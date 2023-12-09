Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто пліткувати

День, коли мало хто з нас може об'єктивно оцінити як свої успіхи, так і себе самого. Під впливом місячної енергії людина може, сама того не бажаючи, стати зарозумілою, пихатою, хвалькуватою і схильною пліткувати і засуджувати оточення.

Сьогодні, 9 грудня, схильними до обговорення – та засудження – оточення стануть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки категорично не рекомендують цього робити.

Телець

Тельцям, перш ніж почати пліткувати про будь-кого, непогано б спочатку уважно подивитися на всі боки. В іншому разі об'єкт їхнього осуду і злих жартів, перебуваючи поруч, може вислухати все від початку до кінця. Важко сказати, якою буде його реакція, але сподіватися на позитив не варто.

Близнята

Близнят не назвеш великими шанувальниками чуток і пліток, але іноді – що називається, під настрій – вони із задоволенням це роблять. Ось і сьогодні, зустрівшись з кимось із друзів чи подруг, вони можуть завести розмову про когось зі спільних знайомих. На жаль, результат буде невеселим: подробиці життя цієї людини можуть викликати заздрість.

Діва

Діви заперечують свою любов до пліток, але віддаються цьому заняттю за будь-якої можливості. Сьогодні у них з'явиться бажання засудити людину, від якої залежать. Краще утриматися, інакше з ними може статися банальна історія: їхні слова дійдуть до вух того, кого вони засуджують, а він чи вона може й не пробачити.

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