Спадний Місяць від 28 листопада до 12 грудня 2023 року: що на нас чекає в цей час

У період спадного Місяця бажано приділяти увагу внутрішній роботі, звільнятися від установок, що обмежують, і негативних програм. Прекрасний час для того, щоб почати дієту та скинути зайву вагу, що своєю чергою, позбавить невдач, шкідливих звичок та хвороб.

Після точки повні 27 листопада ще кілька днів може бути загальне напружене тло, але вже значно менше. Спадний Місяць символізує поступове завершення проєктів або ідей, які були задумані в перші дні після молодика 13 листопада, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Відповідний час для перегляду зобов'язань та взаємостосунків. Давні протиріччя з начальством чи впливовими людьми легше вирішуються. Багато новин сприймаються набагато спокійніше, а спілкування відбувається гладко і сердечно. Навіть вразливі та емоційні люди менше схильні до перепадів настрою, що сприяє ефективній роботі в колективі.

28 листопада спадний Місяць у Близнятах

15-й місячний день триває від ранку

16-й місячний день починається о 16:14

Місяць у гармонійному аспекті з Венерою пробуджує інтуїцію та творчу енергію, приносить нам щось нове та приємне. Легкий та сприятливий день для всіх справ. Сприятливий для поїздок, спілкування з друзями та родичами. Час чуттєвої жіночої енергії, коли розкривається краса, витонченість та сексуальність.

29 листопада спадний Місяць у Раку від 08:57

Період місяця без курсу від 03:03 до 08:57

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 17:04

Місяць у гармонійних аспектах із Сатурном та ретро Юпітером приносить успіх у справах, дозволяє знайти покровителів та помічників. Сприяє подорожам, роблячи їх щасливими та цікавими. Чудово проходить звернення до офіційних інстанцій. Підвищується самоконтроль та дисциплінованість, посилюється почуття обов'язку та справедливості.

30 листопада спадний Місяць у Раку

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 18:06

Місяць у гармонійному аспекті з ретро Ураном посилює інтуїцію та підвищує неординарні творчі здібності. Легко відбуваються відкриття, є несподівані рішення, мислення стає нестандартним. Уран активізує прагнення всього нового, розширюються горизонти. День сприятливий для групової роботи.

1 грудня Місяць у Раку, у Леві – від 18:04

Період місяця без курсу від 15:06 до 18:04

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 19:17

Місяць у гармонійному аспекті з ретро Нептуном, напружених аспектах з Плутоном та Венерою. День творчого піднесення, сповнений енергією, яку необхідно направити у конструктивне русло. Прокидаються оптимізм, впевненість, красномовство, бойовий дух збільшується, настрій поліпшується, підвищується схильність до ризику.

2 грудня спадний Місяць у Леві

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 20:29

Місяць у напрузі з ретро Юпітером і гармонійні аспекти з Сонцем і Марсом. День підходить для проведення презентацій, культурних, спортивних та інших масових заходів. Гарний час для того, щоб піти до начальника і поговорити про збільшення зарплати або поліпшення умов праці. Доклавши трохи зусиль, можна багато досягти, тож бажано не прогаяти цей день.

3 грудня спадний Місяць у Леві

20-й місячний день триває від ранку

21-й місячний день починається о 21:42

Місяць у напрузі з ретро Ураном і гармонійний аспект з Венерою. Кохання з першого погляду найчастіше трапляється саме за таких планетарних взаємодій. День авантюр, романтики та пригод, що збагачують життя. Водночас конфліктний аспект Місяця та Урану проявляється підвищеною психічною нестабільністю. Необхідно уникати негативних емоцій – вони можуть спричинити катастрофу!

4 грудня Місяць у Діві від 05:52

Період місяця без курсу від 04:11 до 05:52

21-й місячний день триває від ранку

22-й місячний день починається о 22:52

Місяць у гармонійних аспектах з ретро Юпітером та Меркурієм, опозиції з Сатурном та поєднанні з негативною кармічною точкою Чорним Місяцем. День висновків, справедливості, об'єднання людей та руху вперед. Як ніколи працюють причинно-наслідкові зв'язки, коли кожному віддається за заслуги та попередні гарні справи.

