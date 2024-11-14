Спадний Місяць від 16 до 30 листопада 2024 року: що на нас чекає в цей час

Період спадного Місяця — це час, коли варто подивитися на плоди своєї праці, оцінити досягнення і охоче прийняти ідеї про те, що слід відпустити.

Це час перезавантаження, усвідомлення та підготовки до нових починань у наступний місячний цикл. Використовуйте ці дні, щоб упорядкувати своє життя, позбутися всього зайвого і зосередитися на внутрішньому світі, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Найближча фаза спадного Місяця починається відразу після повні 15 листопада і триває до молодика 1 грудня. Повний місяць у Тельці віддає свою енергію, запрошуючи нас до тиші та роздумів, а також до усвідомлення глибинних речей та подяки.

Місяць поступово зменшується, скорочуючи своє світло. В астрології ця стадія символізує час завершення, аналізу та звільнення. Рівень енергії починає знижуватися, закликаючи нас сповільнитися, підбити підсумки та підготуватися до нового циклу. Кожен день спадного Місяця може стати кроком на шляху до оновлення та внутрішньої гармонії.

Основні характеристики та рекомендації для періоду спадного Місяця:

1) Завершення проектів: ідеальний час, щоб завершити розпочаті справи, довести до кінця проекти та закрити незакінчені питання.

2) Звільнення та очищення: підходить для позбавлення всього непотрібного: старих речей, токсичних зв'язків та застарілих звичок.

3) Внутрішнє занурення: корисно зосередитися на самоаналізі та внутрішній роботі, щоб зрозуміти свої справжні потреби та бажання.

4) Оздоровлення та відпочинок: у цей період варто звернути увагу на здоров'я, приділяючи час відновленню сил та зміцненню імунітету.

5) Планування та підготовка: підходящий період для обдумування нових цілей та стратегій, які можна буде почати реалізовувати у наступному циклі.

6) Період спадного Місяця вчить нас мистецтву відпускання, прощання з віджилим і підготовці до нового зростання. Це час мудрості та самопізнання, що допомагає нам очиститись і звільнити місце для майбутніх починань.

Плюси періоду:

Очищення та звільнення: ефективний час для позбавлення від непотрібних речей, звичок та зв'язків.

Завершення справ: завершення розпочатих справ приносить почуття задоволення та звільняє місце для нового.

Самоаналіз та рефлексія: корисний час для роздумів про минулі події та винесення уроків.

Мінуси періоду:

Зниження енергії: менше ентузіазму та фізичних сил, що робить складні починання менш успішними.

Емоційна чутливість: внутрішні переживання можуть загостритися, що потребує уважного ставлення до своїх почуттів.

Складність нових починань: невдалий час для старту нових проектів чи прийняття найважливіших рішень.

Рекомендації:

Завершуйте старі справи: зосередьтеся на завершенні того, що обтяжує, будь то проекти, зобов'язання чи конфлікти. Успішно закінчуйте розпочаті проекти та позбавляйтеся старих зобов'язань.

Очищайте простір: позбавтеся фізичного та цифрового сміття, створюючи чистоту та порядок. Проведіть прибирання, звільніться від непотрібних речей та створіть відчуття свіжості.

Проводьте практики для розуму та тіла: медитації, йога та практики заземлення допоможуть зміцнити внутрішній спокій. Проводьте більше часу в тиші, займайтеся саморефлексією та духовними практиками.

Будьте уважні до свого здоров'я: приділіть час розслабленню, сну та турботі про себе. Подбайте про фізичний та емоційний стан, дайте собі час для відновлення.

Звільняйтесь від похмурих думок: пробачте себе та інших, щоб позбутися тяжкості минулого і відкрити серце для нового. Відпустіть образи, щоб звільнити місце для нових можливостей.

Чого уникати:

Нові починання: Залиште стартапи і важливі рішення на період Місяця, що росте.

Зайві навантаження: Уникайте фізичного та емоційного навантаження, дайте собі можливість сповільнитися.

Імпульсивні дії: Збережіть амбіції та ініціативу для більш сприятливого часу.

Від 16 до 18 листопада Місяць переміщається у знаках Тельця та Близнят. У цей час інтуїція особливо гостра, а душа прагне ясності. Під першим проблиском спадного Місяця нам відкриваються важливі істини. Простір наповнений енергією спілкування та знань. Корисно обговорити свої плани з близькими, поділитись думками та знайти підтримку. Ідеальні дні для позбавлення від непотрібних зв'язків чи інформації, що перевантажує розум. А також для розлучення з тим, що заважає прояву справжньої сили.

19 і 20 листопада спадна Місяць у Раку посилює емоційну глибину і відкриває шлях до внутрішнього занурення. Прислухайтеся до своїх мрій та символів, які з'являються – вони можуть нести відповіді та важливі підказки. Очищувальні ритуали та водні практики сьогодні особливо ефективні. Це день м'якої та ніжної енергії, що дозволяє відпустити минулі образи та відкрити серце для оновлення.

21 та 22 листопада Місяць переміщається по вогненному знаку Лева, і динаміка змінюється: ми відчуваємо приплив енергії та прагнення діяти. Проте, з Місяцем, що зменшується, ця енергія спрямована не на нові починання, а на завершення поточних справ. Подумайте про те, що вимагає вашої сміливості, щоб бути вільним. Це час прощання з давніми внутрішніми конфліктами та страхами.

23 та 24 листопада Місяць у знаку Діви, і наша увага переключається на фізичний світ та матеріальні ресурси. Підходящий час для очищення простору навколо себе та турботи про своє тіло. Практики самообслуговування та створення затишку допоможуть заспокоїти думки. Земний знак Діви спонукає до дисципліни та практичного підходу. Медитації та практики заземлення допоможуть зміцнити впевненість і намітити план, як позбутися надлишків.

Від 25 по 27 листопада Місяць зменшується у знаку Терези, продовжуючи впливати на наше відчуття стабільності та внутрішнього спокою. Гарний час для відвідування косметолога чи перукаря. Час підходить для аналізу своїх цінностей та переконань, організації думок та спрощення завдань – це допоможе досягти балансу у житті. У ці дні можуть з'явитися важливі ідеї щодо того, що потрібно змінити в особистому та професійному житті. Діліться думками, але не беріть на себе нові зобов'язання.

28 і 29 листопада Місяць переміщається у знак Скорпіона, що сприяє дослідженню нових способів позбавлення хаосу в голові. Емоції можуть загостритися, але це також шанс позбутися вантажу минулого, що накопичився. Це момент глибокого самоаналізу та підготовки до молодика. Відмінний час для медитацій на відпускання всього непотрібного та підбиття підсумків місяця.

30 листопада Місяць у Стрільці – завершальний день спадного Місяця. Приготуйтеся до нового циклу з ясністю та легкістю, залишивши позаду все, що більше не є вашим благополуччям. День сприятливий для написання щоденників, позбавлення від старих паперів та цифрового чищення. Дозвольте собі легкість та свіжий погляд на майбутнє.

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