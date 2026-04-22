Стаціонарний Плутон від 3 до 9 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Стаціонарний Плутон від 3 до 9 травня 2026 року / © Associated Press

Плутон — планета життя і смерті, крайніх станів, незворотних процесів і жорстких трансформацій, які змінюють структуру зсередини. Його енергія завжди діє глибоко, повільно і невідворотньо, немов перебудовуючи фундамент там, де він більше не витримує часу, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Стаціонарність Плутона робить його вплив особливо щільним, концентрованим, майже нерухомим, начебто сама реальність на мить завмирає перед черговим етапом змін. У Водолії Плутон перебуває у статусі падіння, і це посилює відчуття внутрішнього напруження: енергія трансформації максимальна у знаку, що не любить тиску, не терпить контролю та прагне свободи. Тож будь-які процеси, пов’язані з оновленням, визволенням, руйнацією старих систем та народженням нових форм, відчуваються гостріше, ніж звичайно, — начебто для світу це перелам.

Водолійська енергія, пов’язана з колективом, суспільством, технологіями, свободою і майбутнім, цими днями проходить через потужну точку напруженості, і все, що стосується великих систем, соціальних структур і колективних процесів, стає більш помітним і чутливим.

В умовах війни такі періоди відчуваються особливо сильно, тому що Плутон у Водолії порушує питання, пов’язані з виживанням суспільства, його стійкістю, внутрішньою згуртованістю і здатністю адаптуватися до нових умов.

На жаль, у дні стаціонарності Плутона напруженість і біль, пов’язані з агресією РФ проти України, можуть підніматися до пікових значень. Це час максимального тиску на колективне поле. У світових масштабах — загострення військових конфліктів на Близькому Сході, посилення протистоянь і зіткнення старих структур, які більше не витримують навантаження часу.

Плутон, завмираючи в точці стаціонарності, немов спрямовує прожектор на слабкі місця систем — політичних, соціальних, економічних, — показуючи, що саме потребує перегляду, оновлення та глибинної перебудови. Його енергія розкриває те, що давно вичерпало себе, і запускає процеси, які ведуть до трансформації — повільної, непростої, але неминучої.

Суспільство проходить через період, коли змінюється сама структура взаємодій, коли звичні механізми дають збій, а слабкі місця стають занадто помітними, щоб їх ігнорувати.

Ретроградність Плутона у Водолії від 10 травня до 20 жовтня 2026 року запускає процес перегляду: суспільних домовленостей, розподілу ресурсів і відповідальності, ролі технологій, взаємодії людей між собою. Це час, коли колективна енергія немовби розгортається всередину, змушуючи суспільство замислитися над тим, що треба змінити, щоб вистояти та рухатися далі. Плутон не руйнує заради руйнування — він прибирає те, що більше не працює, і повертає до фундаментальних питань: що робить нас сильнішими, що об’єднує, що вимагає перебудови.

І хоча цей період може відчуватися напруженим, він несе в собі важливий зміст: стаціонарний Плутон показує, де назріла необхідність глибокої трансформації, а ретроградність дає можливість переглянути підходи, очистити простір від застарілих моделей і підготувати ґрунт для майбутніх змін. Це час внутрішньої роботи суспільства, коли колективна енергія проходить через точку концентрації, щоб потім — уже згодом — перейти до оновлення і перебудови.

Плутон як управитель Скорпіона посилює все, що пов’язане з темами виживання, граничних станів і глибинних трансформацій, і саме тому повня у Скорпіоні 1 травня визначає енергетичне тло на найближчі 2 тижні. А в дні стаціонарності Плутона може проявлятися особливо яскраво. Це період, коли колективне поле стає чутливим до напруження, а приховані процеси — більш помітними.

На тлі війни Росії проти України, а також конфліктів на Близькому Сході, такі астрологічні акценти часто відображаються в посиленні емоційного тиску, у загостренні кризових точок, у необхідності стикатися з тим, що довго витісняли або ігнорували.

Плутон немов піднімає на поверхню те, що потребує очищення і перегляду, а скорпіонська повня робить цей процес не тільки видимим, а й таким, що проживається, — гостро, глибоко, іноді болісно, але неминуче. Це час, коли мільйони людей проходять через внутрішній рубіж, і будь-які зовнішні події лише підкреслюють, наскільки важливі зрілість, стійкість і здатність до трансформації.

У стародавніх міфах Плутон (Гадес) — хранитель меж між світами, володар того, що приховано від очей, і страж тих сил, які управляють життям і смертю. Його царство не було місцем хаосу або покарання — воно було простором істини, де все, що позбавлене суті, зникало, а все справжнє зберігалося назавжди.

Плутон не прагнув слави і не брав участі в суперечках богів. Він діяв тихо, але невідворотно, і саме тому його поважали навіть ті, хто його боявся. Він знав ціну кожній душі, кожному вибору, кожному прихованому бажанню. Ніщо таємне не могло пройти повз його погляд.

Згідно з міфами, Плутон мав шолом-невидимку, що давав йому змогу переміщуватися між світами непомітно. Цим шоломом надалі користувалися богиня Афіна і герой Персей, щоб убити горгону Медузу.

Такий образ став символом його енергії: глибинної, прихованої, що трансформує зсередини. Він не руйнує голосно — він змінює структуру так, що назад шляху вже немає.

Найвідоміший міф пов’язаний з Персефоною. Плутон не просто викрадає її — він вводить її у свій світ, щоб вона стала царицею переходів, тією, хто розуміє обидві реальності: світло й тінь. Їхній союз символізує вічний цикл вмирання й відродження, зиму й весну, темряву й світло, кризу й оновлення.

В астрології Плутон успадкував саме цю міфологічну силу:

він розкриває приховане;

руйнує помилкове;

повертає до істини;

проводить через кризу до оновлення;

керує тим, що неможливо контролювати ззовні;

дає силу пройти через темряву і вийти іншим.

Плутона некоректно називають богом смерті. Але таке визначення неправильне. Він — бог неминучої трансформації, тієї, що робить життя яскравим і справжнім.