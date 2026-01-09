- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Суп із нуту з броколі: рецепт корисної страви
Якщо хочете здивувати своїх рідних цікавим варіантом овочевого супчику, тоді цей рецепт для вас.
Суп із нуту та броколі виходить не тільки смачним, а й корисним.
Інгредієнти
- нут сухий
- 120 г
- броколі
- 200 г
- картопля
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- олія
- 2–3 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- вода
- 1,5 л
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень петрушки
Нут замочіть на 12 годин, потім промийте, залийте одним літром води і варіть близько години.
Картоплю, цибулю, часник, моркву почистьте. Картоплю наріжте на середні шматочки, цибулю — на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку, часник подрібніть.
Броколі та петрушку промийте. Броколі розберіть на дрібні суцвіття, петрушку дрібно наріжте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, часник і обсмажте до злегка золотистого кольору.
У нут долийте воду, що залишилася, доведіть до кипіння, викладіть картоплю і варіть п’ять хвилин від моменту закипання, потім додайте обсмажені овочі, броколі, лавровий лист, поперчіть, посоліть і варіть ще 5–7 хвилин. Додайте петрушку і дайте супу настоятися 10–15 хвилин під закритою кришкою.
Поради:
Замість олії можна використовувати вершкове масло.