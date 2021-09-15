Три знаки, які сьогодні можуть розраховувати на значні грошові надходження

Приплив енергії, можливий цього дня, обіцяє успіх будь-яким починанням — як професійного та фінансового, так і особистого характеру. Можна — і треба — проводити ділові переговори: легко вдасться знайти спільну мову не тільки з партнерами, але і з конкурентами. Можна очікувати солідних фінансових надходжень, зокрема і старих боргів, про які всі давно забули.

Сьогодні, 15 вересня, на значні грошові надходження можуть розраховувати всі знаки зодіаку, але трьом із них можна особливо на них розраховувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, отримавши довгоочікувані гроші, цілком можуть пустити їх на вітер — представники знака вкрай рідко трясуться над своїми фінансами, їм не властива не тільки скнарість, а й елементарна економія. Проте, зірки наполегливо рекомендують їм стриматися і не викидати гроші на вітер. Якщо ж вони будуть «палити їм руки» — зрозуміло, в переносному сенсі цього слова, бажано витратити їх на благодійність: так вдасться і кошти витратити, і добру справу зробити, що дуже корисно для карми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам важливо використовувати надану сьогодні можливість з виггідного боку презентувати себе перед безпосереднім начальством, яке нещодавно з'явилося в структурі, в якій вони працюють, тому не має жодного найменшого уявлення про таланти і здібності представників знака. Значить, необхідно показати їм, на що вони здатні — результатом, швидше за все, стане фінансовий прибуток: для когось у вигляді одноразової виплати, а для когось — підвищення заробітної плати. Головне, не упустити рідкісний шанс — повториться він нескоро.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам неждано-негадано отримані гроші зірки рекомендують витратити на свою сім'ю: можна — якщо, звичайно, дозволить погода — влаштувати пікнік, сходити всім разом до цирку або театру, а також зробити всім — від дідусів і бабусь до дітей і племінників — невеликі, але приємні подарунки — з урахуванням їхніх інтересів та уподобань. Річ у тім, що взаємини з близькими — за кров'ю — людьми останнім часом, схоже, дали тріщину, яку необхідно «залатати» таким чином — спробувавши, об'єднати їх, нагадавши про те, що вони — сім'я.

Читайте також: Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день перспективних фінансових операцій

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання