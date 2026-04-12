Таро на тиждень від 13 до 19 квітня 2026 / © ТСН

Період 13-19 квітня не про хаос і випадковості, це тиждень усвідомленості, де кожен крок має значення. Ви ніби дивитеся на своє життя без фільтрів і бачите сильні сторони, слабкі місця та, головне, розумієте, куди рухатися далі.

Не варто довіряти імпульсам, оберіть факти, але при цьому не втрачайте контакт із собою, адже внутрішня гармонія стане вашим головним ресурсом.

Енергія тижня

Головна енергія тижня — інтелект, ясний розум і рішучість. Ви маєте відсікти зайве, розставити кордони та приймати рішення без зайвих емоцій. Це період чесності, передусім із собою. Така енергія допомагає виходити зі складних ситуацій та не вплутуватися у драми. Ви ніби стаєте стратегом власного життя, аналізуєте, плануєте і дієте чітко.

Настрій тижня

Настрій цього періоду багатогранний. З одного боку — внутрішній дзен і вміння приймати життя таким, як воно є. Ви знаходите баланс між логікою та емоціями, не впадаєте ц крайнощі. З іншого — розквіт, стан, коли хочеться жити, творити, насолоджуватися собою та світом. Відчуття достатку, впевненості та внутрішньої краси стає особливо сильним.

Але паралельно може з’явитися інша сторона — відчуття обмеженості, ніби ви самі себе стримуєте, створюєте рамки через страхи. Проте треба пам’ятати, що більшість цих обмежень ілюзорні.

Робота та фінанси

У фінансовій сфері тиждень має досить стабільний та перспективний вигляд. Є всі шанси отримати результат за попередні зусилля, як от дохід, завершення важливих проєктів або навіть великі матеріальні здобутки.

Водночас з’являється нова енергія ідей, пропозицій та можливостей для розвитку. Це може бути початок нового етапу, наприклад, навчання, зміна ролі чи перші кроки у новій сфері.

Найприємніше, що робота починає приносити не лише гроші, а й задоволення. З’являється відчуття, що ви займаєтеся «своїм» і саме це відкриває двері до фінансового росту.

Кохання

У сфері почуттів тиждень обіцяє багато тепла. Є шанс на гармонійні стосунки, у яких панує взаємність, підтримка та щирість. Це може бути як новий роман, так і оновлення вже наявного зв’язку.

Проте не все так однозначно, паралельно може виникати стан невизначеності. Комусь буде складно зробити вибір або повністю відкритися. Іноді здається, що простіше закритися, ніж говорити про почуття. Попри це, енергія романтики бере своє. З’являється ніжність, бажання проявляти увагу, робити красиві жести. Це період, коли серце все ж перемагає страхи, якщо дати йому шанс звичайно.

Здоров’я

Тіло цього тижня чесно відображає ваш спосіб життя. Якщо ви перевантажували себе, нехтували відпочинком або «пустилися берегів» у їжі чи алкоголі на свята, це дасть про себе знати.Можливий пік втоми чи навіть кризовий момент і організм вимагатиме паузи. Але є й хороша новина, після цього починається відновлення. Це як перезавантаження, після якого приходять сили.

Водночас енергія тижня підтримує відчуття легкості та радості. Якщо ви дбаєте про себе, організм відповість високим тонусом і витривалістю. Головне — уникати крайнощів.

Порада від Таро

Цього тижня важливо зберігати те, що ви вже маєте. Не час для ризиків чи імпульсивних рішень. Навпаки, варто зміцнювати позиції, берегти ресурси та думати стратегічно.

Це період, коли стабільність — ваша головна сила. Контролюйте витрати, енергію, емоції. І пам’ятайте, іноді найбільший прорив — це не крок уперед, а здатність втримати баланс.

Тиждень із 13 до 19 квітня — про дорослі рішення і чесність із собою. Тут немає місця ілюзіям, зате є простір для реального росту. Довіряйте собі, не бійтеся бачити правду і бережіть те, що вже маєте. Саме це стане фундаментом для наступного кроку.