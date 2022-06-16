Транзит Сонця за знаком зодіаку Рак 21 червня-22 липня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Сонця за знаком зодіаку Рак 21 червня-22 липня 2022 року: що на нас чекає в цей час

У цей період максимально проявиться потенціал знака Рак.

Сонце є гарячою газовою кулею, це звичайна зірка, вік її близько 5 мільярдів років. У центрі Сонця температура сягає 14 мільярдів градусів. У сонячному ядрі відбувається перетворення водню на гелій із величезної кількості енергії. Сонце ще існуватиме кілька мільярдів років, поступово нагріваючись і збільшуючись у розмірах. Коли весь водень у центральному ядрі буде витрачено, Сонце буде втричі більше, ніж тепер. Зрештою, воне охолоне, перетворившись на білий карлик, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце розташоване в центрі Сонячної системи, своїм тяжінням утримує тіла, що обертаються навколо нього. Його символ – коло, як образ ідеальної, гармонійної форми. Крапка в центрі вказує на джерело світла, активність, прояв енергії із себе, від себе. Символ Світла у філософському сенсі, несе у собі значення усвідомленості. Якщо світло – бачимо, усвідомлюємо, що оточує, що відбувається. Це символ духу, частинки митця у кожному з нас.

У всесвіті немає часу. Порядок речей розвивається від одного циклу до іншого. Значення сонячного року, що настає у день весняного рівнодення 20 або 21 березня (залежно від року) – це початок чергового циклу. Оскільки на життєві процеси величезний вплив мають два світила – Місяць і Сонце, їхній вплив на людину не можна недооцінювати. Люди, жива природа, тобто. все, що відрізняється здатністю рости, дихати, харчуватися та розвиватися, залежать від сонячно-місячних циклів.

Сонце — денне світило, криниця життєвої сили, керує знаком Лева. В астрології – головний елемент гороскопу, що символізує наше "Я", характеризує енергетичний потенціал, впевненість у собі, життєздатність (Сонце – серце). У кожної людини сонячний потенціал виражений індивідуально, це пов'язано із взаємодією Сонця з планетами особистого гороскопу. Приналежність одного з 12 знаків зодіаку визначається положенням Сонця.

Небесні тіла обертаються навколо Сонця, яке, своєю чергою, переміщується екліптикою (шлях, що проходить Сонцем протягом року, під час спостереження із Землі). 21 червня о 12:14 Сонце входить на знак зодіаку Рак і настає літнє сонцестояння – одна із чотирьох кардинальних точок року.

Сонце буде переміщуватися цим знаком до 23 липня, і в цей період буде максимально виявлений потенціал знака зодіаку Рак (перший знак стихії Води).

Транзит Сонця водним знаком допомагає відновити в пам'яті фрагменти минулого, налагодити зв'язок зі своєю підсвідомістю і ухвалити правильне рішення. Посилюється прихильність до власного будинку, сім'ї, гарний час для вирішення питань, пов'язаних із нерухомістю. Цей транзит дозволяє виразніше відчувати ідеальне місце проживання. Вияв турботи до близьких людей можна використовувати для зміцнення зв'язку з батьками та дітьми, з коханою людиною. У цей період люди повертаються до свого коріння, розкривають свої здібності саме в домашній атмосфері, на природі, біля води.

Сонце, переміщуючись Раком, сприяє емоційному піднесенню, тонкому сприйняттю навколишнього світу і проникливості, на перший план виходить психічний складник особистості людини. Сприяє накопиченню творчої енергії, яка є необхідною для досягнення справжньої мети. У цей період рекомендується якомога більше часу присвятити сім'ї та домівці, душевному спілкуванню, зміцненню емоційно-чуттєвих відносин.

