Стаціонарний Плутон від 1 до 7 травня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Стаціонарний Плутон від 1 до 7 травня 2025 року / © Associated Press

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Плутон стаціонарний в напруженості з Ліліт (трон хисткий, але не впав). Це час великих геополітичних перестановок, реформ та боротьби ідеологій. Період несе потужні трансформації, приховані зіткнення та вихід на поверхню глибинних процесів, особливо у питаннях влади, великих грошей та кармічних ситуацій, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Коли Плутон стає стаціонарним перед розворотом у ретроградний рух, його енергія концентрується, виявляючи свою максимальну силу, але негативно. Аспект квадратури з Ліліт у Скорпіоні робить цей момент особливо гострим та доленосним.

Стаціонарний Плутон — це момент «завмирання» енергії трансформації, влади, глибинних процесів. Він ніби застигає на місці перед тим, як змінити напрям. У Водолії Плутон — це революційна енергія, яка нещадно руйнує старі колективні форми, структури, ідеали рівності, свободи, технологій та соціальних систем. У стаціонарній фазі він ніби каже: «Зупинися. Подивися, куди ти йдеш. Чи це твоє майбутнє?

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Ліліт у Скорпіоні — одна з найпохмуріших і найпотужніших точок у зодіаку. Це архетип бунту, болю, табу та сексуальної магії, прихованих бажань та кармічної темряви. Коли вона робить квадрат до Плутона, ми отримуємо спалах ситуації, в яких:

Влада може бути використана деструктивно чи неусвідомлено;

Виникають кризи довіри, витоку таємниць, викриття;

Піднімаються глибинні кармічні програми роду, нації, суспільства.

Це період, коли тіньова енергія потребує трансформації. І вона може вийти назовні — не через спокійну медитацію, а через кризу, конфлікт, перезавантаження. Такий аспект говорить про перелом у структурах влади, особливо тих, які довгий час були приховані від громадськості.

Знак Скорпіона, Плутон та Ліліт пов’язані зі світовими фінансовими системами, надрами Землі, смертю, спадщиною, табу, тому можна очікувати різких змін у цих сферах.

Від 1 до 7 травня 2025 року — містична точка у часі, коли кармічна сила минулого стикається з непохитним потоком майбутнього. Плутон, король трансформації, завмирає перед ретроградним рухом, концентруючи свою енергію у знаку Водолія. Його напружений зв’язок з Ліліт у Скорпіоні створює алхімію руйнування, очищення та виходу таємного у світ.

Ці дні стають часом пробудження тіней, боротьби за владу та прихованої істини. Символи, знаки та передчуття набувають особливої значущості. Можливі перевороти влади, маски злітають — приховані сили виходять на арену, більше нема місця помилкам. Відбувається якась реінкарнація структур — щось старе вмирає, щоби дати народження новому.

Ліліт — це кармічна темрява минулого і, перебуваючи в Скорпіоні під керівництвом Плутона, її негативний вплив значно посилюється. Особливо це відчувається за аспекту зі своїм управителем. Аспект «квадратура» символізує конфлікт: новий світ потребує оновлення, але старі структури не хочуть поступатися. На поверхню виходить прихована інформація про політиків, лідерів держав, угоди про фінанси та природні ресурси.

Невидимі сили ведуть гру за лаштунками реальності, намагаються придушити нові віяння через посилення контролю. У цей час можуть формуватись таємні змови, повертаються забуті історії, посилюється боротьба за владу та вплив. Багато людей на початку травня проходять випробування силою та страхом — відбувається зіткнення з ілюзіями, зречення старих догм та руйнація застарілих систем, як неминучість.

На тлі цих аспектів обрання нового Папи несе потужне кармічне підґрунтя. Це не просто зміна влади — це битва між традицією та майбутнім оновленням, у якій інтриги у вищих ешелонах влади та знакові постаті можуть відіграти доленосну роль. На початку травня відбувається закладання майбутнього, але яким воно буде — залежить від виборів, зроблених у таємних залах та на відкритих трибунах.

Обрання Папи Римського в цей час символічні і багатошарові. Це подія величезної сили: зміна духовного лідера на тлі потужного зіткнення Плутона та Ліліт — це не просто призначення, це кармічний перехід. Новий Папа може бути або дуже прогресивним (Водолій), або дуже консервативним із тінню минулого (Ліліт у Скорпіоні), — у ньому може поєднуватися революція та архаїка.

Напередодні або незабаром після виборів можуть випливти таємниці, пов’язані з Ватиканом, релігійними структурами, або з самим процесом обрання. драматичним, оповитим таємницями та закулісними рухами.

Період від 1 до 7 травня можна охарактеризувати як метафоричну боротьбу минулого та майбутнього — Плутон у Водолії зазнає прогресивних змін, але Ліліт у Скорпіоні змушує зіткнутися з тінями минулого. Можливі перестановки та несподівані події на рівні влади у глобальних масштабах.

Цими днями прокидаються темні, тіньові сторони життя, посилюється боротьба за владу та володіння надрами. Символи, знаки та передчуття набувають особливої значущості. Кожна людина відчує ці доленосні енергії, які потребують глибинних перетворень. Кармічне переплетення минулого та майбутнього дає можливість або оновитися, або зіткнутися з кризою, яка веде до хворобливої трансформації.

Плутон керує глибинними структурами, елітами, контролем, яке ретроградний розворот за напруженого аспекту з Ліліт може проявити закулісні ігри та маніпуляції. Виходять на поверхню тіньові питання — таємне стає явним, викриття можуть бути дуже болючими та несподіваними. Енергія руйнування та переродження принесе обнулення, але вони ведуть до початку нового життєвого етапу.