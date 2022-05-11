Транзит Юпітера Овном 11 травня - 27 жовтня 2022 року: як він позначиться на подіях в Україні

Транзит Юпітера Овном 11 травня - 27 жовтня 2022 року: як він позначиться на подіях в Україні

Від 11 травня до 27 жовтня 2022 року, Юпітер (планета – благодійник) входить у знак Овна. Найбільша планета сонячної системи в астрології відповідає за традиції, мораль та справедливість, а також експансію, вищу освіту, зарубіжжя.

Овен – перший знак зодіаку, його характеристики – швидкість, рух, фізична сила, натиск, енергія, войовничість. Юпітер — соціальний центр, переміщуючись Овном, захищає всіх, хто переживає соціальну несправедливість, допомагає здобути перемогу над ворогами, агресивними людьми. Той, хто задумав заподіяти зло, незалежно від масштабу, зазнає поразки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Транзит Юпітера Овном принесе Україні сприятливі зміни, розширить можливості взаємовигідного співробітництва з іншими країнами. Міжнародні спільноти надаватимуть необхідну допомогу Україні для боротьби з агресією російської армії. Насамперед, це стосується військової допомоги, озброєння, сучасної техніки. Також люди, змушені виїхати з України, зможуть отримати необхідний статус за кордоном, захист, вдало вирішити всі складнощі.

Юпітер у Овні сприяє швидкому вирішенню проблем, юридичних справ, відкриває можливості, що дозволяють розпочати нове життя. Після вторгнення Росії в Україну українські біженці будуть прийняті в правову систему держави, отримають швидкий доступ до мовних курсів, шкіл та дитячих садків, соціальних допомог, ринку праці через центри зайнятості.

Навіть ті люди, які не могли з різних причин виїхати зі своєї країни, за транзиту Юпітера Овною знаходять сприятливі перспективи швидко інтегруватися в соціум в новій країні. Успіх цього залежить від швидкості реакції, готовності працювати, старанно вивчати мову тієї країни, яка обрана для постійного чи тимчасового проживання.

Від 25 травня до 5 липня 2022 року Овном рухається Марс і максимально активізує сприятливі впливи Юпітера. Це буде час явного поступу на шляху реалізації задумів на різних рівнях. Талан і фортуна за тих, хто захищається, хто бореться за свою свободу.

Повномасштабне російське військове вторгнення до України буде придушене завдяки натхненню та неймовірній енергії українських воїнів, а також військовій допомозі дружніх країн. Перші яскраві результати будуть видні в червні 2022 року, а до кінця жовтня цього року очікується звільнення України від російських військ.

Агресор завжди програє, немає рівності між нападом та опором. У російсько-українському збройному конфлікті Україна захищається від російської військової агресії, просить допомоги в інших країнах та отримує її. Цьому сприяють позитивні впливи транзиту Юпітера до Овні. Планета ласкава до тих, хто потребує захисту, і карає всіх, хто чинить агресивно, хто руйнує, намагаючись придушити традиції, культуру та мову народу.

Мета Юпітера в Овні – підтримувати соціальний світ, планета проти ворожнечі між народами. Намагання Росії знищити українську націю ні до чого не призведуть.

Червень 2022 року для нашої країни виявиться історично важливим, події матимуть продовження у першій половині 2023 року, коли Юпітер після повернення на знак Риби 28 жовтня 2022 року, знову повернеться до Овна на 5 місяців 21 грудня 2022 року. Безсумнівно, що зміни та починання, які відбуваються за транзиту за Овном, виявляться позитивними для України.

Овен — знак стихії Вогню, що перебуває під керуванням Марса, Юпітер управляє найяскравішим і позитивним знаком — Стрільцем. Між планетами та знаками немає конфлікту, ця взаємодія дає яскраві перспективи та потужні енергії для реалізації цілей.

Після Овна у Зодіаку слідує Телець, а Україна перебуває під впливом цього знака. Відповідно, планета великого щастя — Юпітер — від 16 травня 2023 року увійде на рік (до 26 травня 2024 року) на знак Тельця і принесе нашій країні процвітання.

Оскільки в найближчі два роки затемнення проходять по осі Телець – Скорпіон, а на знак Тельця Юпітер увійде 16 травня 2023 року, то вже незабаром в Україну прийде спокій, а життя буде комфортним та щасливим. Люди повертатимуться додому, заново будуватимуть свою країну, відроджуватимуть високий рівень національної культури.

У періоди від 11 травня до 27 жовтня 2002 року та від 21 грудня 2022 року до 16 травня 2023 року буде вирішено цілу низку глобальних проблем, що призведе до справедливого перерозподілу впливу та ресурсів у світі. А Україна у цьому процесі відіграє ключову роль та займе гідне місце серед європейських країн.

Транзит Юпітера Овном особливо сприятливий представникам символів стихії Вогню ( Овен, Лев, Стрілець ). Не проґавте свій щасливий шанс! Успіх чекає на тих, хто зуміє запропонувати щось нове, виявить ініціативу, сміливо братиметься за нові проекти. Ви знайдете своє місце під Сонцем, вирішите більшість важких завдань, пов'язаних із темою зарубіжжя та партнерами здалеку. Сприятливий час для захисту дипломів та дисертацій, здобуття наукового ступеня, підвищення кваліфікації, кар'єрного просування — ваші зусилля будуть винагороджені.

Близнята і Водолії також супроводжує везіння в період транзиту Юпітера по Овну, однак, намагайтеся не будувати довгострокові плани. У цей час найбільшого розвитку досягають короткострокові проєкти, стартапи. Позначте для себе тимчасові кордони (не більше року) та розподіліть свої ресурси відповідно до цього. Дійте швидко, не затягуйте із ухваленням рішень. Від першої думки до кроків до її втілення не повинно минути занадто багато часу, інакше можливості будуть втрачені. Не час для відпочинку – працюйте, заявляйте про себе, насамперед думайте про інтелектуальне та духовне наповнення, а потім уже й про матеріальне.

Терези можуть зіткнутися з несправедливістю на свою адресу. Можливо, вам доведеться поступитися своїми принципами, відмовитися на якийсь час від втілення своєї мрії. Не розраховуйте на допомогу оточення, оскільки ці люди виявляться безсилими або помилково спрямують вас хибним шляхом. Юпітер в Овні в опозиції до вашого Сонця — час робити складний вибір. Дійте самостійно, покладайтеся тільки на власні висновки під час ухвалення рішень, і ви зведете до мінімуму негативний вплив транзитного аспекту.

Козороги і Раки — енергії у вас багато, часом навколишній світ не встигають за вами. А результат — раз у раз виникають перешкоди на шляху до успіху. Вам не допоможуть власні впертість та гордість, намагайтеся бути корисним суспільству, ведіть активне соціальне життя, допомагайте, займайтеся волонтерством – ви сильні у колективі. Проте, зараз не варто робити завзятих кроків для підвищення свого статусу чи просування в кар'єрі. У взаєминах із іноземними партнерами не все так гладко, як хотілося б.

Тельці, Діви, Скорпіони, Риби зможуть використовувати впливи Юпітера в Овні з користю, якщо правильно зрозуміють головне — часу на розгойдування немає, потрібно діяти швидко і багато працювати, допомагаючи тим, хто менш щасливий у цей період. Вітається благодійність, надання посильної допомоги тим, хто потребує підтримки та захисту.

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