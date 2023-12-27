Спадний Місяць від 28 грудня 2023-го до 10 січня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Дні спадного Місяця 28.12.23 – 10.01.24 припадають на період завершення старого року та початок нового. Це перехід із минулого у майбутнє, і він може бути зовсім непростим. Час кардинальних перетворень наявного стану речей. Ідеально підходить для того, щоб подивитися на життя у ширшому масштабі та порадіти успіхам, яких вже вдалося досягти.

Місяць — найближче до Землі небесне тіло, що впливає на життя всіх людей. Фаза втрат Місяця – це завжди період збирання врожаю після завзятої старанної праці. У найближчі два тижні після повні 27 грудня наше нічне світило сприяє всім, хто готовий зробити рішучий крок у майбутнє і розпочати життя з чистої сторінки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Багатьом людям доведеться вкотре наступити одні й самі граблі, бо зараз період ретроградного Меркурія. Тому кожній людині варто бути готовою до певних труднощів, які зроблять її ще сильнішою, якщо вона з гідністю їх пройде.

Холодним Місяцем називається остання повня у році, що відбувається в грудні. У 2023 — це повня у Раку 27 грудня, що визначає основні тенденції на період спадного Місяця від 28 грудня 2023 до 10 січня 2024 року. Рівень життєвої енергії невисокий у період спадного Місяця.

У кожному знаку зодіаку транзитний Місяць перебуває приблизно 2,5 дні. Оскільки наш рівень енергії безпосередньо пов'язаний місячним календарем, то представники знаків: Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець і Козоріг – у найближчий період спадного Місяця дуже сильно відчуватимуть його вплив. І якщо є заповітне бажання, варто купити новорічну іграшку, яка втілює мрію. У ніч проти 1 січня повісьте її на ялинку або виберіть для неї почесне місце на святковому столі та чекайте на диво в новому році.

Календарний рік закінчується, а це найкращий час для того, щоб викинути деякі непотрібні речі та звільнити місце для чогось нового та цікавого. Місяць – покровитель домашнього вогнища, а дні спадного Місяця – сприятливий період для генерального прибирання, переїзду, відсікання токсичних зв'язків. І тоді одразу ж після молодика 11 січня 2024 року, буде легше вийти на новий рівень у всіх сферах, проявляти себе впевнено, робити кроки для набуття популярності та розширення свого впливу.

Спадний Місяць забирає хвороби, допомагає прийняти необхідні самообмеження, повернути борг. Саме час розчистити простір і підготувати плацдарм нового життєвого етапу. Місяць, переміщуючись за цими знаками зодіаку, дає підтримку і не дозволяє зійти з правильного шляху або його визначити.

Краще в цей період не вплутуватися у фінансові зобов'язання та не оформлювати важливі документи. І ще, щоб бажання здійснювалися, необхідно загадувати їх правильно! Останні дні 2023 року принесуть бажання діяти на емоціях. Важливі справи краще відкласти через велику ймовірність помилок. Важко буде зрозуміти мету своїх дій, однак цей час чудовий для романтики та творчої діяльності.

Спадний Місяць у Раку до 29 грудня, 02:23, після – у Леві.

Період підвищеної емоційності, сприятливий для сімейних справ та усунення непорозумінь у особистому житті. Взаємини з протилежною статтю стають більш задушевними та наповненими. Кохання плекає не пристрасть, а ніжність. Але в цей час необхідно контролювати свої почуття та емоції, оскільки підвищується вразливість та чутливість.

За Місяця у Раку не рекомендуються косметичні процедури, і навіть відвідування стиліста і перукаря, бо рішення щодо своєї зовнішності ухвалюються під впливом емоцій.

Спадний Місяць у Леві до 31 грудня, 13:55, після – у Діві.

Транзитний Місяць у Леві робить явним те, що раніше ховалося. Висвітлює почуття, помилки та недоліки. Особливо важко сприймається критика на свою адресу, виникає відчуття розчарування, коли оточення дає негативну оцінку. Але також це дні творчого піднесення, красномовства та різноманітних авантюр. Люди схильні приміряти соціальні маски, легше входять у образ, з якого потім складно вийти.

Вдалий час для того, щоб показати світові свої роботи, провести презентації та інші культурно-масові заходи. Виявляйте себе яскраво, нестандартно та свіжо!

Спадний Місяць у Діві до 3 січня, 02:46, після — у Терезах.

Вдалий час для того, щоб внести свої ідеї та пропозиції на розгляд колективу. Переговори та зустрічі, що вимагають прояви дипломатичних якостей, відбуваються вдало. З одного боку, люди прагнуть стабільності, але, з іншого боку, є нерішучість, схильність до коливань. Дні Місяця у Терезах підходять для важливих покупок та угод, фінансових операцій, звернення до керівництва та офіційних інстанцій.

Сприятливий час відвідування перукаря, стиліста та інших фахівців індустрії краси. Також час підходить для прояву знаків уваги симпатичній вам людині.

Спадний Місяць у Терезах до 5 січня, 14:35, після – у Скорпіоні.

У період транзиту Місяця Скорпіоном люди часто роздратовані, часом навіть агресивні, нетерпимі, схильні до депресій. Дні очищення, трансформації ситуацій. Психічної енергії багато, але не кожен розуміє, куди її спрямувати. Якщо ж є сфера життєдіяльності, яка захоплює найбільше, то значно підвищується ефективність роботи в цій сфері, оскільки інформація сприймається критично, підвищується інтерес до матеріалу, що вивчається.

Активізуються маніпулятори, "енергетичні донори" та "енергетичні вампіри. Легко потрапити під вплив іншої людини, ухвалити рішення, яке не принесе згодом жодної користі.

Спадний Місяць у Скорпіоні до 7 січня, 23:06, після – у Стрільці.

Важко залишатися емоційно спокійним на тлі того, що відбувається, але загалом, загальне тло можна розцінювати як сприятливе. Здоров'я нестабільне, бо загальне самопочуття залежить від стану внутрішнього балансу. Наберіться терпіння, мудрості і з наполегливістю рухайтеся до намічених цілей. Впевненість у собі допоможе отримати бажану посаду чи підвищення. Багато проблем із закордонними контрактами буде вирішено, фінансові та юридичні аспекти – залагоджено.

Ті, хто займається майновими питаннями, перебуває у стані шлюборозлучного процесу, з високою ймовірністю вирішать подібні питання з вигодою і користю для себе. Сприятливий час для пошуку фінансової допомоги, спадкових справ, розподілу спільних ресурсів.

Спадний Місяць в Стрільці до 10 січня, 03:32, після — в Козорозі.

Певний етап життя добігає кінця і починається зовсім новий цикл. Змінюються алгоритми спілкування, дії з тих чи тих життєвих сфер. Минуле глибоко впливає на те, хто ми є, тому важливо поміркувати і відпустити старі історії, які утримують у глухому куті і створюють перешкоди. Варто подумати про те, що вам справді потрібно, а від чого можна легко відмовитися. Для того, щоб досягти бажаного результату, доведеться чимось пожертвувати.

Добре вдається планування, чудово працює логіка, але найближчі дні не особливо вдалі для творчих людей. Бажано присвятити їх завершенню справ, підбиттю підсумків за місячний цикл, бо вже 11 січня о 13:57 за київським часом – молодик у Козорозі і починається перший місячний цикл у новому році.

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