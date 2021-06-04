Срібло, золото і лелітки в колекції Badgley Mischka сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція дизайнерського дуету була представлена у вигляді розкішної фотосесії в ретро-стилі.
Колекція Badgley Mischka прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 потішить поціновувачів витриманого голівудського гламуру.
Колір і принти
Переважають чисті кольори, багато чорно-білих поєднань, золота, срібла, глибокого коричневого, синього і червоного. Принтів зовсім небагато.
Фактури і блиск
Бренд спеціалізується на вечірньому одязі, тому блиску і сяяння в колекціях завжди досить багато, але ця колекція перевершила всі інші. Дуже багато повністю всипаних лелітками тканин, розшитих бісером суконь з бісерної бахромою. Ефектний вигляд має поєднання оксамиту з атласними деталями в одній сукні.
Фасони і силуети
Класичні фасони вечірніх суконь, кілька брючних костюмів і кілька повсякденних жіночних образів складають основу колекції. Є кілька суконь з асиметричною проймою.
Аксесуари та прикраси
Взуття дуже елегантне, зазвичай це човники з великими квадратними пряжками, прикрашеними стразами. Також варто звернути увагу на масивні браслети в вінтажному стилі.
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