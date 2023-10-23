Спадний Місяць від 29 жовтня до 12 листопада 2023 року: що на нас чекає в цей час

Закінчився осінній сезон затемнень 14-28 жовтня, та його відлуння відчуватиметься ще два тижні, тобто всі дні спадного Місяця 29 жовтня – 12 листопада. Вихід з ілюзій – так можна назвати цей період, який буде не дуже тривалим, проте незабутнім і трансформаційним.

Місячне затемнення 28 жовтня визначає тло найближчим часом, але це вже зовсім не та концентрація спотворень, як у коридор затемнень. Настав час отримувати відповіді на таємничі загадки. Якщо, звісно, вистачить знань і мудрості їх розгадати.

Меркурій переміщається Скорпіоном від 22 жовтня до 10 листопада – практично весь період спадного Місяця – і допомагає активувати такі необхідні якості як усвідомленість, духовність і відповідальність. Це час знання та мудрості, однак не варто плутати інформацію зі знанням. Це не те одне й те саме: інформація – це відомості, які ми отримуємо: від людей, зі ЗМІ та книжок. Інформація стає знанням, коли ми починаємо її осмислювати, систематизувати та включати до своєї картини світу. А коли пропускаємо знання через чуттєвий досвід, воно перетворюється на мудрість.

29 жовтня спадний Місяць у Тельці

15-й місячний день триває від ранку

16-й місячний день починається о 17:45

Місяць у поєднанні з ретро Ураном посилює інтуїтивні здібності, допомагає читати між рядків, розуміти приховані мотиви й почуття інших людей. Цього дня словами можна зачепити потрібні ниточки. Найнесподіванішим чином у якійсь групі чи колективі раптово стає помітною одна людина, навколо якої розгортаються дивні події.

30 жовтня спадний Місяць у Тельці, від 17:07 – у Близнятах

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 17:08

Період Місяця без курсу від 13:35 до 17:07

Протягом дня події розвиваються стрімко, але надвечір виникають перешкоди – Місяць у напруженості з ретро Сатурном. Важливо зберегти рівновагу і не зійти з дистанції – Всесвіт випробовує, перш ніж відчинити двері до нової реальності. Намагайтеся залишатися осторонь метушні й напруженості. Присвятіть день встановленню комфорту в колективі. Зверніть увагу на комфортабельне облаштування свого робочого місця.

31 жовтня спадний Місяць у Близнятах

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 17:40

Гармонійний і сприятливий день, особливо перша його половина, вона дає можливість максимально використовувати внутрішню енергію. Можливі осяяння, одкровення, що дозволяють вирішити найскладніші завдання. Цей день – свято натхнення для творчих людей. Кохання і свято тріумфують.

1 листопада спадний Місяць у Близнятах до 23:30, після чого переходить до знака Рака

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 18:23

Період місяця без курсу від 14:36 до 23:30

Неоднозначний день, оскільки те, що відбувається довкола, відображає внутрішній стан людини, її сутність. Корисно зазирнути всередину себе і знайти там підґрунтя для своїх поглядів і дій. Лише змінивши свої реакції на зовнішній світ, можна якісно змінити своє життя.

2 листопада спадний Місяць у Раку

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 19:19

Багато людей глибоко поринають у проблеми, які не вимагають такої пильної уваги. Гармонійний аспект Місяця і Сонця сприяє позитивним трансформаціям. День вдалий для аналізу минулих подій і визначення планів на майбутнє з урахуванням виявлених помилок.

3 листопада спадний Місяць у Раку

20-й місячний день триває від ранку

21-й місячний день починається о 20:24

День одкровень, відкриттів, духовного перетворення, подолання сумнівів. Місяць у гармонійному аспекті з Меркурієм допомагає звільнитися від боргів і тяжких станів. З'являються цікаві ідеї, легко вирішуються найважливіші питання. Будьте відкритими до того, що прийде сьогодні, спілкуйтеся з однодумцями, їхня думка допоможе розплющити очі на багато речей.

