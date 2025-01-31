Три знаки зодіаку, яким не можна демонструвати свою дратівливість

Роздратування, яке накопичуватиметься у першій половині дня, після обіду трансформується в активність, якою складно керувати – енергія може вийти з-під контролю, а людина під її впливом – наламати дров. Тому дуже важливо тримати себе в руках і спрямовувати сили на вирішення винятково мирних та добрих справ – не рекомендується щось руйнувати.

Сьогодні, 31 січня, з будь-ким сваритися небажано представником усіх знаків зодіаку, але для трьох із них конфлікти є категоричним табу.

Телець

Тельці – дуже запальні особи: коли кількість накопиченого ними роздратування перетворюється на якість, горе тому, хто стане на шляху. У такому разі сварка – ось як сьогодні – має всі шанси перетворитись на грандіозний скандал, а представники знака – нажити собі смертних ворогів.

Терези

Терези – найстриманіший і найдипломатичніший знак зодіаку, його представники вкрай рідко вступають у конфлікти, воліючи вирішувати будь-які розбіжності миром. Але сьогодні терпіння може їх зрадити, внаслідок чого вони посваряться з кимось із своїх близьких.

Скорпіон

Скорпіони – майстри уїдливих жартів та їдких реплік, якими вони можуть зачепити за живе будь-кого. Сьогодні, як на зло, співрозмовник їм трапиться вразливий, а сили свого натиску вони не розрахують, тому можуть всерйоз образити ні в чому не винну людину.

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