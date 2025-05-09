Спадний Місяць від 13 травня до 26 травня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Спадний Місяць від 13 травня до 26 травня 2025 року / © Associated Press

Реклама

Повня у Скорпіоні 12 травня запускає процес трансформації, а транзит Місяця за знаками зодіаку, забарвлює дні своїми уроками. Цей цикл сприяє внутрішній роботі, завершенню незакінчених справ та підготовці до нового етапу, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Місяць підтримує ті процеси, які допомагають позбутися обмежень і готують до нового етапу. Вона приносить хвилю очищення і підказок підсвідомості, що дозволяє позбутися емоційних тяжкостей. Чим менше зайвого, тим більше місця для кохання та натхнення.

Як спадний Місяць у знаках впливатиме на нас?

Реклама

13 травня, Місяць у Скорпіоні

Цей день все ще просякнутий потужною енергією повні. Внутрішня напруга може зберігатися, але це гарний час для глибинного аналізу та прощання з минулим. Підказки можуть бути скрізь. Не бійтеся паузи — саме в ній народжуються найясніші думки. Період розплутування вузлів. Спадний Місяць допомагає зрозуміти, де губляться сили.

Перші дні після повні — це глибинна зачистка. Повня у Скорпіоні допомагає позбутися страхів, залежностей та енергетичних прив’язок. Особливо це відчують Скорпіони, Тельці, Леви та Водолії — емоційне напруження може бути високим, але це також і точка зростання. Затишок, турбота, гроші, тіло — все просить уваги. Наведіть лад, щоб зустріти нове з відкритим серцем.

14 - 15 травня, Місяць у Стрільці

Реклама

Транзит дає бажання рухатися вперед. Ідеальний час для усвідомлення життєвих цілей, планування далеких поїздок та роботи з розширенням свідомості. Спадний Місяць пробуджує бажання йти своїм шляхом. Це час перегляду старих ідеалів та розбору, що більше не відповідає сучасним тенденціям.

Жага свободи та руху змінює похмуру інтенсивність. Добре подорожувати, навчатися, розширювати межі мислення. Вдалий час для Овнів, Львів, Близнят та Стрільців — натхнення прийде через контакт зі світом. Повня розкрив те, що треба залишити в минулому. Те, що йде, дає шанс відчути себе заново. На спадному Місяці представники цих знаків Зодіаку вчаться жити для себе.

16 - 17 травня, Місяць у Козорозі

Практичність, концентрація та дисципліна виходять на перший план. Відмінний період для завершення робочих завдань та наведення порядку у справах. Ідуть образи, поспіх, напруга. Все, що тримало у минулому, можна відпустити з вдячністю. Сила повертається, коли ми відпускаємо те, що більше не може відповідати новим ритмам.

Реклама

Час структурувати хаос. Чудові дні для планування, роботи, звільнення від зайвого. Земні знаки — Козорога, Тельці, Діви — відчують приплив цілеспрямованості. Можливі важливі кар’єрні рішення. Можливий фінал робочих та повсякденних завдань, звільнення чи відхід колег із загального проєкту. Швидше за все доведеться перебудувати графіки, звільнити простір для нового.

18 - 20 травня, Місяць у Водолії

Цей транзит сприяє появі свіжих ідей, несподіваних поворотів і прагненню свободи.

Місяць у Водолії — про звільнення від старого мислення. Особливо сильно позначиться на Водоліях, Близнятах, Терезах та Леваx. Добре завершувати справи, пов’язані із спільнотами, онлайн-проєктами, групами. Час глибоких розмов із друзями. Ідуть старі творчі блоки та історій кохання. З’являється місце для нового натхнення.

Реклама

21 - 22 травня, Місяць у Рибах

Емоційна, інтуїтивна та мрійлива енергія Риб дозволяє глибше зазирнути всередину себе. Гарний час для завершення духовних практик, медитації та творчості. М’які інтуїтивні дні. Підходять для прощення, медитації, болю відпускання. Місяць кличе вглиб себе. Затишшя перед бурею оновлення.

Настав час закінчити внутрішні діалоги. Емоційні процеси особливо активні у Риб, Раків, Скорпіонів і Дів — можна зцілитися через сон, музику та творчість. Слухайте знаки — вони підкажуть напрямок. Дні прояснення у відносинах: когось ви відпустите, когось зрозумійте глибше. Закриваються теми будинку, сім’ї, коріння, відбувається примирення з минулим.

23 - 24 травня, Місяць у Овні

Реклама

Вогняний, перший знак зодіаку, забарвлює енергії спадного Місяця агресивними фарбами, але й активізує дії. Якщо протягом попередніх днів багато людей було занурено в аналіз, то зараз з’являється бажання рухатися, боротися та завойовувати. Відмінний час для вирішення особистих питань.

Імпульс на завершення справ, які потребують волі та сміливості. Важливо діяти свідомо, щоб не спалити мости. Для Овнів, Львів, Стрільців та Терезів — потужні дні для вирішення особистих питань, фізичної активності, виходу із застою. Це фінал важливого емоційного періоду, час пробачити себе та іншим. Щось закінчується, щоби представники цих знаків заявили про себе по-новому.

25 - 26 травня, Місяць у Тельці

Земна енергія стабілізує емоції. Дні, що підходять для відпочинку, турботи про тіло та завершення фінансових питань. У ці дні важливо підготуватись до нового початку. Ідеальний час для створення фундаменту на майбутній місячний місяць, який розпочнеться з молодика у Близнятах 27 травня. Період очищення від боргів матеріальних та моральних.

Реклама

Місяць у Тельці перед новолунням допомагає зміцнити кордони, завестися затишок. Добре закривати питання фінансів, тіла, їжі, цінностей.

26 травня можна провести практику поєднання з природою. Прогулянка у тиші чи спілкування з природою допоможуть очистити думки. Відкрийтеся новому та незнайомому — і тоді цей період принесе внутрішню свободу.