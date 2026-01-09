ТСН у соціальних мережах

Рецепти
98
1 хв

Суп із нуту з броколі: рецепт корисної страви

Якщо хочете здивувати своїх рідних цікавим варіантом овочевого супчику, тоді цей рецепт для вас.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
38 ккал
Суп із нуту з броколі

Суп із нуту з броколі / © Credits

Суп із нуту та броколі виходить не тільки смачним, а й корисним.

Інгредієнти

нут сухий
120 г
броколі
200 г
картопля
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубчики
олія
2–3 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
вода
1,5 л
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки

  1. Нут замочіть на 12 годин, потім промийте, залийте одним літром води і варіть близько години.

  2. Картоплю, цибулю, часник, моркву почистьте. Картоплю наріжте на середні шматочки, цибулю — на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку, часник подрібніть.

  3. Броколі та петрушку промийте. Броколі розберіть на дрібні суцвіття, петрушку дрібно наріжте.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, часник і обсмажте до злегка золотистого кольору.

  5. У нут долийте воду, що залишилася, доведіть до кипіння, викладіть картоплю і варіть п’ять хвилин від моменту закипання, потім додайте обсмажені овочі, броколі, лавровий лист, поперчіть, посоліть і варіть ще 5–7 хвилин. Додайте петрушку і дайте супу настоятися 10–15 хвилин під закритою кришкою.

Поради:

  • Замість олії можна використовувати вершкове масло.

