натхненню.

13 березня, понеділок, день Місяця, 21-й місячний день триває від ранку

Спадний Місяць у Скорпіоні до 09:21

Символ дня: Табун коней

Період Місяця без курсу з 08:58 по 09:21, після чого Місяць у Стрільці

День справедливості, об'єднання людей та рухи вперед. Підвищуються активність та життєрадісність, бажання творити. Можливі ситуації, у яких необхідно доводити свій професіоналізм, проходити чи організовувати перевірку знань. Гарний час для групової роботи, вирішення юридичних питань, початку далеких подорожей.

14 березня, вівторок, день Марса, 22-й місячний день починається о 01:15

Спадний Місяць у Стрільці

Символ дня: Мудрість, відданість та розсудливість

День терпіння, духовного перетворення, що в результаті допоможе подолати перешкоди та забезпечить добробут у майбутньому. Сприятливі навчання та будь-яка робота з інформацією. Якщо присвятити цей день навчанню, можна просунутися, як за роки старанної праці. Добре вчити інших, передавати досвід, виявляти щедрість.

15 березня, середа, день Меркурія, 23-й місячний день починається о 02:33

Спадний Місяць у Стрільці до 14:05

Символ дня: кровожерливий Морський дракон

Період Місяця без курсу з 10:50 до 14:05, після чого Місяць у Козорозі

Енергія дня складна, пов'язана зі спокусами та провокаціями. Невміла поведінка і в розмові може призвести до затяжних конфліктів та прояву агресії. Контакти краще виключити, зайнятися самостійною роботою, прибиранням будинку, а також доробити те, що було розпочато раніше. Дуже добре позбавлятися всього зайвого.

16 березня, четвер, день Юпітера, 24-й місячний день починається о 03:40

Спадний Місяць у Козорозі

Символ дня: Життя і Смерть як безперервний процес (трансформація)

Зруйнувавши старе, ми творимо нове, тому не варто утримувати те, що безперспективне і більше не може розвиватися. День пробудження чоловічої енергії, боротьби, активних фізичних навантажень. Найкращий день для того, щоб вибрати правильну мотивацію і, наприклад, розпочати дієту. Будь-які медичні процедури та інші дії з метою схуднення призведуть до швидкого видимого результату.

17 березня, п'ятниця, день Венери, 25-й місячний день починається о 04:32

Спадний Місяць у Козорозі до 16:24

Символ дня: Черепаха

Період Місяця без курсу з 16:13 до 16:24, після чого Місяць у Водолії

День пасивних енергій, неквапливого, але впевненого руху наперед. Чудовий час, щоб з'ясувати причини подій недавнього минулого чи поностальгувати. Не варто давати обіцянок та брати на себе додаткові зобов'язання. Жодної надмірної активності та бурхливих розваг.

18 березня, субота, день Сатурна, 26-й місячний день починається о 05:10

Спадний Місяць у Водолії

Символ дня: Болото

Мовчання - золото. Щоб не розчаруватися в собі та оточенні, доведеться виявити терпіння та стійкість. Краще займатися відповідальною роботою, бо велика ймовірність зробити помилки, вибираючи між емоціями та розумом, поривами душі та холодним розрахунком. Добре, що день припадає на суботу, допомагаючи відновитися після трудового тижня, налаштовуючи на спокійний та миролюбний лад.

19 березня, неділя, день Сонця, 27-й місячний день починається о 05:37

Спадний Місяць у Водолії до 17:11

Символ дня: Тризуб

Період Місяця без курсу з 12:32 до 17:11, після чого Місяць у Рибах

Тверезість розуму і сила духу відкриють шлях до потаємних знань. День сповнений протиріч і парадоксів, тому успіх повністю залежатиме від здатності позитивно дивитися на світ, не перетворюючи дрібні побутові проблеми на вселенські катаклізми. Не варто чинити опір бажанню, що раптово виникло, відкласти всі справи в "довгу скриню".

20 березня, неділя, день Сонця, 28-й місячний день починається о 05:57

Спадний Місяць у Рибах

Символ дня: Лотос

Енергетично сильний день завершення астрологічного року. Слід провести його активно і в хорошому настрої, зазирнути всередину себе. День пов'язаний із духовним прозрінням. О 23:24 за київським часом Сонце входить у знак Овна, тобто настає Весняне рівнодення, яке є початком астрономічної весни та нового астрологічного року.

21 березня, понеділок, день Місяця, 29-й місячний день починається о 06:13

Спадний Місяць у Рибах до 18:01

Символ дня: Гідра

Період Місяця без курсу з 17:57 до 18:01, після чого Місяць у Овні.

Бажано зустріти світанок і привітати Сонце, провести ритуали, що очищають, попрацювати зі своєю підсвідомістю і звільнитися від негативних думок. Впевнено займайтеся справами та стукайтеся у потрібні двері! О 19:23 відбудеться молодик в Овні і розпочнеться новий цикл місяця.

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