Станемо, як Швейцарія: астролог розповів, коли в Україні відбудеться "економічне диво"

Україна увійде до Євросоюзу та НАТО і ключовий для цього рік – 2024-й.

Про це розповів астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua

"Але ситуація почне просуватися уже з 2023 року. Саме входження буде 16 травня 2023 року, а закріпиться ситуація в 2024-му", – каже астролог.

Влад Росс запевняє, що в Україні відбудеться "економічне диво, як у Китаї".

"В України буде таке потужне економічне зростання, що навіть сам Китай позаздрить. Це розпочнеться з 2024 року. Після чого Україна перетвориться у Швейцарію Східної Європи. Ми станемо найбагатшою країною Східної Європи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог Влад Росс розповів про ліквідацію Путіна і припустив, хто може його вбити.