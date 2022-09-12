Транзит Білого Місяця знаком Риби: що з нами станеться від 12 вересня до 13 квітня

12 вересня 2022 року від 09:29 за київським часом Білий Місяць (Селена) починає свій транзит за знаком Риби до 13 квітня 2023 року. В астрології Білий Місяць належить до «фіктивних» планет, є похідною Місяця і описує місячний перигей, коли Місяць перебуває близько до Землі і, отже, світить у небі найбільш яскраво.

Міфологічно Білий Місяць походить від грецького «селас» – світло, блиск, променистий. Селена – донька Сонця (Геліоса), що уособлює богиню Місяця. Найгарніший міф, що розповідає про Місяць – Селену, переповідає про її повне смутку кохання до прекрасного юнака Ендіміона, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова)..

Все у Всесвіті має циклічний рух, тому події та процеси на нашій планеті Земля так само мають циклічний характер. Попереднього разу Білий Місяць переміщався знаком Риб від 13 вересня 2013 року до 13 квітня 2014 року, тобто її цикл – 7 років.

Риби – найдуховніший знак зодіаку, що належить до стихії Води, яка символізує жіночий початок і пасивність в астрології. Білий Місяць у Рибах проявляється зовні менш активно, але дає більший акцент на події внутрішнього життя. Жоден із відомих металів не відповідає Рибам, їхні квіти – лотос і водяна лілія та два камені – фіолетовий аметист і прозоро-зелений смарагд. Цим можна скористатися, щоб посилити позитивний вплив транзиту Білого Місяця Рибами на ваше життя.

Символічно Білий Місяць уособлює світлий початок у людині, витоки цього початку, вказує, через що людина отримує підтримку Світу Світла у своєму житті. Білий Місяць належить до кармічних показників гороскопу, вказуючи, що світлого напрацьовано у попередніх втіленнях. Знак Риби для неї дуже гармонійний, дозволяє максимально розкрити свої якості.

Нептун – головний управитель знака Риби, у міфології – римський бог морів та океанів. Спочатку він шанувався як бог вод. Його дружиною була богиня джерел Салація. З розвитком мореплавання планету Нептун почали вшановувати як бога моря. Він мав численний почет, до якого входили божества, що уособлюють бурі, вітри, штилі та гарну погоду. На честь Нептуна в Римі на Марсовому полі було споруджено храм. Нептун шанувався людьми, пов'язаними з морем або тими, що вирушають у морську подорож.

У грецькій міфології Нептуну відповідає Посейдон – бог-олімпієць, король морського царства та його жителів. Його культ набув широкого поширення, оскільки греки, на відміну римлян, були більш майстерними і досвідченими мореплавцями. Згідно з їхніми уявленнями, чудовий палац його брата-громовержця – Зевса (Юпітера) – знаходився глибоко в безодні моря. Юпітер – другий управитель знака зодіаку Риби. Посейдону, озброєному грізним тризубцем, підкорювалися моря, океани та їхні мешканці. Його прекрасна дружина Амфітріта – донька віщого старця Нерея, який вважався добрим, мудрим і справедливим радником.

Риби – знак, що завершує зодіак, один із наймиролюбніших, добрих і мудрих. Переміщаючись цим знаком, Білий Місяць посилює в людях найкращі якості, сприяє пробудженню творчих здібностей, світлих почуттів та емоцій, співчуття до людей і тварин.

Є і негативний момент руху Білого Місяця Рибами – люди меншою мірою прагнуть боротися за свої права і свободу (а транзит у попередні 7 місяців Водолієм максимально включив ці енергії), воліючи "плисти за течією". Але саме той, хто долає опір течії, зможе досягти щастя та внутрішньої гармонії у найближчі 7 місяців.



Символ знака Риби – дві рибки, що пливуть у різні боки. Цей символ невипадковий, він вказує на два шляхи: вгору проти течії, до досягнення мети, і вниз за течією – в нікуди. Білий Місяць у Рибах дає тонке та неймовірно чутливе світосприйняття, сприяє інтуїтивним осяянням, допомагає відрізнити істину від брехні. Це наш Ангел-Хранитель, тому протягом усього транзиту Рибами всіляко допомагатиме кожному не зійти з наміченого шляху і зберегти віру в себе і в світле майбутнє.

