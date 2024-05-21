Транзит Юпітера від 26 травня 2024 року до 9 червня 2025 року: що чекає на ваш знак зодіаку в цей період

Вплив транзиту Юпітера від 26 травня 2024 року до 9 червня 2025 року відчують усі представники знаків зодіаку, оскільки планета масштабує як хороше, так і погане. Хтось зіткнеться з напруженими життєвими ситуаціями, а хтось отримає більше можливостей, і життя стане яскравішим та щасливішим.

Роки попереднього транзиту Юпітера Близнятами:

27.05.1941 – 10.06.1942, в цей період Уран перебував у Тельці так само, як і зараз.

10.05.1953 – 24.05.1954, далі через кожні 12 років до нашого часу.

У Близнятах Юпітер має статус вигнання, а це означає, що пояси в цей період доведеться зав'язати тугіше. Велика ймовірність продовольчих проблем у багатьох країнах. Публічним людям треба бути обережними в цей час, щоб не стати жертвою інтриг, наклепів і пліток. Але з іншого боку, Юпітер у Близнятах спонукає розширювати знання, навчатися і перекваліфіковуватися, щоб знайти собі місце в цій системі, яка змінюється глобально.

Міф про Близнят пов'язаний з любов'ю громовержця – Зевса або Юпітера – до дружини спартанського царя Тиндарея Леди, яка вирізнялася приголомшливою красою. Багатьох у давній Греції вона зачарувала, а Зевс одразу ж вирішив підкорити серце Леди, щойно побачив її. Незабаром вона народила від Зевса двох дітей – сина Полукса та доньку Олену-Прекрасну, через яку згодом спалахнула Троянська війна. Через деякий час від царя Тиндарея Леда народила ще двох дітей – сина Кастора і доньку Клітемнестру. Свого сина Полукса Зевс або Юпітер наділив безсмертям, а його зведений брат Кастор, народжений від царя Спарти, був смертним. Брати взяли участь у легендарному поході аргонавтів за золотим руном.

Брати, як близнюки, завжди були разом і ніколи не розлучалися. Після смерті Кастора, якого вбив двоюрідний брат Ід, Полукс попросив свого батька Зевса позбавити його безсмертя, щоб він міг померти і з'єднатися з братом у царстві Аїда. Зевс не хотів смерті сина, але поступився його проханням. Полукс став жити разом зі своїм братом один день у підземному царстві Аїда, а один день – на Олімпі, разом з богами. Стародавні греки шанували братів як захисників людей. Зевс перетворив зведених братів на зірок, щоб вони нагадували про братерську любов, адже були дуже схожі, як близнюки.

Планету Юпітер названо на честь римського бога Юпітера (грецьке ім'я Зевс) – батька богів, громовержця, верховного бога неба. Юпітер несе світло, блискавки та грози, бурі, які не стихають. У гніві могутній володар неба здатен метати громовиці, вражаючи ними всіх непокірних його священній волі. Згідно з легендою, біля воріт замку Юпітера-Зевса завжди стоять дві чаші: в першій зберігаються дари Добра, а в другій – Зла. Інколи Юпітер зачерпує вміст цих чаш і посилає його на Землю людям.

Юпітер – найбільша планета Сонячної системи, постійно розширюється за рахунок того, що втягує в себе все, що з'является в космосі в межах її потужності поглинання порівняно дрібних небесних тіл, тобто працює як пилосос.

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ОВЕН

Юпітер проходитиме 3-м будинком, розширюючи коло знайомств, збільшуючи кількість поїздок, спілкування з родичами стане більше і відбуватиметься набагато частіше. В цей період ви відчуєте приплив енергії та сил, у вас зародяться оптимізм і життєрадісність, з'явиться прагнення саморозвитку і жага нових вражень. Загалом транзит Юпітера Близнятами сприятливий для Овнів, оскільки утворює символічний гармонійний аспект до вашого Сонця. Але головне, не перейматися надто масштабними проєктами та завданнями.

ТЕЛЕЦЬ

Проходячи транзитом 2-м будинком, який пов'язаний з накопиченнями, доходами, майном, Юпітер дає чудові шанси заробити та вирішити матеріальні проблеми, проте на надто масштабні результати розраховувати не варто. Приділіть більше уваги створенню фундаменту, що включає розкриття та застосування своїх вроджених талантів і здібностей. Більше говоріть, надихаючи всіх навколо своїм мовленням. Щасливі можливості з'являються згідно з розумінням того, що не лише матеріальні цінності є в цьому світі.

БЛИЗНЯТА

Транзит Юпітера проходитиме 1-м будинком. Це будинок вашої особистості, соціальної активності, зовнішнього вигляду. В цей період значний ризик набрати зайві кілограми. Але в період транзиту Близнятами вас супроводжуватимуть успіх і везіння практично у всіх справах. Можна отримати підтримку від впливових людей, мати вигідні контакти та корисні зв'язки. Багато сфер життя переосмислюються, змінюються світогляд і переконання. Юпітер у Близнятах сприяє швидшому та легшому встановленню контактів.