За знаком Рак переміщається негативна кармічна точка – Чорний Місяць (від 15.04.22 – 09.01.23) – Сонце з'єднується з нею 30 червня, тому період від 28 червня до 1 липня будуть дуже складними. Особливо важкий день 29 червня — Молодий місяць у Раку поблизу Чорного Місяця, який підніме найболісніші теми, пов'язані з Батьківщиною, сім'єю, будинком. Люди з тонкою душевною організацією перебувають у зоні ризику. В умовах війни можливі звістки про масову загибель людей, серйозні військові втрати, руйнування житла, знищення складів продовольства тощо. Але вже за кілька днів ситуація зміниться на краще, буде ухвалено доленосні рішення лідерами держав, які наблизять дату завершення військових дій.

У знаку Рак перебувають одні з найяскравіших зірок сучасного всесвіту – Сіріус та Канопус. Сонце активізує їхній потенціал, що допомагає просуванню у спорті, політиці, бізнесі, військовій та громадській сферах. Якщо ви шукаєте підтримку впливових осіб, прагнете набути популярності та вплинути на перебіг будь-яких процесів, використовуйте для цього період від 5 до 8 липня.

Сіріус – найяскравіша зірка на нічному небі, пооження 14°05′ Рака, Сонце буде у цьому градусі 6 липня, але її позитивні зіркові впливи відчуватимуться також 5 та 7 липня. Єгиптяни називали її осяйною або такою, що опалює. Сходи та заходи цієї зірки так регулярно фіксувалися, що сформували основу єгипетського календаря. Цю зірку також називали Зіркою Нілу. Від 5 до 7 липня — дуже ефективні дні, що сприяють вдалому вирішенню глобальних питань, мирному врегулюванню військових конфліктів, зародженню нової ідеології розвитку миру та забезпечення міжнародного захисту та гарантування безпеки.

Канопус — ще одна нерухома зірка першої величини, названа на честь Канопа, який командував військом Менелая і загинув від укусу змії в Єгипті, куди пішов після падіння Трої. 8 липня Сонце з'єднається з цією зіркою, енергію якої можна використовувати конструктивно, якщо виявляти серйозність та створювати гармонію навколо себе. Небесні впливи цього дня сприяють державним служителям, громадським діячам, сприяють просуванню в бізнесі та соціальній роботі, дозволяють досягти успіху у вирішенні матеріальних питань.

13 липня Місяць, що управляє знаком Рак, яким переміщається Сонце, перебуває у Козорозі. День дуже потужних енергій, оскільки Сонце з'єднується із зіркою Адара – досить потужне космічне тіло, яскравий біло-блакитний гігант. Входить до числа 25 найяскравіших зірок, є одним із найпотужніших джерел ультрафіолетового випромінювання на небі, випромінює величезну кількість світла, що у 20 тис. разів перевищує світність Сонця.

12-14 липня можна очікувати важливих рішень як на світовому, регіональному, так і на місцевому рівні. Буде вжито серйозних кроків у бік досягнення необхідних домовленостей для збереження життя та здоров'я людей. Можливо, буде знайдено способи доставяння продовольства на різні континенти, щоб уникнути голоду.

Представники символів стихії Води — Рак, Скорпіон, Риби — відчують приплив життєвих сил та енергії. Сприятливий час для найважливіших та найскладніших справ, здійснення творчих проєктів, відкриття підприємств, спілкування, відпочинку та розваг.

Дуже непросто Козорогам — незважаючи на зовнішній добробут, ваш емоційний стан дуже нестабільний. Зараз не час чинити опір зовнішнім обставинам і встановлювати свої правила, доводиться чомусь відмовлятися, робити складний вибір.

Для Овнів і Терезів, наімовірніше, обставини складуться так, що доведеться пройти перевірку на міцність, піддатися випробуванням. Можливо, ви потрапите у ситуацію, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи своїх цілях та переглянути їх.

Тельці та Діви змушені багато працювати, накопичувати ресурси, створювати основу майбутніх успіхів.

Близнята, Леви, Стрільці та Водолії почуватимуться впевненіше, зможуть позбутися похмурих думок і набути внутрішньої гармонії.

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