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Три знаки, яким потрібно завершити розпочаті раніше справи

Три знаки, яким потрібно завершити розпочаті раніше справи

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День вдалого початку нових справ — професійних, фінансових і бізнес-проєктів, до реалізації яких можна ставати сміливо і рішуче. Щоправда, необхідно буде дотримати важливу умову — довести до логічного кінця поточні робочі питання, щоб вони не гальмували рух вперед.

Сьогодні, 4 вересня, підтягнути професійні "хвости" рекомендується всім, але трьом знакам зодіаку — особливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які завжди поспішають вперед, залишаючи масу проєктів незавершеними тільки тому, що вони до них перегоріли,цього разу доведеться опанувати себе і зусиллям волі довести до ладу всі справи, які в роботі. Якщо цього не зробити, можуть виникнути проблеми з начальством або замовниками, які будуть незадоволені таким станом справ.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, яким доопрацювати вже наявні проєкти заважає класична недбалість, необхідно скласти детальний план на день і ретельно його дотримуватися. Так вони встигнуть закинуті на безрік справи — це необхідно для того, щоб в майбутньому не потрапити в цейтнот, який не тільки вимотає морально і фізично, а й зупинить важливий проєкт.

Діва (24.08 – 23.09)

Діви — так вже вони влаштовані — зазвичай доводять до кінця розпочаті справи, та й взагалі не терплять жодного безладу, але цього разу у них, мабуть, щось піде не так і частина роботи залишиться незавершеною. Ситуація, що склалася, може вкинути представників знака в паніку і розпач, і вони з властивою їм пунктуальністю і методичністю почнуть розгрібати завали, що їм вдасться зробити з блиском.

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