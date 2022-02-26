Три знаки, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Три знаки, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Сьогодні, 26 лютого, уникати конфліктів потрібно всім знакам зодіаку, але для трьох із них вони можуть мати особливо серйозні наслідки.

Енергетика дня позитивна, але настільки крихка, що її легко порушити не лише різким словом, а й неприязним поглядом, тому не варто допускати ні злих висловлювань, ні негативних думок – особливо якщо вони стосуються інших людей. Небажано також допускати сварки, вони можуть спричинити ускладнення у взаєминах із близькими людьми – аж до розриву.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці зазвичай накопичують роздратування досить довго, але якщо вони виходять з себе, заштовхати їх назад буває більш ніж складно. Однак цього разу їм доведеться тримати себе в руках, попри будь-які поважні обставини, якщо, звичайно, вони не хочуть посваритися остаточно з близькою людиною і, в результаті, залишитися на самоті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці вміють, і ніде правди діти люблять конфліктувати і є, можна сказати, майстрами цієї справи, але сьогодні їм ліпше утриматися від цього заняття. Вибравши не найвдячніший об'єкт, наприклад, своє безпосереднє начальство, вони ризикують зіпсувати з ним стосунки, а, як наслідок, і ускладнити своє просування кар'єрними сходами.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, що складаються з двох істот, що вживаються в одному тілі, повною мірою відчують властиву їм двоїстість. Так, якщо одна їх половина наполягатиме на мирному співіснуванні з оточенням, то друга – з почуття суперечності – лізтиме в пляшку з приводу та без приводу, конфліктуючи як з близькими, так і з зовсім незнайомими людьми, що може призвести до серйозного скандалу.

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