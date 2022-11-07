Спадний Місяць 9-23 листопада 2022 року: що на нас чекає в цей час

Від 9 до 23 листопада 2022 року – дуже відповідальний період спадного Місяця. У перші дні після повні 8 листопада (Місячного затемнення) багато людей дуже вразливі і приймають все близько до серця, через що страждають партнерські стосунки. Відкритий діалог та щирість допоможуть скоротити дистанцію у парі та відновити довіру. Усуньте страхи через минулі невдачі, бо вони заважають відкрити серце для нового кохання.

Спадний Місяць починається одразу після повного Місячного затемнення в Тельці 8 листопада. У найближчі два тижні необхідно приділити увагу способам зміцнення імунітету, тому що зберігається високий ризик інфекцій, отруєнь та різноманітних алергічних реакцій, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Настав час відмовитися від старого та безперспективно, щоб перейти на наступний та якісний рівень, знайти новий, нестандартний підхід у вирішенні проблем. Неприємності загрожують тим, хто давно відкладав та відкладає на потім вирішення проблем із документацією та фінансами.

9 листопада, середа, день Меркурія

Місяць у Тельці до 15:37, після чого входить на знак Близнят.

15-й місячний день триває від ранку і о 16:40 починається 16-й місячний день.

Період Місяця без курсу від 14:00 до 15:37 – неефективний час

Представники протилежної статі є привабливими одне для одного. Самотнім людям рекомендується частіше виходити у світ, приймати пропозиції про побачення. Можуть виникнути проблеми зі шлюбним партнером чи близькими родичами. У справах дітей можуть відбуватися різні зміни, тож доведеться підтримувати молоде покоління як морально, так і фінансово.

10 листопада, четвер, день Юпітера

Спадний Місяць у Близнятах.

16-й місячний день триває від ранку і о 17:08 починається 17-й місячний день.

Час рівноваги та гармонії духу і тіла, радості та свободи, розквіту жіночих енергій. Цього дня можна зміцнити досягнуті позиції, конструктивно обговорити поточні справи та ухвалити рішення. Хороший день для поїздок та подорожей, длюбовних стосунків, парних контактів.

11 листопада, п'ятниця, день Венери

Спадний Місяць у Близнятах.

17-й місячний день триває від ранку і о 17:45 починається 18-й місячний день.

Безліч контактів та знайомств, люди прагнуть обмінюватися інформацією та ідеями. Потрібно продовжувати старі справи, за нові не братися. Сприятливий час для журналістів, збирання різних відомостей, виступи перед аудиторією. Під час планування справ цього дня намагайтеся робити запас у часі, оскільки велика ймовірність затримок у дорозі, різних перешкод.

12 листопада, субота, день Сатурна

Спадний Місяць у Раку від 02:22.

18-й місячний день триває від ранку і о 18:32 починається 19-й місячний день.

Період місяця без курсу від 00:28 до 02:22 – неефективний час

Енергетично сприятливий день, що сприяє психологічному комфорту в колективах та в особистих взаєминах. Все, що відбувається з людиною цього дня, є відображенням власної внутрішньої сутності. Змінивши свої реакції на зовнішній світ, можна змінити своє життя.

13 листопада, неділя, день Сонця

Спадний Місяць у Раку.

19-й місячний день триває від ранку і о 19:30 починається 20-й місячний день

Цей день вважається тяжким. Ретельно перевіряйте всю інформацію. Корисно очищати вогнем свічки себе та свій дім, позбавлятися непотрібних речей. Будьте обережні з новими ідеями, не піддавайтеся спокусам. Будьте обережними зі словами та діями, оскільки легко можна спровокувати конфліктну ситуацію.

14 листопада, понеділок, день Місяця

Місяць у Раку до 14:47, після чого переходить у знак Лева

20-й місячний день триває від ранку і о 20:35 починається 21-й місячний день.

Період Місяця без курсу від 12:40 до 14:47 – неефективний час.

День одкровень, відкриттів, духовного перетворення, подолання сумнівів, звільнення від боргів та тяжких станів. Бажано бути в товаристві однодумців, їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. Обставини сприятливі для вирішення фінансових питань, професійної діяльності та кар'єрного зростання.

15 листопада, вівторок, день Марса

Спадний Місяць у Леві.

21-й місячний день триває від ранку і о 21:45 починається 22-й місячний день.

