Срібло, золото і лелітки в колекції Badgley Mischka сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція дизайнерського дуету була представлена у вигляді розкішної фотосесії в ретро-стилі.

Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 потішить поціновувачів витриманого голівудського гламуру.

Колір і принти

Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 / East News

Переважають чисті кольори, багато чорно-білих поєднань, золота, срібла, глибокого коричневого, синього і червоного. Принтів зовсім небагато.

Фактури і блиск

Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 / East News

Бренд спеціалізується на вечірньому одязі, тому блиску і сяяння в колекціях завжди досить багато, але ця колекція перевершила всі інші. Дуже багато повністю всипаних лелітками тканин, розшитих бісером суконь з бісерної бахромою. Ефектний вигляд має поєднання оксамиту з атласними деталями в одній сукні.

Фасони і силуети

Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 / East News

Класичні фасони вечірніх суконь, кілька брючних костюмів і кілька повсякденних жіночних образів складають основу колекції. Є кілька суконь з асиметричною проймою.

Аксесуари та прикраси

Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 / East News

Взуття дуже елегантне, зазвичай це човники з великими квадратними пряжками, прикрашеними стразами. Також варто звернути увагу на масивні браслети в вінтажному стилі.

Дивіться також всі кращі колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2021

Більше моди і стилю — в розділі " Мода "

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання