Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Три знаки, які сьогодні можуть розраховувати на значні грошові надходження

Три знаки, які сьогодні можуть розраховувати на значні грошові надходження

www.credits

Приплив енергії, можливий цього дня, обіцяє успіх будь-яким починанням — як професійного та фінансового, так і особистого характеру. Можна — і треба — проводити ділові переговори: легко вдасться знайти спільну мову не тільки з партнерами, але і з конкурентами. Можна очікувати солідних фінансових надходжень, зокрема і старих боргів, про які всі давно забули.

Сьогодні, 15 вересня, на значні грошові надходження можуть розраховувати всі знаки зодіаку, але трьом із них можна особливо на них розраховувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, отримавши довгоочікувані гроші, цілком можуть пустити їх на вітер — представники знака вкрай рідко трясуться над своїми фінансами, їм не властива не тільки скнарість, а й елементарна економія. Проте, зірки наполегливо рекомендують їм стриматися і не викидати гроші на вітер. Якщо ж вони будуть «палити їм руки» — зрозуміло, в переносному сенсі цього слова, бажано витратити їх на благодійність: так вдасться і кошти витратити, і добру справу зробити, що дуже корисно для карми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам важливо використовувати надану сьогодні можливість з виггідного боку презентувати себе перед безпосереднім начальством, яке нещодавно з'явилося в структурі, в якій вони працюють, тому не має жодного найменшого уявлення про таланти і здібності представників знака. Значить, необхідно показати їм, на що вони здатні — результатом, швидше за все, стане фінансовий прибуток: для когось у вигляді одноразової виплати, а для когось — підвищення заробітної плати. Головне, не упустити рідкісний шанс — повториться він нескоро.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам неждано-негадано отримані гроші зірки рекомендують витратити на свою сім'ю: можна — якщо, звичайно, дозволить погода — влаштувати пікнік, сходити всім разом до цирку або театру, а також зробити всім — від дідусів і бабусь до дітей і племінників — невеликі, але приємні подарунки — з урахуванням їхніх інтересів та уподобань. Річ у тім, що взаємини з близькими — за кров'ю — людьми останнім часом, схоже, дали тріщину, яку необхідно «залатати» таким чином — спробувавши, об'єднати їх, нагадавши про те, що вони — сім'я.

Читайте також: Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день перспективних фінансових операцій

Наступна публікація