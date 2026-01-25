Таропрогноз на тиждень з 26 січня по 1 лютого 2026 року: холодна ясність і сила, щоб тримати рівновагу

Таро на тиждень з 26 січня по 1 лютого 2026 року / © ТСН

Наступний тиждень — це період, коли доводиться дивитися правді в очі, навіть якщо вона не надто комфортна, та вчитися тримати себе у руках попри емоційні гойдалки.

Енергія тижня

Вона доволі жорстка, несе холодну тверезість, різкість у словах і діях, а іноді — конфлікти чи відчуття невдач. Карти говорять, що зараз особливо важлива сила волі. Поруч може опинитися людина, чий вплив або характер значно сильніший, ніж здається на перший погляд. Тому цей період не про наївність, а про уважність і внутрішню дисципліну.

Настрій тижня

Він може коливатися між роздратуванням і апатією. Можливі моменти злості, пригніченості чи байдужості до того, що ще нещодавно хвилювало. Водночас карти застерігають від хитрощів і нечесної гри. Хтось може намагатися вас обдурити чи використати у власних інтересах. Але й інша сторона медалі також важлива: якщо у вас виникне спокуса обвести когось навколо пальця, краще від неї відмовитися. Така стратегія цього тижня здатна вдарити бумерангом і нашкодити вам самим.

Попри напругу, період не позбавлений світлих моментів, адже деякі починання можуть успішно завершитися, з’являється підтримка друзів, теплі людські зв’язки та відчуття перемоги, до якої ви довго йшли.

Робота та фінанси

У професійній сфері та фінансах тиждень вимагатиме витримки. Можуть назрівати проблеми, які перевіряють характер і здатність не здаватися. Проте саме після цього напруження можливий фінансовий результат, наприклад, довгоочікувана виплата чи стабілізація доходів.

Важливу роль відіграє командна робота, спільні зусилля, взаємопідтримка та чіткий розподіл обов’язків допоможуть досягти успіху у бізнесі чи робочих проєктах.

Водночас ставлення до роботи може бути дещо легковажним, ніби все відбувається як гра чи ж з’явиться тема відрядження, чи зміни середовища.

Карти також нагадують, навіть якщо фінанси надходять, це не привід одразу їх витрачати. Це період ощадливості, коли розумний підхід до грошей стане запорукою спокою.

Кохання

У коханні тиждень несе атмосферу відродження. Можливий чесний та справедливий погляд на стосунки, переоцінка почуттів і повернення чуттєвості.

Для когось це буде початок нової історії — поступової, без різких рухів, з етапом звикання одне до одного. Для інших карти говорять про глибоку любов і ніжність, які можуть привести навіть до шлюбу. Причому союз цього періоду має всі шанси бути не лише емоційно насиченим, а й вигідним у життєвому сенсі.

Здоровʼя

Сфера здоров’я та душевного стану потребує особливої уваги. Карти вказують на можливі приховані чи ще не діагностовані проблеми, психосоматику, тривожність, страхи чи гормональні збої. Організм може сигналізувати про втому через емоційні реакції, тому важливо не ігнорувати ці знаки.

Тиждень сприятливий для усамітнення, відпочинку, турботи про ментальне здоров’я, медитацій і внутрішньої тиші. Водночас любов і теплі почуття здатні позитивно впливати на самопочуття та допомагати емоційному оздоровленню.

Порада від карт Таро

Головна порада на цей період звучить як нагадування про внутрішній стрижень. Можуть накочувати страхи та думки, що все втрачено і нічого вже не змінити. Але це лише ілюзія втомленої свідомості. Важливо тримати себе у руках і не дозволяти собі занурюватися у безнадію. Саме сила волі цього тижня стане тією опорою, яка допоможе зберегти рівновагу та пройти складний відрізок без втрат.

Тиждень з 26 січня по 1 лютого — це час внутрішнього іспиту. Він може бути непростим, але водночас надзвичайно важливим. Те, як ви впораєтеся з емоціями, конфліктами та страхами зараз, визначить, наскільки міцним буде ваш ґрунт під ногами вже зовсім скоро.