РАК

Юпітер проходитиме 12-м будинком – приховані вороги, інтриги, закордон, усамітнення або ізоляція, а також медитація, просвітлення, жертовність, віра, зв'язок з людьми здалеку, робота з іноземцями. Можливі великі несподівані витрати, щоб вирішувати проблеми, зокрема і пов'язані зі здоров'ям. Цей час стає переламним для представників знака, оскільки вони отримують унікальний шанс позбутися всього, що заважає їм жити повноцінним і щасливим життям. Адже наступний транзит Юпітера знаком Рака розпочнеться 10 червня 2025 року.

ЛЕВ

Проходячи транзитом одинадцятий будинок – доходи від кар'єри, бажання, амбіції, друзі та однодумці, групи за інтересами, інтернет, – Юпітер принесе з собою хвилю позитивних можливостей, оскільки утворює гармонійний аспект з вашим Сонцем. Транзит сприяє насиченій інтелектуальній діяльності, громадським справам. Ви можете стати неформальним лідером, революціонером і вас супроводжуватиме везіння. Звільнившись від тягара минулого, ви зможете відкритися для нових можливостей і пережити справжній добробут у цьому моменті.

ДІВА

Юпітер у Близнятах утворює напружений аспект до вашого натального Сонця, тому для вас найближчі 12 місяців будуть складними. 10-й будинок пов'язаний з соціальним статусом, репутацією, кар'єрою, головними життєвими цілями. Ви ніби залежні від того, що робите, чого прагнете. Дуже багато вашого часу та уваги займатиме робота. Можливими є труднощі у професійній сфері, ви можете відчувати невдоволеність своєю діяльністю. Рік важливих знайомств, зустрічей із впливовими людьми.

ТЕРЕЗИ

Юпітер проходитиме 9-м будинком та утворить гармонійний аспект у Сонці в особистому гороскопі. Стають актуальними питання закордону, вищої освіти, релігії, традицій. Щасливих шансів і можливостей розширення буде достатньо в найближчі 12 місяців, щоб якісно перетворити своє життя, головне їх не прогаяти. У стосунках у колективі ви стаєте центром уваги, привертаючи увагу та повагу своїх колег. Рік вдалий для започаткування викладацької діяльності, запуску курсів.

СКОРПІОН

Проходить транзитом 8-м будинком, який говорить про кризові ситуації, глибокі трансформації, гроші партнера і фінансових організацій, спадщину, таємниці, сексуальні зв'язки. Після транзиту Юпітера Близнятами ви набудете нових навичок і здібностей, які допоможуть подолати життєві перешкоди та досягти нових висот, з великою ймовірністю, вже 2025 року. У вирішенні питань пошуку роботи або джерел доходу посилюється бажання ризикувати, виходити за межі своїх звичних рамок, ійти вперед з впевненістю і пристрастю.

СТРІЛЕЦЬ

Юпітер проходитиме 7-м будинком – це сфера партнерства, особистих і ділових взаємин. Покращення сімейного життя та справ, пов'язаних з іншими людьми, характерні для цього періоду, якщо ви готові до компромісів. Це гарний час для підписання довгострокових договорів, здійснення поїздок, пов'язаних з вашим бізнесом. Це все матиме відносний успіх, але плануйте одне, а розраховуйте на те, що отримаєте вдвічі менше. Будьте обережні, зведіть ризик до мінімуму, щоб уникнути потрясінь.

КОЗОРІГ

Проходячи транзитом 6-м будинком, який є будинком підпорядкування, побутових питань, повсякденної роботи, питань здоров'я-нездоров'я, Юпітер приносить безліч турбот і клопоту. Можливі депресивні настрої в цей період, тому що роботи багато, на вас звалюють додаткові обов'язки, а зарплата не зростає, а може, навіть і зменшується. Доводиться заощаджувати, щоб не влазити в борги. В цей період можуть активізуватися хвороби. Ваші зв'язки, знайомства та контакти з колегами стають більш значущими, ніж раніше.

ВОДОЛІЙ

Юпітер переміщатиметься 5-м будинком та утворюватиме гармонійний аспект з вашим натальним Сонцем. Проходячи транзитом 5-м будинком – це творчість, освіта, хобі, романтичні стосунки, діти, а також бізнес як наше дітище, – Юпітер дає чудові перспективи щодо цих життєвих сфер. Цей транзит є для вас періодом підйому, зростання і досягнень. Успіх супроводжуватиме у всьому, тож дійте сміливіше, розумний ризик вітається. Якщо у вас нема дітей, ви зможете стати батьками в цей час, а якщо діти є, то вони потішать вас.

РИБИ

Проходячи транзитом 4-м будинком, який характеризує емоції, дім і сім'ю, нерухомість, є фігурою матері, а також завершення, після яких будуть швидкі починання, Юпітер утворює напружений аспект з вашим Сонцем і приносить у життя відповідні обставини. Період випробувань на психологічну стійкість, віру в себе, подолання перешкод і конфліктів. У сім'ї може виникнути безліч проблем, які потребують мудрого підходу для того, щоб їх вирішити без шкоди одна одній.

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