День мудрості та знання, духовного та творчого оновлення. Сприятливий час для навчання, будь-якої роботи з інформацією та важливими документами. Можна підписувати контракти, спілкуватися з посадовими особами, вести переговори, вносити різні пропозиції. Хороший день для бізнесу та торгівлі, реорганізації підприємств.

16 листопада, середа, день Меркурія

Спадний Місяць у Леві.

22-й місячний день триває від ранку і о 22:56 починається 23-й місячний день.

День творчого піднесення, щасливі шанси, перспективи. Прокидаються оптимізм, впевненість, красномовство, бойовий дух збільшується, настрій поліпшується, підвищується схильність до ризику. День підходить для проведення презентацій, культурних, спортивних та інших масових заходів. Гарний час для того, щоб піти до начальника і вимагати збільшення зарплати або просто налагодити тісніші взаємини.

17 листопада, четвер, день Юпітера

Спадний Місяць у Діві.

23-й місячний день триває від ранку.

Період Місяця без курсу від 01:55 до 03:03 – неефективний час

День творчого піднесення, щасливих шансів, перспектив. Прокидаються оптимізм, впевненість, промовистість, бойовий дух збільшується, настрій поліпшується. Гарний час для оформлення фінансових документів та договорів, угод купівлі-продажу нерухомості. Сприятливий день для громадських справ, колективної праці, спільного вирішення питань.

18 листопада, п'ятниця, день Венери

Спадний Місяць у Діві.

24-й місячний день починається о 00:08.

День сильних вібрацій, потужних енергетичних потоків, пробудження чоловічої енергії. Підходить для спілкування із протилежною статтю, проведення різноманітних заходів, презентацій творчих проєктів. Сприятливий час для початку далеких подорожей можна закладати фундаменти, базу для майбутніх справ.

19 листопада, субота, день Сатурна

Спадний Місяць у Діві до 12:58, після чого переходить на знак Терези.

25-й місячний день починається о 01:21.

Період Місяця без курсу від 10:46 до 12:58 – неефективний час.

Напружений день, можливі несподівані повороти подій на зовнішньому плані, у суспільстві є тривожні настрої. В особистому житті все складається не так, як передбачалося раніше. Слід дослухатися до свого внутрішнього голосу, не поспішати. Найкраще влаштувати вихідний для відновлення сил.

20 листопада, неділя, день Сонця

Спадний Місяць у Терезах.

26-й місячний день починається о 02:34.

Велика спокуса піддатися ілюзії своїх досягнень. Не піддавайтеся на провокації та спокуси. Утримайтеся від активної діяльності, більше відпочивайте. Виявляйте вибірковість у контактах. Дослухатися до порад друзів та не відкидайте їхні пропозиції. Будьте особливо уважними на дорогах.

21 листопада, понеділок, день Місяця

Місяць у Терезах до 19:16, після чого переходить у знак Скорпіона.

27-й місячний день починається о 03:52.

Період Місяця без курсу від 13:14 до 19:16 – неефективний час.

Сьогодні можуть прийти одкровення та таємні знання. Можна знайти вихід із складної ситуації. Можливий прибуток від раніше укладених угод та договорів. Перша половина дня вважається сприятливішою. У другій половині дня не варто займатися важливими справами, підписувати договори та розпочинати нові справи. Уникайте хвилювань та напруженостей.

22 листопада, вівторок, день Марса

Спадний Місяць у Скорпіоні.

28-й місячний день починається о 05:15.

Спокійний та сприятливий день. Підходить для обговорення серйозних питань із діловими партнерами, купівлі землі та нерухомості. Рекомендується працювати не поспішаючи, але без прояву лінощів. Можна поліпшити стан справ у бізнесі, вирішити фінансові питання. Зберігати свої успіхи та досягнення в таємниці.

23 листопада, середа, день Меркурія

Місяць у Скорпіоні до 22:15, після чого переходить на знак Стрільця.

29-й місячний день починається о 06:38.

Період Місяця без курсу від 20:15 до 22:15 – неефективний час.

Цього дня посилюються страхи та фобії, порушуються кармічні теми. В усіх сферах можливі несподівані розвороти подій. Час кризи у відносинах, оскільки людей охоплюють сильні миттєві переживання. Приділіть увагу своєму духовному зростанню, завершіть справи місячного місяця до молодика 24 листопада.

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