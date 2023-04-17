"Сумно і жорстко": тарологиня стривожила неочікуваним прогнозом на травень

За її словами, у травні буде "найтемніший час перед світанком".

Тарологиня і переможниця 15 сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова склала гороскоп для України на травень 2023 року і з'ясувала, що в цьому місяці на нас чекає переломний момент. Пасинкова попередила, що останній місяць весни принесе сумні новини.

Про це вона сказала в YouTube-каналі "Прогноз".

"У перші тижні травня сумно. Будемо чекати на сумні новини. Але це такий, знаєте, найтемніший час, як то кажуть, перед світанком", – зазначила тарологиня.

Крим

Пасинкова вважає, що особливо "спекотно буде у травні на території тимчасово окупованого Криму. Тому вона закликає тікати з півострова.

"Там жорстко, просто дуже жорстко... Воєнні дії. Люди добрі, хто там ще добрі залишилися, їдьте звідти. Там буде спекотно в травні. Дуже спекотно... Крим буде поділено на дві частини: військова частина і невійськова частина. Військова частина укомлектовуватиметься технікою і людьми", – заявила тарологиня.

Донецький напрямок

За її словами, на Донецькому напрямку будуть "жорсткі бої", особливо на трьох напрямках.

"У наших захисників є "гідний план". Нехай погода посприяє і все буде добре. І взагалі, менше потрібно розповідати про наш наступ. Не потрібно п***іти. Потрібно помовчати, почекати, а потім порадіти. Ось такий план", – наголосила тарологиня.

"Неочікуваний мир"

"Буде неочікувана пропозиція миру. Незрозуміло чому, але мені випадає "неочікуваний мир". Одним днем. Господи, нехай так і буде. Довгих переговорів не буде", – каже Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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