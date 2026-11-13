Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто боятися подій, що відбуваються

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Водночас у розв’язанні будь-яких питань зірки радять спиратися на ті — як моральні, так і матеріальні — досягнення, які вже є у нас, а на нові поки що розраховувати не варто. Головне — не боятися подій, які можуть статися — зрештою, все складеться на краще.

Сьогодні, 13 листопада, на представників усіх знаків зодіаку чекають різкі життєві зміни, але трьом із них не варто боятися цих подій, оскільки вони — на краще.

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Близнята

Близнята не з тих, хто легко лякається, вони охоче приймають будь-які повороти долі, але сьогодні навіть їм це здасться надто запаморочливим. Проте робити поспішні висновки з обставин, що склалися, не слід — вони навіть уявити собі не можуть, яким приємним боком це для них обернеться.

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Рак

Раки вважають трагедією будь-які події, які не вписуються у звичну для них картину світу, і сьогоднішній день у цьому сенсі — не виняток: будь-які події вони сприйматимуть, як кажуть у таких випадках, вороже, але зірки підготували для них приємний сюрприз: будь-які епізоди матимуть лише приємні наслідки.

Риби

Риби рідко сприймають навколишню дійсність — представники цього знака прикрашають її своїми мріями та фантазіями, але сьогодні вони відмовляться від такого «прикрашання», а суть того, що відбувається, їх не влаштує. Але й перейматися через них не варто — насправді все зовсім не так неприємно, а навпаки.

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