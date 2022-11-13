Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати

Не найпростіший день місячного календаря, який, проте, часто приносить приголомшливі результати. Так, можуть вирішитись давні проблеми, які тривалий час ускладнювали життя, придбання виявляться на диво вдалими, а продажі – якщо знадобиться чогось позбутися – принесуть вагомий прибуток.

Сьогодні, 13 листопада, купувати та продавати можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них, незважаючи на вихідний, купівля-продаж виявиться особливо успішною справою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як люди ґрунтовні, зосередяться на вагомому придбанні, яке може бути як великою побутовою технікою, так і засобом пересування. В будь-якому разі купівля виявиться максимально вдалою: по-перше, вона влаштує свого господаря на всі сто відсотків, а по-друге, служитиме довгі роки – до того часу, поки її не вирішать замінити – і вірою, і правдою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята навряд чи мають певну мету щодо придбань, та це не завадить їм вирушити в похід до магазинів. Варто сказати, що їхні наміри виявляться виправданими: їм вдасться придбати речі, про які вони давно мріяли, за акціями, зі знижками, поповнивши таким чином колекцію одягу, взуття та дрібничок.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – передусім ті, хто останнім часом міркує про зміну місця проживання – зможуть натрапити на привабливу пропозицію, від якої гріх відмовлятися. Головне, не прогаяти щасливий з усіх боків шанс перебратися на нове місце проживання – цілком можливо, що не лише до іншого району чи міста, а й до іншої країни.

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