4 листопада Місяць у Раку, від 09:20 – у Леві

21-й місячний день триває від ранку

22-й місячний день починається о 21:35

Період місяця без курсу від 05:27 до 09:20

Активний і творчий день, сповнений енергії, тому варто планувати максимум справ на цей час. Прокидаються оптимізм, упевненість, красномовство, бойовий дух підвищується, настрій покращується, посилюється схильність до ризику. Вдалий день для проведення презентацій, культурних, спортивних та інших масових заходів.

5 листопада спадний Місяць у Леві

22-й місячний день триває від ранку

23-й місячний день починається о 22:47

Думки й почуття стає легше розкрити, що може дати нам додатковий імпульс для досягнення цілей. Це час, коли можна глибше дослідити і зрозуміти зміст власного існування, свого призначення у поточному втіленні. Але цього дня люди схильні бурхливо реагувати на зовнішні подразники та відчувати сильні емоції, а це не завжди добре, тож важливо стримувати себе.

6 листопада спадний Місяць у Леві, від 21:38 – у Діві

23-й місячний день триває від ранку

24-й місячний день починається о 23:59

Період місяця без курсу від 09:25 до 21:38

Важливо скористатися всіма можливостями транзиту Місяця знаком Лева, щоб наступними днями уникнути негативу через втрачені шанси. Цього дня можна привернути увагу до своїх проєктів, донести важливу інформацію до людей навколо та бути почутими. Невербальні сигнали мають необхідний вплив.

7 листопада спадний Місяць у Діві

24-й місячний день триває від ранку

Складний день – Місяць поєднується з негативною кармічною точкою Чорним Місяцем. Люди стримані та потайливі, виявляють свою відчуженість.Цього дня ми можемо сильно залучатися до власних думок і переживань, що призводить до ізоляції та почуття самотності. А для навколишніх ми замкнені.

8 листопада спадний Місяць у Діві

25-й місячний день починається о 01:09

Місяць у гармонійному аспекті з ретро Ураном може призвести до підвищеної емоційної чутливості та пристрасності. Водночас посилюється прагнення до дослідження своїх власних емоцій і перетворення внутрішнього світу. Зростає інтерес до філософії, до питань життя і смерті, що дозволяє стати на шлях особистісного розвитку.

9 листопада спадний Місяць у Діві, від 10:07 – у Терезах

26-й місячний день починається о 02:18

Період місяця без курсу від 06:55 до 10:07

З'єднання Місяця і Венери в Терезах робить день вдалим для переговорів і зустрічей, які потребують прояву дипломатичних якостей. Проте не варто ухвалювати важливих рішень, краще завершити вже розпочате. Люди виявляють стабільність з одного боку, і нерішучість, схильність до коливань, – з іншого.

10 листопада спадний Місяць у Терезах

27-й місячний день починається о 03:28

Перед багатьма людьми стоїть завдання знайти самого себе та передати свій досвід іншим людям. Чудовий день для медитації, можливе інтуїтивне прозріння, здобуття потаємних знань. Можна знайти вихід зі складної ситуації завдяки партнеру. Можливий прибуток від раніше укладених угод і договорів.

11 листопада спадний Місяць у Терезах, від 20:39 – у Скорпіоні

28-й місячний день починається о 04:39

Період місяця без курсу від 17:05 до 20:39

Спокійний і сприятливий день. Треба провести його активно і в гарному настрої, зазирнути всередину себе. До вечора з'являється сильне прагнення до занурення у глибокі психологічні та емоційні шари. Це призводить до того, що ми можемо схилятися до накопичення негативних емоцій.

12 листопада спадний Місяць у Скорпіоні

29-й місячний день починається о 05:54

День перед трансформаційним молодиком у Скорпіоні 13 жовтня асоціюється із прихованою мудрістю. У цей час ми відчуваємо сильніший зв'язок з інтуїцією, завдяки цьому приходить глибоке розуміння того, що відбувається навколо. Ми сприйнятливіші до підсвідомих знань і вмінь, і вони допомагають нам ухвалити своєчасні рішення та знайти правильний шлях у житті.

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