5 грудня спадний Місяць у Діві

22-й місячний день триває від ранку

Місяць у напрузі з Марсом і Сонцем, гармонійний аспект з ретро Ураном. День духовного та творчого оновлення. Можливі часті перепади настрою та неадекватні емоційні реакції на навколишню дійсність. Для особистих стосунків непростий час. Кризи вдасться уникнути, якщо взаємини побудовані на розумінні та прийнятті обома своїх обов'язків та зобов'язань.

6 грудня спадний Місяць у Діві, у Терезах – від 18:34

Період місяця без курсу від 15:50 до 18:34

23-й місячний день починається о 00:01

Місяць в опозиції з ретро Нептуном і гармонійний аспект з Плутоном. Енергія дня складна. Може призвести до конфліктів і прояву агресії у різі невмілої поведінки та розмов. День провокацій та спокус. Дуже добре позбавлятися всього зайвого. Якщо діяти цілеспрямовано самотужки, то сила Місяця може допомогти здійснити найскладніші плани.

7 грудня Місяць у Терезах

24-й місячний день починається о 01:10

Місяць у напрузі з Меркурієм та гармонійному аспекті з Марсом. Слушний час для того, щоб закрити двері в минуле, щоб незабаром почати творити нове. День пробудження чоловічої енергії, сприятливий для спілкування із протилежною статтю. Почуття набувають особливої глибини та м'якості. Добре в цей період пробувати практики щодо заспокоєння розуму, концентрації та медитації.

8 грудня Місяць у Терезах

25-й місячний день починається о 02:20

Місяць у напруженому аспекті з Плутоном, який трохи згладжує розбіжний гармонійний аспект із Сонцем. День надчутливості, зосередження та уяви. Слід дослухатися свого внутрішнього голосу. Не поспішайте робити висновки та приймати рішення. Перша половина дня сприятлива, але надвечір напруга зростає. Не вступати у спільну діяльність у другій половині дня.

9 грудня спадний Місяць у Скорпіоні з 05:32

Період місяця без курсу від 03:05 по 05:34

26-й місячний день починається о 03:33

Місяць у поєднанні з Венерою, опозиції з ретро Юпітером та гармонійних аспектах з Меркурієм та Сатурном. Планетарні взаємодії дає нам гнучкість мислення, чуйність до співрозмовника, можливість прийняти його думку і знайти рішення, вигідне обом сторонам. У цей час сприятливо проведення важливих переговорів. Поліпшується пам'ять, енергії дня сприяють вивченню нових наук чи мов.

10 грудня спадний Місяць у Скорпіоні

27-й місячний день починається о 04:49

Місяць в опозиції з ретро Ураном, з одного боку, сприяє одкровенням та таємним знанням, доповнює розум інтуїцією та чутливістю. Але, з іншого боку, дає схильність кидати одні незакінчені справи і одразу братися за інші. Зростає кількість ситуацій, коли проявляється підвищена психічна нестабільність. Зберігайте тверезість розуму та силу духу!

11 грудня Місяць у Скорпіоні, у Стрільці – від 13:10

Період місяця без курсу від 10:57 до 13:10

28-й місячний день починається о 06:09

Місяць у гармонійних аспектах з ретро Нептуном та Плутоном. Спокійний та сприятливий день. Слід провести його активно і в хорошому настрої, зазирнути всередину себе. День сприятливий для всіх справ, особливо для вирішення фінансових питань, реорганізації бізнесу. Він пов'язаний із духовним прозрінням, усвідомленням цілей та способів їх досягнення.

12 грудня спадний Місяць у Стрільці

29-й місячний день починається о 07:31

День перед молодиком у Стрільці 13 грудня.

Місяць у поєднанні з Марсом у Стрільці сприяє подорожі та відрядженню. Напруга із Сатурном вимагає дотримання субординації, необхідно діяти лише відповідно до норм та правил. Підвищується активність та життєрадісність, навіть якщо виникає безліч перешкод. Час активізації жіночої енергії, емоційно-чуттєвої сфери, творчої енергії та підсвідомості.

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