У всьому світі останнім часом спостерігається рекордна закупівля антидепресантів, а психологічна стабільність – це дуже важливо. Білий Місяць у Рибах допоможе стабілізувати психічний стан багатьох людей, позбутися страхів, зайнятися духовним зростанням та самозціленням. Люди, які дотримуються моральних законів, допомагають хворим і бідним, зможуть позбутися проблем, що постійно повторюються, і забезпечити нащадків прекрасною кармою.

Найближчі 7 місяців для багатьох – дуже відповідальний період. Прекрасна можливість виправити минулі помилки та покращити якість життя. З'являться нові духовні лідери, цілителі, з'являться талановиті люди, які можуть своєю творчістю позитивно вплинути на інших людей.

Білий Місяць у 12-му знаку зодіаку (останньому, що завершує певний цикл) винагороджує за виконану роботу та добрі справи. Віддяка приходить у вигляді несподіваних дарів від інших людей, лікування, припливу коштів, гармонії в особистому житті та сім'ї.

Найбільш сприятливий транзит Білого Місяця від 12 вересня 2022 року до 13 квітня 2023 року для людей, у яких також Білий Місяць у знаку Риби (день початку й завершення залежить від часового поясу та наближеності до високосного року, тому може змінюватися в межах плюс/мінус до доби):

від 17 вересня 1931 року до 17 квітня 1932 року,

від 17 вересня 1938 року до 18 квітня 1939 року,

від 17 вересня 1945 року до 17 квітня 1946 року,

від 16 вересня 1952 року до 16 квітня 1953 року,

від 16 вересня 1959 року до 16 квітня 1960 року,

від 16 вересня 1966 року до 16 квітня 1967 року,

від 15 вересня 1973 року до 15 квітня 1974 року,

від 14 вересня 1980 року до 14 квітня 1981 року,

від 15 вересня 1987 року до 14 квітня 1988 року,

від 14 вересня 1994 року до 14 квітня 1995 року,

від 13 вересня 2001 року до 14 квітня 2002 року,

від 12 вересня 2008 року до 13 квітня 2009 року,

від 13 вересня 2015 року до 12 квітня 2016 року.

Всі, хто народився в цей час, кармічно пов'язані із Вселенською гармонією та прихованими таємницями Космосу. В найближчі 7 місяців у людей, що народилися в ці періоди, відбудуться доленосні події позитивного характеру. Це час розкриття внутрішнього потенціалу, усвідомлення своїх надздібностей, набуття ментальної рівноваги. Творчість таких людей справляє лікувальний ефект, незрозумілим чином призводить до норми психічний стан багатьох людей. Медитації допомагають сконцентруватися та отримати потрібну інформацію з Космосу, а також позбутися залежностей і похмурих думок.

Транзит Білого Місяця Рибами сприятливий для секретних служб, розвідки, а також розвитку медичної сфери і фірмакології, морської логістики, хімічної промисловості. Легше та швидше створюватимуться притулки та лікувальні заклади, організовуватиметься допомога для людей і тварин.

Цікаво, що Білий Місяць у Рибах ніколи не буває у Тельців, Близнюків, Раків, Левів, а також представників першої та другої декади знака Діва та майже всієї третьої декади знака Овен. Тому цей транзит матиме менший позитивний вплив на ці знаки зодіаку.

Від 12 вересня 2022 року до 13 квітня 2023 року на всіх рівнях стають доступними секрети і таємниці, про які раніше навіть не підозрювали. Через сферу духовності та віри можна знайти відповіді на багато запитань, а на найнеприємніші та найскладніші ситуації подивитися під іншим кутом.

13 вересня о 10:13 Білий Місяць вийде з Риб і перейде в Овен – перший знак зодіаку (Зодіак – Коло Життя).

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