Транзит Урана в Близнятах: як на нас вплине ця ключова подія весни 2026 року

Ключова подія весни 2026 року згідно з астрологією

Уран уже коротко заходив у Близнята 2025 року, давши перші спалахи змін. Але справжній семирічний цикл розпочинається після 26 квітня 2026 року і триватиме до 2033 року. Він керує знаком Водолія — це планета революцій, оновлень, прогресу й технологічних стрибків. Уран змінює знак раз на сім років, і кожен такий перехід запускає глобальні процеси, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Україна особливо чутлива до уранічних енергій, оскільки знак Водолія в гороскопі України містить Місяць і Сатурн. Це означає, що Уран безпосередньо впливає на:

народ (Місяць)

державність, структуру, владу (Сатурн)

психологічний клімат країни (4-й дім).

Саме тому попередні роки, коли Уран йшов Тельцем (знак падіння), були настільки важкими. Але перехід у Близнята змінює все.

Уран виходить із падіння — напруженість знижується. Починається рух по знаку Близнята в 4 домі України, що сприяє оновленню самої країни. Формуються гармонійні аспекти до Сатурна і Місяця, що покращує психологічний клімат.

Перший раз влітку 2026 року, і вдруге через рік — влітку 2027 року — формується рідкісна гармонійна конфігурація — бісекстиль трьох вищих планет. Це один із найсильніших аргументів на користь глобального розвороту до миру.

Але є і напружені моменти: квадрат Урана і Юпітера восени 2027 року. Цей аспект може призвести до:

криз у міжнародних союзах,

перебудови Євросоюзу,

конфліктів між країнами,

зміни політичних курсів.

Восени 2031 року формується вкрай напружена конфігурація: опозиції Юпітер — Уран і Марс — Сатурн на осі Близнят — Стрілець — плюс транзит Ліліт по знаку Рака. Це повторює аспекти осені 1962 року, але в більш концентрованому вигляді. Рівень небезпеки для людства максимальний у цей період — від смертоносних вірусів до застосування ядерної зброї у збройних конфліктах.

Цей транзит пов’язаний не тільки з внутрішніми процесами, а й із глобальними тенденціями. Історичні паралелі свідчать, що щоразу, коли Уран проходив Близнятами (через кожні 84 роки), світ переживав потужні інтелектуальні й технологічні стрибки. У минулі цикли з’являлися комп’ютери, радари, телеграф, масова грамотність, ідеї свободи та прав людини. І нинішній цикл уже демонструє це — розвиток штучного інтелекту, нові технології, реформи освіти, зміни в способах комунікації.

Однак сучасний контекст додає до цих процесів військовий складник. На жаль, він багато в чому пов’язаний із розвитком військової техніки замість польотів у космос. Це відображає реальність: прогрес триває, але його вектор зміщений у бік оборонних технологій. Проте гармонійний аспект Урану і Плутона 2026 року створює потенціал для позитивних трансформацій навіть в умовах конфліктів, які тривають.

Незважаючи на напружені моменти, новий транзит Урана принесе поліпшення умов для України: поступове завершення війни, глобальні реформи, технологічний прогрес.

Уран (ін.-грец. «небо») у грецькій міфології — божество першого покоління, уособлення неба.

На початку часів, коли світ ще не мав форми, а темрява і світло не були розділені, з первозданного Хаосу виникла Гея — Земля. Вона була першою матір’ю, плоттю світу, основою всього живого. Але Гея відчувала порожнечу: над нею не було склепіння, не було подиху, не було того, хто міг би стати її рівним. І тоді вона сама породила Урана — Небо, нескінченний купол, що розкинувся над нею, обіймаючи її своїм сяйним тілом.

Уран був першим небесним богом, уособленням висоти, свободи та вічного руху. Його ім’я означало «небо», але не просто небесне склепіння — він був самою ідеєю нескінченності, тим, що неможливо втримати, обмежити чи підпорядкувати. Він був чистим духом, іскрою, що прагне вирватися за межі можливого. У міфах він завжди залишався тим, хто стоїть вище за земні закони, вище за час, вище за долю.

Гея та Уран стали першою парою, з якої народилися титани, циклопи та гекатонхейри — стародавні сили, що уособлюють міць природи й хаосу. Але Уран, незважаючи на свою велич, боявся власних дітей. Він бачив у них загрозу, бачив у них те, що одного дня може перевершити його. І тоді він почав приховувати їх у глибинах Геї, не дозволяючи їм вийти на світ. Земля потерпала від тягаря своїх дітей, і її біль став першою іскрою бунту у Всесвіті.

Серед титанів був Кронос (Сатурн) — той, кому судилося стати знаряддям змін. Гея дала йому серп, викуваний з небесного металу, і попросила звільнити світ від влади Урана. Коли Уран спустився до неї вчергове, Кронос підняв серп і оскопив його. Кров Урана впала на землю, і з неї народилися еринії, гіганти й німфи. А з піни, що утворилася навколо його відітнутої частини, вийшла Афродіта (Венера) — богиня кохання, краси і бажання. Так із руйнування народилося нове творіння, і це стало першим уроком уранічної енергії: руйнування старого завжди відкриває шлях до нового.

Після повалення Уран не зник. Він піднявся вище за небесне склепіння, ставши чистим духом, першоосновою, архетипом свободи. Він більше не брав участі в справах богів безпосередньо, але його енергія продовжувала жити в кожному бунті, у кожному відкритті, у кожному прориві, що змінював перебіг історії. Він став символом того, що неможливо втримати. Його голос лунав у блискавках, його подих — у вітрах, його присутність — у кожній миті, коли людина наважувалася вийти за межі звичного.

Уран — це архетип революції, оновлення, раптового осяяння. Він — той, хто ламає ланцюги, хто руйнує застарілі структури, хто приносить хаос, щоб із нього народився новий лад. Його енергія завжди приходить несподівано: як блискавка, як лад, як раптова ідея, що змінює все. Він не питає дозволу, не очікує слушної миті, не діє м’яко. Він приходить, щоб пробудити.

В астрології Уран зберіг цю міфологічну природу. Він залишається планетою, яка приносить зміни, реформи, відкриття. Його транзити завжди відчуваються як струс, як поштовх, як необхідність вийти із зони комфорту. Але в цьому і полягає його дар: він звільняє.

Уран нагадує, що нове завжди народжується через розрив, що прогрес неможливий без руйнування старих кордонів. Він — вічний символ того, що дух сильніший за матерію, що ідея сильніша за форму, що майбутнє завжди перемагає минуле.