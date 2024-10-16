Спадний Місяць від 18 до 31 жовтня 2024 року: що на нас чекає в цей час

У період від 18 до 31 жовтня 2024 року спадний Місяць притягує в життя ситуації завершення. Від зовнішньої активної діяльності ми поступово переходимо до внутрішньої роботи. Місяць містить енергію, яка забезпечує викид непотрібного, а також підбиття підсумків і відновлення. Цей час корисно використовувати для реалізації проєктів, очищення та підготовки до нового циклу.

Період спадного Місяця від 18 до 31 жовтня 2024 року – фаза, коли найлегше звільнити місце для нового та ухвалити важливі рішення. Кращий час, коли можна виставляти на продаж нерухомість або автомобіль, або інші речі, яких хочеться швидше позбутися. Але ці дні не підходять для відкриття нового бізнесу, еміграції, одруження, започаткування професійної діяльності та запуску процесів.

Це час уточнення та спрощення, коли кожен крок, спрямований на відмову від повернення та відновлення, буде особливо ефективний. Працюйте над завершенням, дозвольте собі відпочити та накопичити внутрішні ресурси, щоб зустріти новий місячний цикл, який розпочнеться 1 листопада, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

18 – 23 жовтня: третя чверть

Цими днями Місяць та Сонце утворюють між собою гармонійні аспекти – секстиль та тригон. Тому енергетичне тло відносно сприятливе. Загалом це ефективний період, коли можна перетворити своє життя, насолоджуватися отриманими результатами, створювати фундамент майбутніх успіхів.

Місяць переміщується за знаками: Телець, Близнята, Рак. А це означає, що представники цих знаків зодіаку отримують максимум можливостей для досягнення цілей та отримання бажаного. Кращий час для створення та напрацювання корисних навичок, проходження практики після отримання теоретичних знань.

У третій чверті своїх фаз Місяць переходить від повні до більш спокійної фази. Енергія починає знижуватися, що створює необхідні умови для:

завершення старих справ та довгострокових проєктів. Найкраще зосередитися на тому, щоб довести розпочате до кінця та розставити всі крапки над "i";

проведення роботи над помилками, аналізу свого психічного стану та переживань. Цей час чудово підходить для роздумів про те, що було зроблено правильно, а що потребує виправлень у майбутньому;

відмови від старих звичок та залежностей. Спадний Місяць особливо хороший для очищення від того, що більше не приносить користі, розриву токсичних зв'язків;

роботи над собою, спокійного, але ретельного планування та впорядкування свого життя, самопізнання. Важливо не перезавантажувати себе новими завданнями, а натомість виділити час на відпочинок та відновлення.

24 – 31 жовтня: четверта чверть

Четверта чверть Місяця починається з напруженого аспекту (квадрат) між Сонцем та Місяцем. Відповідно соціально-психологічний клімат досить складний. Але одночасно виявляються всі проблемні місця, скоєні помилки. І, краще їх не переносити в новий місячний цикл, а залишити в поточному, зробивши необхідну роботу.

Місяць переміщується за знаками: Лев, Діва, Терези. Цими днями збільшується кількість аварій, травм, конфліктів. Стан здоров'я потребує підвищеної уваги. Також необхідно знизити життєвий темп, берегти себе та відпустити те, що більше не є актуальним. Гарний час для усвідомлення глибинних речей, становлення духовного шляху розвитку.

Дні від 24 до 31 жовтня можуть бути корисними для:

прибирання у всіх сенсах, детоксикації, як фізичної, і емоційної. Усе, що відслужило свій термін, краще відпустити;

проведення ритуалів прощання, гармонізації внутрішніх процесів та самовдосконалення. Також цей період підходить для хірургічних втручань, серйозних медичних маніпуляцій;

поглибленого самоаналізу, медитацій та роботи з підсвідомістю. Цей період підтримує відновлення душевної рівноваги, особливо якщо вас оточують близькі за духом люди, друзі та однодумці;

пошуку у собі прихованих талантів. Важливо звертати увагу на свої емоції, тому що Місяць вже перед молодиком, і це може викликати відчуття емоційного спустошення або меланхолії. Однак саме цей стан передбачає глибоке розуміння благих бажань та потреб, усвідомлення своїх справжніх потреб.

Від 29 до 31 жовтня — заключна фаза спадного Місяця, час, коли енергія досягне мінімального рівня. Цими днями треба подумати про себе, знайти час на відпочинок та відновлення сил перед новим місячним циклом. Ідеальний час для вирішення всіх справ, які вимагають відповідального вибору, містять складні моменти, чи то особисті, чи професійні завдання.

Оскільки зовнішня діяльність мінімальна, можна зосередитись на головному. Сприятливе підбиття підсумків, а також підготовка до наступного циклу. Проаналізуйте, що ви хочете змінити чи покращити та приступайте до цього вже з 1 листопада.

Чудові результати можна отримати, якщо дозволити собі відпочинок, тихі заняття, розслаблюючі тренування, масаж, прогулянки на природі. Завдяки цьому можна уникнути поспішних помилок та руйнівних дій.

Дні перед молодим чоловіком допоможуть підготуватися до змін, якщо використовувати їх правильно. Це час, коли необхідно особливо стежити за своїм емоційним станом, звести до мінімуму соціальну активність, оскільки великий ризик отримати перенапруженість та стреси.

Нехай цей період настане для вас під час усвідомлення та мудрого відпускання всього того, що заважає вам рухатися вперед!

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